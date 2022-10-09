https://ria.ru/20221009/zimbabve-1822572014.html

Спикер парламента Зимбабве заявил о намерении развивать отношения с Россией

Спикер парламента Зимбабве заявил о намерении развивать отношения с Россией - РИА Новости, 09.10.2022

Спикер парламента Зимбабве заявил о намерении развивать отношения с Россией

Зимбабве настроено развивать всесторонние отношения с Россией, это подтверждается на высшем уровне, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T10:03

2022-10-09T10:03

2022-10-09T11:22

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зимбабве настроено развивать всесторонние отношения с Россией, это подтверждается на высшем уровне, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда."С того момента, как он занял свой пост, президент (Зимбабве - ред.) заявлял, что отношения между Россией и Зимбабве должны укрепляться. И он подтвердил это, когда посетил российско-африканский саммит в 2019 году. Есть несколько факторов, которые объединяют нас, помимо того, что мы являемся жертвами санкций: это сотрудничество в экономической и политической сферах, взаимодействие между людьми – гуманитарные обмены и контакты",- сказал Муденда."Есть надежда, что двусторонние отношения будут развиваться, на что с нашей стороны есть политический настрой на высшем уровне", - отметил он.Читайте полный текст интервью Джейкоба Муденды >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, зимбабве