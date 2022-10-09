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В Зимбабве заявили, что останутся на стороне России - РИА Новости, 09.10.2022
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В Зимбабве заявили, что останутся на стороне России
В Зимбабве заявили, что останутся на стороне России - РИА Новости, 09.10.2022
В Зимбабве заявили, что останутся на стороне России
Зимбабве было и останется на стороне Москвы, даже после проведенных референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России,... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T07:06
2022-10-09T11:23
в мире
россия
зимбабве
москва
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зимбабве было и останется на стороне Москвы, даже после проведенных референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда."Зимбабве и до референдумов было на стороне России с точки зрения понимания первопричин нынешней ситуации. Зимбабве и Россия являются жертвами санкций, и это делает нас товарищами в санкционной битве. В той мере, в какой мы являемся жертвами санкций, мы разделяем с Россией те же последствия санкций. Так что неудивительно, что Зимбабве на стороне России", - сказал Муденда, отвечая на вопрос, намерена ли республика поддерживать отношения с РФ после проведенных референдумов.При этом он подчеркнул, что Зимбабве не делало никаких заявления о признании итогов референдумов."Признание результатов различных международных процессов инициируется, согласно процедуре, нашим кабинетом министров, по поручению нашего президента. Пока наш кабинет не объявит свое решение, другие ветви власти не могут предпринимать каких-то шагов или делать заявления", - сказал Муденда.Читайте полный текст интервью Джейкоба Муденды &gt;&gt;
https://ria.ru/20220927/spetsoperatsiya-1819809792.html
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Представитель Зимбабве объяснил, почему республика остается на стороне Москвы
Представитель Зимбабве объяснил, почему республика остается на стороне Москвы
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в мире, россия, зимбабве, москва
В мире, Россия, Зимбабве, Москва
07:06 09.10.2022 (обновлено: 11:23 09.10.2022)
 
В Зимбабве заявили, что останутся на стороне России

Спикер парламента Муденда: Зимбабве останется на стороне Москвы после референдумов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Зимбабве было и останется на стороне Москвы, даже после проведенных референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России, заявил в интервью РИА Новости спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда.
"Зимбабве и до референдумов было на стороне России с точки зрения понимания первопричин нынешней ситуации. Зимбабве и Россия являются жертвами санкций, и это делает нас товарищами в санкционной битве. В той мере, в какой мы являемся жертвами санкций, мы разделяем с Россией те же последствия санкций. Так что неудивительно, что Зимбабве на стороне России", - сказал Муденда, отвечая на вопрос, намерена ли республика поддерживать отношения с РФ после проведенных референдумов.
При этом он подчеркнул, что Зимбабве не делало никаких заявления о признании итогов референдумов.
"Признание результатов различных международных процессов инициируется, согласно процедуре, нашим кабинетом министров, по поручению нашего президента. Пока наш кабинет не объявит свое решение, другие ветви власти не могут предпринимать каких-то шагов или делать заявления", - сказал Муденда.
Читайте полный текст интервью Джейкоба Муденды >>
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