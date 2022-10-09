https://ria.ru/20221009/zapad-1822570479.html

NYT объяснил, как Запад насмешил Путина

NYT объяснил, как Запад насмешил Путина - РИА Новости, 09.10.2022

NYT объяснил, как Запад насмешил Путина

"Экологическая показуха" США и европейских стран вызывает смех, пишет The New York Times. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T09:50

2022-10-09T09:50

2022-10-09T12:36

джо байден

европа

сша

россия

опек

политика

санкции в отношении россии

саудовская аравия

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. "Экологическая показуха" США и европейских стран вызывает смех, пишет The New York Times."В Европе притворялись, что смогут избавиться от масштабных выбросов и напрямую перепрыгнуть к возобновляемой энергетике, и все при этом будет в шоколаде. Боже мой. Немцы так собой гордились, не осознавая, что единственная причина, по которой эта их голубая мечта кажется осуществимой, в том, что Путин продавал им дешевый газ, позволяющий компенсировать разницу", — отметил обозреватель.При этом, добавил он, США, в отличие от Европы, теоретически могут обеспечить свои нефтегазовые потребности, однако даже у них недостаточно экспортных ресурсов для компенсации сокращения добычи нефти со стороны России и ОПЕК+.Автор публикации призвал западные страны перестать строить воздушные замки."Единственный действительно эффективный способ перехода — послать убедительный ценовой сигнал: либо налоги на грязную энергию, либо стимулы для чистой. Пока мы не обеспечим стабильные и надежные поставки энергии с минимальными выбросами при минимальных затратах, все наши слова можно смело назвать показухой. Мы балуем себя ложной добродетелью, в то время как Путин и Мухаммед ибн Салман по дороге в банк смеются над нами", — заключил обозреватель.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав рекордную инфляцию и рост цен на топливо. Для стабилизации ситуации президент США Джо Байден в июле посетил Ближний Восток, в том числе Саудовскую Аравию — одного из ключевых членов сделки ОПЕК+, а также просил страны Персидского залива увеличить добычу и поставки нефти.На этой неделе страны ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки. Это решение альянс объяснил неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки.

https://ria.ru/20221006/zapad-1821831476.html

https://ria.ru/20221006/germaniya-1821829188.html

европа

сша

россия

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

джо байден, европа, сша, россия, опек, политика, санкции в отношении россии, саудовская аравия