https://ria.ru/20221009/zimbabve-1822573131.html

Зимбабве намерено увеличить товарооборот с Россией

Зимбабве намерено увеличить товарооборот с Россией - РИА Новости, 09.10.2022

Зимбабве намерено увеличить товарооборот с Россией

Зимбабве настроена на увеличение товарооборота с РФ, не исключает обсуждение бартерных схем, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T10:19

2022-10-09T10:19

2022-10-09T11:21

экономика

россия

зимбабве

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зимбабве настроена на увеличение товарооборота с РФ, не исключает обсуждение бартерных схем, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда.Он отметил, что его страна "определенно" настроена на увеличение товарооборота с Москвой."Но я считаю, что торговый оборот должен расти с обеих сторон. Торговля - это двусторонний процесс. Мы импортируем из России пшеницу и в большей степени удобрения. И мы поставляем в Россию табак и другие продукты. Объемы могут увеличиваться в зависимости от спроса - с обеих сторон", - сказал Муденда.Отвечая на вопрос о возможности торговли за счет бартерных схем, он заявил, что "это подлежит обсуждению"."Если такое предложение поступит с российской стороны, то это станет предметом переговоров соответствующих ведомств России и Зимбабве. В том числе необходимо будет определить, какой продукт может стать предметом такой потенциальной бартерной сделки в обмен на поставляемые из России продукты", - добавил спикер.Читайте полный текст интервью Джейкоба Муденды >>

https://ria.ru/20221009/zimbabve-1822563436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, зимбабве