09:50 09.10.2022 (обновлено: 12:36 09.10.2022)
NYT объяснил, как Запад насмешил Путина
NYT: экологическая показуха США и Европы насмешила Путина и Мухаммеда бен Салмана
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман Аль Сауд
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман Аль Сауд. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. "Экологическая показуха" США и европейских стран вызывает смех, пишет The New York Times.
"В Европе притворялись, что смогут избавиться от масштабных выбросов и напрямую перепрыгнуть к возобновляемой энергетике, и все при этом будет в шоколаде. Боже мой. Немцы так собой гордились, не осознавая, что единственная причина, по которой эта их голубая мечта кажется осуществимой, в том, что Путин продавал им дешевый газ, позволяющий компенсировать разницу", — отметил обозреватель.
Автор публикации призвал западные страны перестать строить воздушные замки.
"Единственный действительно эффективный способ перехода — послать убедительный ценовой сигнал: либо налоги на грязную энергию, либо стимулы для чистой. Пока мы не обеспечим стабильные и надежные поставки энергии с минимальными выбросами при минимальных затратах, все наши слова можно смело назвать показухой. Мы балуем себя ложной добродетелью, в то время как Путин и Мухаммед ибн Салман по дороге в банк смеются над нами", — заключил обозреватель.
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