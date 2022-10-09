https://ria.ru/20221009/zimbabve-1822563436.html

Зимбабве хочет открыть прямое авиасообщение с Россией

Зимбабве хочет открыть прямое авиасообщение с Россией - РИА Новости, 09.10.2022

Зимбабве хочет открыть прямое авиасообщение с Россией

Зимбабве настроено на открытие прямого авиасообщения с Россией, заявил РИА Новости Спикер нацсобрания парламента Республики Джейкоб Муденда. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T08:34

2022-10-09T08:34

2022-10-09T11:21

туризм

новости - туризм

зимбабве

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822577363_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ff678e89c6f8bdc883ed5197c1a8b82.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зимбабве настроено на открытие прямого авиасообщения с Россией, заявил РИА Новости Спикер нацсобрания парламента Республики Джейкоб Муденда."Мы работаем над этим. Мы бы приветствовали, если российская авиакомпания выполняла рейсы в Зимбабве, и когда у нас будет соответствующее авиационное оборудование, мы бы тоже хотели планировать ответные рейсы. Но все это требует тщательной проработки на двустороннем уровне, министерствами туризма и, конечно же, министрами транспорта", - сказал Муденда."Мы настроены на то, чтобы работа в этом направлении велась, чтобы она была ускорена, чтобы авиакомпании начали бы предметное взаимодействие", - отметил он.Читайте полный текст интервью Джейкоба Муденды >>

https://ria.ru/20221009/zimbabve-1822559259.html

зимбабве

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мы работаем над этим" – Джейкоб Муденда об авиарейсах между РФ и Зимбабве "Мы работаем над этим" – Джейкоб Муденда об авиарейсах между РФ и Зимбабве 2022-10-09T08:34 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, зимбабве, россия