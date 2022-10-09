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Зимбабве надеется на визит делегации российского парламента в 2023 году - РИА Новости, 09.10.2022
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Зимбабве надеется на визит делегации российского парламента в 2023 году
Зимбабве надеется на визит делегации российского парламента в 2023 году - РИА Новости, 09.10.2022
Зимбабве надеется на визит делегации российского парламента в 2023 году
Зимбабве надеется на визит делегации российского парламента в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда. РИА Новости, 09.10.2022
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зимбабве надеется на визит делегации российского парламента в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда."Надеемся, что делегация во главе со спикером Государственной думы ответит на мой визит, и мы будем рады приветствовать его и российскую делегацию в Зимбабве", - сказал Муденда, побывавший в Москве в конце сентября."Было бы лучше, если они (делегация РФ - ред.) приехали в первом квартале следующего года, так как во втором квартале мы будем готовиться к выборам, и это будет напряженный период нашего избирательного цикла. Первый квартал следующего года был бы лучше - он будет спокойнее",- отметил Муденда.Читайте полный текст интервью Джейкоба Муденды &gt;&gt;
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зимбабве, москва, россия, в мире
Зимбабве, Москва, Россия, В мире
11:00 09.10.2022 (обновлено: 11:24 09.10.2022)
 
Зимбабве надеется на визит делегации российского парламента в 2023 году

Спикер Муденда: Зимбабве надеется на визит делегации российского парламента в 2023 году

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииСпикер Национального Собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда
Спикер Национального Собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Спикер Национального Собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зимбабве надеется на визит делегации российского парламента в 2023 году, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда.
"Надеемся, что делегация во главе со спикером Государственной думы ответит на мой визит, и мы будем рады приветствовать его и российскую делегацию в Зимбабве", - сказал Муденда, побывавший в Москве в конце сентября.
"Было бы лучше, если они (делегация РФ - ред.) приехали в первом квартале следующего года, так как во втором квартале мы будем готовиться к выборам, и это будет напряженный период нашего избирательного цикла. Первый квартал следующего года был бы лучше - он будет спокойнее",- отметил Муденда.
Читайте полный текст интервью Джейкоба Муденды >>
Спикер Национального Собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
10:37
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