https://ria.ru/20221009/zimbabve-1822575710.html
В Зимбабве прокомментировали ситуацию с платиновым месторождением
В Зимбабве прокомментировали ситуацию с платиновым месторождением - РИА Новости, 09.10.2022
В Зимбабве прокомментировали ситуацию с платиновым месторождением
Зимбабве изучает ситуацию, сложившуюся вокруг российских инвестиций в платиновое месторождение "Дарвендейл", заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T10:52
2022-10-09T10:52
2022-10-09T11:24
экономика
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зимбабве
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зимбабве изучает ситуацию, сложившуюся вокруг российских инвестиций в платиновое месторождение "Дарвендейл", заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда.Лицензионное соглашение о добыче полезных ископаемых в рамках проекта освоения платинового месторождения "Дарвендейл" было подписано в январе 2019 года по итогам визита президента Эммерсона Мнангагвы в РФ.Летом 2022 года появилась информация о том, что один из российских инвесторов - компания Vi Holding - вышла из проекта."Когда вы сражаетесь с врагом, иногда вы отступаете, чтобы придумать новую стратегию. В данном случае - как атаковать санкционного врага. Можно сказать, что речь идет об обновлении и разработке новой стратегии для преодоления препятствий, с которыми столкнулась страна", - сказал Муденда, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать сообщения ряда СМИ о том, что работа с Россией по месторождению "Дарвендейл" была якобы остановлена из-за угрозы американских санкций.Читайте полный текст интервью Джейкоба Муденды >>
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экономика, эммерсон мнангагва, зимбабве, россия, цены на нефть
Экономика, Эммерсон Мнангагва, Зимбабве, Россия, Цены на нефть
10:52 09.10.2022 (обновлено: 11:24 09.10.2022)
В Зимбабве прокомментировали ситуацию с платиновым месторождением
Спикер Муденда прокомментировал ситуацию вокруг платинового масторождения "Дарвендейл"
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зимбабве изучает ситуацию, сложившуюся вокруг российских инвестиций в платиновое месторождение "Дарвендейл", заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда.
Лицензионное соглашение о добыче полезных ископаемых в рамках проекта освоения платинового месторождения "Дарвендейл" было подписано в январе 2019 года по итогам визита президента Эммерсона Мнангагвы
в РФ
.
Летом 2022 года появилась информация о том, что один из российских инвесторов - компания Vi Holding - вышла из проекта.
"Когда вы сражаетесь с врагом, иногда вы отступаете, чтобы придумать новую стратегию. В данном случае - как атаковать санкционного врага. Можно сказать, что речь идет об обновлении и разработке новой стратегии для преодоления препятствий, с которыми столкнулась страна", - сказал Муденда, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать сообщения ряда СМИ о том, что работа с Россией по месторождению "Дарвендейл" была якобы остановлена из-за угрозы американских санкций.