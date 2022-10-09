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Заявление Зеленского взбесило США, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2022
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Заявление Зеленского взбесило США, пишут СМИ
Заявление Зеленского взбесило США, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2022
Заявление Зеленского взбесило США, пишут СМИ
Призыв президента Украины Владимира Зеленского нанести превентивный удар по России — авантюрное и истеричное заявление, которое стало стандартом в политической... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T09:44
2022-10-09T15:36
в мире
украина
россия
нато
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Призыв президента Украины Владимира Зеленского нанести превентивный удар по России — авантюрное и истеричное заявление, которое стало стандартом в политической жизни Киева, пишет Арнольд Шельцель в статье для издания Junge Welt. "В репертуар власть имущих в Киеве с 2014 года вошли постоянные попытки морально шантажировать собственных спонсоров на Западе. Хвост пытается вилять собакой", — говорится в публикации. По словам автора, отношения Украины и США явно дали трещину. Это стало ясно на прошлой неделе, когда Зеленский призвал НАТО принять Украину в ускоренном порядке, но альянс не пошел на это."Киев сразу же получил ответ в духе "око за око". CNN и New York Times опубликовали информацию о том, что Украина заказала убийство российской журналистки Дарьи Дугиной. Какой сюрприз. Может быть, из-за непредсказуемости офиса Зеленского Запад будет помогать только поставками вооружений и не захочет напрямую воевать с Россией", — пишет Шельцель.При этом самой большой угрозой для украинского президента он называет спокойствие на фронте. Если это предположение верно, то безответственные призывы Зеленского объясняются отчаянием, а если нет — то, что сказано, все равно остается преступным, заключил журналист. На этой неделе Зеленский выступил по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи и призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно. Позже в офисе Зеленского пояснили, что под "превентивными ударами" он имел в виду санкции.В Кремле на это заметили, что на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.
https://ria.ru/20221009/tramp-1822564127.html
https://ria.ru/20221009/himars-1822555024.html
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в мире, украина, россия, нато, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, НАТО, США, Владимир Зеленский
09:44 09.10.2022 (обновлено: 15:36 09.10.2022)
 
Заявление Зеленского взбесило США, пишут СМИ

Junge Welt пишет, что заявление Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО разозлило США

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Призыв президента Украины Владимира Зеленского нанести превентивный удар по России — авантюрное и истеричное заявление, которое стало стандартом в политической жизни Киева, пишет Арнольд Шельцель в статье для издания Junge Welt.
"В репертуар власть имущих в Киеве с 2014 года вошли постоянные попытки морально шантажировать собственных спонсоров на Западе. Хвост пытается вилять собакой", — говорится в публикации.
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По словам автора, отношения Украины и США явно дали трещину. Это стало ясно на прошлой неделе, когда Зеленский призвал НАТО принять Украину в ускоренном порядке, но альянс не пошел на это.
"Киев сразу же получил ответ в духе "око за око". CNN и New York Times опубликовали информацию о том, что Украина заказала убийство российской журналистки Дарьи Дугиной. Какой сюрприз. Может быть, из-за непредсказуемости офиса Зеленского Запад будет помогать только поставками вооружений и не захочет напрямую воевать с Россией", — пишет Шельцель.
При этом самой большой угрозой для украинского президента он называет спокойствие на фронте. Если это предположение верно, то безответственные призывы Зеленского объясняются отчаянием, а если нет — то, что сказано, все равно остается преступным, заключил журналист.
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У США заканчиваются боеприпасы для Украины
На этой неделе Зеленский выступил по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи и призвал Запад "исключить возможность применения Москвой ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен действовать превентивно. Позже в офисе Зеленского пояснили, что под "превентивными ударами" он имел в виду санкции.
В Кремле на это заметили, что на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.
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