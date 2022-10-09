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NYT объяснил, как Запад насмешил Путина - РИА Новости, 09.10.2022
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NYT объяснил, как Запад насмешил Путина
NYT объяснил, как Запад насмешил Путина - РИА Новости, 09.10.2022
NYT объяснил, как Запад насмешил Путина
"Экологическая показуха" США и европейских стран вызывает смех, пишет The New York Times. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T09:50
2022-10-09T12:36
джо байден
европа
сша
россия
опек
политика
санкции в отношении россии
саудовская аравия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. "Экологическая показуха" США и европейских стран вызывает смех, пишет The New York Times."В Европе притворялись, что смогут избавиться от масштабных выбросов и напрямую перепрыгнуть к возобновляемой энергетике, и все при этом будет в шоколаде. Боже мой. Немцы так собой гордились, не осознавая, что единственная причина, по которой эта их голубая мечта кажется осуществимой, в том, что Путин продавал им дешевый газ, позволяющий компенсировать разницу", — отметил обозреватель.При этом, добавил он, США, в отличие от Европы, теоретически могут обеспечить свои нефтегазовые потребности, однако даже у них недостаточно экспортных ресурсов для компенсации сокращения добычи нефти со стороны России и ОПЕК+.Автор публикации призвал западные страны перестать строить воздушные замки."Единственный действительно эффективный способ перехода — послать убедительный ценовой сигнал: либо налоги на грязную энергию, либо стимулы для чистой. Пока мы не обеспечим стабильные и надежные поставки энергии с минимальными выбросами при минимальных затратах, все наши слова можно смело назвать показухой. Мы балуем себя ложной добродетелью, в то время как Путин и Мухаммед ибн Салман по дороге в банк смеются над нами", — заключил обозреватель.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав рекордную инфляцию и рост цен на топливо. Для стабилизации ситуации президент США Джо Байден в июле посетил Ближний Восток, в том числе Саудовскую Аравию — одного из ключевых членов сделки ОПЕК+, а также просил страны Персидского залива увеличить добычу и поставки нефти.На этой неделе страны ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки. Это решение альянс объяснил неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки.
https://ria.ru/20221006/zapad-1821831476.html
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европа
сша
россия
саудовская аравия
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джо байден, европа, сша, россия, опек, политика, санкции в отношении россии, саудовская аравия
Джо Байден, Европа, США, Россия, ОПЕК, Политика, Санкции в отношении России, Саудовская Аравия
09:50 09.10.2022 (обновлено: 12:36 09.10.2022)
 
NYT объяснил, как Запад насмешил Путина

NYT: экологическая показуха США и Европы насмешила Путина и Мухаммеда бен Салмана

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман Аль Сауд
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман Аль Сауд. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. "Экологическая показуха" США и европейских стран вызывает смех, пишет The New York Times.
Европе притворялись, что смогут избавиться от масштабных выбросов и напрямую перепрыгнуть к возобновляемой энергетике, и все при этом будет в шоколаде. Боже мой. Немцы так собой гордились, не осознавая, что единственная причина, по которой эта их голубая мечта кажется осуществимой, в том, что Путин продавал им дешевый газ, позволяющий компенсировать разницу", — отметил обозреватель.
При этом, добавил он, США, в отличие от Европы, теоретически могут обеспечить свои нефтегазовые потребности, однако даже у них недостаточно экспортных ресурсов для компенсации сокращения добычи нефти со стороны России и ОПЕК+.
Автор публикации призвал западные страны перестать строить воздушные замки.
"Единственный действительно эффективный способ перехода — послать убедительный ценовой сигнал: либо налоги на грязную энергию, либо стимулы для чистой. Пока мы не обеспечим стабильные и надежные поставки энергии с минимальными выбросами при минимальных затратах, все наши слова можно смело назвать показухой. Мы балуем себя ложной добродетелью, в то время как Путин и Мухаммед ибн Салман по дороге в банк смеются над нами", — заключил обозреватель.
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После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав рекордную инфляцию и рост цен на топливо. Для стабилизации ситуации президент США Джо Байден в июле посетил Ближний Восток, в том числе Саудовскую Аравию — одного из ключевых членов сделки ОПЕК+, а также просил страны Персидского залива увеличить добычу и поставки нефти.
На этой неделе страны ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки. Это решение альянс объяснил неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки.
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