https://ria.ru/20221009/zimbabve-1822575710.html

В Зимбабве прокомментировали ситуацию с платиновым месторождением

В Зимбабве прокомментировали ситуацию с платиновым месторождением - РИА Новости, 09.10.2022

В Зимбабве прокомментировали ситуацию с платиновым месторождением

Зимбабве изучает ситуацию, сложившуюся вокруг российских инвестиций в платиновое месторождение "Дарвендейл", заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T10:52

2022-10-09T10:52

2022-10-09T11:24

экономика

эммерсон мнангагва

зимбабве

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зимбабве изучает ситуацию, сложившуюся вокруг российских инвестиций в платиновое месторождение "Дарвендейл", заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда.Лицензионное соглашение о добыче полезных ископаемых в рамках проекта освоения платинового месторождения "Дарвендейл" было подписано в январе 2019 года по итогам визита президента Эммерсона Мнангагвы в РФ.Летом 2022 года появилась информация о том, что один из российских инвесторов - компания Vi Holding - вышла из проекта."Когда вы сражаетесь с врагом, иногда вы отступаете, чтобы придумать новую стратегию. В данном случае - как атаковать санкционного врага. Можно сказать, что речь идет об обновлении и разработке новой стратегии для преодоления препятствий, с которыми столкнулась страна", - сказал Муденда, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать сообщения ряда СМИ о том, что работа с Россией по месторождению "Дарвендейл" была якобы остановлена из-за угрозы американских санкций.Читайте полный текст интервью Джейкоба Муденды >>

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экономика, эммерсон мнангагва, зимбабве, россия, цены на нефть