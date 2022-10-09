https://ria.ru/20221009/zimbabve-1822576423.html

Зимбабве надеется на визит делегации российского парламента в 2023 году

Зимбабве надеется на визит делегации российского парламента в 2023 году - РИА Новости, 09.10.2022

Зимбабве надеется на визит делегации российского парламента в 2023 году

Зимбабве надеется на визит делегации российского парламента в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T11:00

2022-10-09T11:00

2022-10-09T11:24

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зимбабве надеется на визит делегации российского парламента в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда."Надеемся, что делегация во главе со спикером Государственной думы ответит на мой визит, и мы будем рады приветствовать его и российскую делегацию в Зимбабве", - сказал Муденда, побывавший в Москве в конце сентября."Было бы лучше, если они (делегация РФ - ред.) приехали в первом квартале следующего года, так как во втором квартале мы будем готовиться к выборам, и это будет напряженный период нашего избирательного цикла. Первый квартал следующего года был бы лучше - он будет спокойнее",- отметил Муденда.Читайте полный текст интервью Джейкоба Муденды >>

https://ria.ru/20221009/zimbabve-1822574753.html

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