https://ria.ru/20221009/zimbabve-1822572014.html
Спикер парламента Зимбабве заявил о намерении развивать отношения с Россией
Спикер парламента Зимбабве заявил о намерении развивать отношения с Россией - РИА Новости, 09.10.2022
Спикер парламента Зимбабве заявил о намерении развивать отношения с Россией
Зимбабве настроено развивать всесторонние отношения с Россией, это подтверждается на высшем уровне, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T10:03
2022-10-09T10:03
2022-10-09T11:22
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зимбабве настроено развивать всесторонние отношения с Россией, это подтверждается на высшем уровне, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда."С того момента, как он занял свой пост, президент (Зимбабве - ред.) заявлял, что отношения между Россией и Зимбабве должны укрепляться. И он подтвердил это, когда посетил российско-африканский саммит в 2019 году. Есть несколько факторов, которые объединяют нас, помимо того, что мы являемся жертвами санкций: это сотрудничество в экономической и политической сферах, взаимодействие между людьми – гуманитарные обмены и контакты",- сказал Муденда."Есть надежда, что двусторонние отношения будут развиваться, на что с нашей стороны есть политический настрой на высшем уровне", - отметил он.Читайте полный текст интервью Джейкоба Муденды >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, зимбабве
10:03 09.10.2022 (обновлено: 11:22 09.10.2022)
Спикер парламента Зимбабве заявил о намерении развивать отношения с Россией
Спикер парламента Зимбабве заявил, что республика намерена развивать отношения с Россией
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зимбабве настроено развивать всесторонние отношения с Россией, это подтверждается на высшем уровне, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда.
"С того момента, как он занял свой пост, президент (Зимбабве - ред.) заявлял, что отношения между Россией и Зимбабве должны укрепляться. И он подтвердил это, когда посетил российско-африканский саммит в 2019 году. Есть несколько факторов, которые объединяют нас, помимо того, что мы являемся жертвами санкций: это сотрудничество в экономической и политической сферах, взаимодействие между людьми – гуманитарные обмены и контакты",- сказал Муденда.
"Есть надежда, что двусторонние отношения будут развиваться, на что с нашей стороны есть политический настрой на высшем уровне", - отметил он.