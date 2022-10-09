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Спикер парламента Зимбабве заявил о намерении развивать отношения с Россией - РИА Новости, 09.10.2022
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Спикер парламента Зимбабве заявил о намерении развивать отношения с Россией
Спикер парламента Зимбабве заявил о намерении развивать отношения с Россией - РИА Новости, 09.10.2022
Спикер парламента Зимбабве заявил о намерении развивать отношения с Россией
Зимбабве настроено развивать всесторонние отношения с Россией, это подтверждается на высшем уровне, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T10:03
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в мире
россия
зимбабве
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зимбабве настроено развивать всесторонние отношения с Россией, это подтверждается на высшем уровне, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда."С того момента, как он занял свой пост, президент (Зимбабве - ред.) заявлял, что отношения между Россией и Зимбабве должны укрепляться. И он подтвердил это, когда посетил российско-африканский саммит в 2019 году. Есть несколько факторов, которые объединяют нас, помимо того, что мы являемся жертвами санкций: это сотрудничество в экономической и политической сферах, взаимодействие между людьми – гуманитарные обмены и контакты",- сказал Муденда."Есть надежда, что двусторонние отношения будут развиваться, на что с нашей стороны есть политический настрой на высшем уровне", - отметил он.Читайте полный текст интервью Джейкоба Муденды &gt;&gt;
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в мире, россия, зимбабве
В мире, Россия, Зимбабве
10:03 09.10.2022 (обновлено: 11:22 09.10.2022)
 
Спикер парламента Зимбабве заявил о намерении развивать отношения с Россией

Спикер парламента Зимбабве заявил, что республика намерена развивать отношения с Россией

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииСпикер Национального Собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда
Спикер Национального Собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Спикер Национального Собрания Республики Зимбабве Джейкоб Муденда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зимбабве настроено развивать всесторонние отношения с Россией, это подтверждается на высшем уровне, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда.
"С того момента, как он занял свой пост, президент (Зимбабве - ред.) заявлял, что отношения между Россией и Зимбабве должны укрепляться. И он подтвердил это, когда посетил российско-африканский саммит в 2019 году. Есть несколько факторов, которые объединяют нас, помимо того, что мы являемся жертвами санкций: это сотрудничество в экономической и политической сферах, взаимодействие между людьми – гуманитарные обмены и контакты",- сказал Муденда.
"Есть надежда, что двусторонние отношения будут развиваться, на что с нашей стороны есть политический настрой на высшем уровне", - отметил он.
Читайте полный текст интервью Джейкоба Муденды >>
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