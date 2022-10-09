https://ria.ru/20221009/zimbabve-1822573803.html
Зимбабве заинтересовано в инвестициях России, заявил спикер нацсобрания
Зимбабве заинтересовано в инвестициях России, заявил спикер нацсобрания - РИА Новости, 09.10.2022
Зимбабве заинтересовано в инвестициях России, заявил спикер нацсобрания
Зимбабве заинтересовано в российских инвестициях - не только в горнодобычу, но, что важнее, в разведку ископаемых, заявил в интервью РИА Новости спикер... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T10:28
2022-10-09T10:28
2022-10-09T11:25
зимбабве
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росгеология
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зимбабве заинтересовано в российских инвестициях - не только в горнодобычу, но, что важнее, в разведку ископаемых, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда.Россия представлена в Зимбабве компаниями по добыче алмазов, золота и платины."У нас есть около 40 видов полезных ископаемых, но мы хотели бы знать точные запасы. На данный момент точной оценки того, сколько у нас, например, золота, алмазов, нет", - сказал Муденда."Это можно оценить только при проведении интенсивной и экстенсивной разведки, вот почему я хочу верить, что российские компании смогут работать вместе с нашим правительством. Чтобы мы знали в деталях, что у нас есть, тогда мы можем уже предметно общаться с инвесторами, представлять наши запасы и договариваться о планах по добыче", - отметил он.В прошлом году сообщалось, что компания "Росгеология" предлагает властям Зимбабве обновить геологические карты страны, чтобы полнее раскрыть ее ресурсный потенциал.Читайте полный текст интервью Джейкоба Муденды >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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зимбабве, россия, экономика, росгеология, цены на нефть
Зимбабве, Россия, Экономика, Росгеология, Цены на нефть
10:28 09.10.2022 (обновлено: 11:25 09.10.2022)
Зимбабве заинтересовано в инвестициях России, заявил спикер нацсобрания
В нацсобрании Зимбабве заявили об интересах в инвестициях России в горнодобычу
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зимбабве заинтересовано в российских инвестициях - не только в горнодобычу, но, что важнее, в разведку ископаемых, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда.
Россия представлена в Зимбабве компаниями по добыче алмазов, золота и платины.
"У нас есть около 40 видов полезных ископаемых, но мы хотели бы знать точные запасы. На данный момент точной оценки того, сколько у нас, например, золота, алмазов, нет", - сказал Муденда.
"Это можно оценить только при проведении интенсивной и экстенсивной разведки, вот почему я хочу верить, что российские компании смогут работать вместе с нашим правительством. Чтобы мы знали в деталях, что у нас есть, тогда мы можем уже предметно общаться с инвесторами, представлять наши запасы и договариваться о планах по добыче", - отметил он.
В прошлом году сообщалось, что компания "Росгеология
" предлагает властям Зимбабве обновить геологические карты страны, чтобы полнее раскрыть ее ресурсный потенциал.