https://ria.ru/20221009/zelenskiy-1822570256.html

Заявление Зеленского взбесило США, пишут СМИ

Заявление Зеленского взбесило США, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2022

Заявление Зеленского взбесило США, пишут СМИ

Призыв президента Украины Владимира Зеленского нанести превентивный удар по России — авантюрное и истеричное заявление, которое стало стандартом в политической... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T09:44

2022-10-09T09:44

2022-10-09T15:36

в мире

украина

россия

нато

сша

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Призыв президента Украины Владимира Зеленского нанести превентивный удар по России — авантюрное и истеричное заявление, которое стало стандартом в политической жизни Киева, пишет Арнольд Шельцель в статье для издания Junge Welt. "В репертуар власть имущих в Киеве с 2014 года вошли постоянные попытки морально шантажировать собственных спонсоров на Западе. Хвост пытается вилять собакой", — говорится в публикации. По словам автора, отношения Украины и США явно дали трещину. Это стало ясно на прошлой неделе, когда Зеленский призвал НАТО принять Украину в ускоренном порядке, но альянс не пошел на это."Киев сразу же получил ответ в духе "око за око". CNN и New York Times опубликовали информацию о том, что Украина заказала убийство российской журналистки Дарьи Дугиной. Какой сюрприз. Может быть, из-за непредсказуемости офиса Зеленского Запад будет помогать только поставками вооружений и не захочет напрямую воевать с Россией", — пишет Шельцель.При этом самой большой угрозой для украинского президента он называет спокойствие на фронте. Если это предположение верно, то безответственные призывы Зеленского объясняются отчаянием, а если нет — то, что сказано, все равно остается преступным, заключил журналист. На этой неделе Зеленский выступил по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи и призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно. Позже в офисе Зеленского пояснили, что под "превентивными ударами" он имел в виду санкции.В Кремле на это заметили, что на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.

https://ria.ru/20221009/tramp-1822564127.html

https://ria.ru/20221009/himars-1822555024.html

https://ria.ru/20221007/katastrofa-1822125072.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, нато, сша, владимир зеленский