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Зимбабве намерено увеличить товарооборот с Россией - РИА Новости, 09.10.2022
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Зимбабве намерено увеличить товарооборот с Россией
Зимбабве намерено увеличить товарооборот с Россией - РИА Новости, 09.10.2022
Зимбабве намерено увеличить товарооборот с Россией
Зимбабве настроена на увеличение товарооборота с РФ, не исключает обсуждение бартерных схем, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T10:19
2022-10-09T11:21
экономика
россия
зимбабве
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зимбабве настроена на увеличение товарооборота с РФ, не исключает обсуждение бартерных схем, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда.Он отметил, что его страна "определенно" настроена на увеличение товарооборота с Москвой."Но я считаю, что торговый оборот должен расти с обеих сторон. Торговля - это двусторонний процесс. Мы импортируем из России пшеницу и в большей степени удобрения. И мы поставляем в Россию табак и другие продукты. Объемы могут увеличиваться в зависимости от спроса - с обеих сторон", - сказал Муденда.Отвечая на вопрос о возможности торговли за счет бартерных схем, он заявил, что "это подлежит обсуждению"."Если такое предложение поступит с российской стороны, то это станет предметом переговоров соответствующих ведомств России и Зимбабве. В том числе необходимо будет определить, какой продукт может стать предметом такой потенциальной бартерной сделки в обмен на поставляемые из России продукты", - добавил спикер.Читайте полный текст интервью Джейкоба Муденды &gt;&gt;
https://ria.ru/20221009/zimbabve-1822563436.html
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экономика, россия, зимбабве
Экономика, Россия, Зимбабве
10:19 09.10.2022 (обновлено: 11:21 09.10.2022)
 
Зимбабве намерено увеличить товарооборот с Россией

Спикер нацсобрания Зимбабве Муденда не исключил бартер для увеличения торговли с Россией

© РИА Новости / Виталий ТимкивУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зимбабве настроена на увеличение товарооборота с РФ, не исключает обсуждение бартерных схем, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда.
Он отметил, что его страна "определенно" настроена на увеличение товарооборота с Москвой.
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"Но я считаю, что торговый оборот должен расти с обеих сторон. Торговля - это двусторонний процесс. Мы импортируем из России пшеницу и в большей степени удобрения. И мы поставляем в Россию табак и другие продукты. Объемы могут увеличиваться в зависимости от спроса - с обеих сторон", - сказал Муденда.
Отвечая на вопрос о возможности торговли за счет бартерных схем, он заявил, что "это подлежит обсуждению".
"Если такое предложение поступит с российской стороны, то это станет предметом переговоров соответствующих ведомств России и Зимбабве. В том числе необходимо будет определить, какой продукт может стать предметом такой потенциальной бартерной сделки в обмен на поставляемые из России продукты", - добавил спикер.
Читайте полный текст интервью Джейкоба Муденды >>
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