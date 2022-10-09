https://ria.ru/20221009/zimbabve-1822563436.html
Зимбабве хочет открыть прямое авиасообщение с Россией
Зимбабве хочет открыть прямое авиасообщение с Россией - РИА Новости, 09.10.2022
Зимбабве хочет открыть прямое авиасообщение с Россией
Зимбабве настроено на открытие прямого авиасообщения с Россией, заявил РИА Новости Спикер нацсобрания парламента Республики Джейкоб Муденда. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T08:34
2022-10-09T08:34
2022-10-09T11:21
туризм
новости - туризм
зимбабве
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зимбабве настроено на открытие прямого авиасообщения с Россией, заявил РИА Новости Спикер нацсобрания парламента Республики Джейкоб Муденда."Мы работаем над этим. Мы бы приветствовали, если российская авиакомпания выполняла рейсы в Зимбабве, и когда у нас будет соответствующее авиационное оборудование, мы бы тоже хотели планировать ответные рейсы. Но все это требует тщательной проработки на двустороннем уровне, министерствами туризма и, конечно же, министрами транспорта", - сказал Муденда."Мы настроены на то, чтобы работа в этом направлении велась, чтобы она была ускорена, чтобы авиакомпании начали бы предметное взаимодействие", - отметил он.Читайте полный текст интервью Джейкоба Муденды >>
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Мы работаем над этим" – Джейкоб Муденда об авиарейсах между РФ и Зимбабве
"Мы работаем над этим" – Джейкоб Муденда об авиарейсах между РФ и Зимбабве
2022-10-09T08:34
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PT0M51S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, зимбабве, россия
Туризм, Новости - Туризм, Зимбабве, Россия
08:34 09.10.2022 (обновлено: 11:21 09.10.2022)
Зимбабве хочет открыть прямое авиасообщение с Россией
Спикер нацсобрания Муденда: Зимбабве настроено на открытие прямого авиасообщения с Россией
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зимбабве настроено на открытие прямого авиасообщения с Россией, заявил РИА Новости Спикер нацсобрания парламента Республики Джейкоб Муденда.
"Мы работаем над этим. Мы бы приветствовали, если российская авиакомпания выполняла рейсы в Зимбабве, и когда у нас будет соответствующее авиационное оборудование, мы бы тоже хотели планировать ответные рейсы. Но все это требует тщательной проработки на двустороннем уровне, министерствами туризма и, конечно же, министрами транспорта", - сказал Муденда.
"Мы настроены на то, чтобы работа в этом направлении велась, чтобы она была ускорена, чтобы авиакомпании начали бы предметное взаимодействие", - отметил он.