https://ria.ru/20221009/vzryvy-1822634349.html

В Германии приступили к выяснению обстоятельств ЧП на "Северных потоках"

В Германии приступили к выяснению обстоятельств ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.10.2022

В Германии приступили к выяснению обстоятельств ЧП на "Северных потоках"

Федеральная полиция и Военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии для выяснения причин взрыва на трубопроводах "Северного потока", сообщил РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T18:09

2022-10-09T18:09

2022-10-09T18:58

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северный поток

балтийское море

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

бундесвер германии

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БЕРЛИН, 9 окт — РИА Новости. Федеральная полиция и Военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии для выяснения причин взрыва на трубопроводах "Северного потока", сообщил портал Tagesschau со ссылкой на письмо Министерства обороны страны в адрес комитета по обороне бундестага.Документ оказался в распоряжении немецких телерадиокомпаний WDR и NDR.Там утверждается, что на прошлой неделе президент Федеральной полиции Дитер Романн подал запрос о предоставлении административной помощи "для содействия в получении ситуационного отчета о повреждениях трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Бундесвер одобрил его после оценки возможностей военно-морского флота и рассмотрения этого вопроса с юридической точки зрения.Уточняется, что речь идет о минном тральщике "Диллинген" и многоцелевом судне "Миттельгрунд", которые отправились с баз городов Киль и Эккернферде. Специалисты должны будут сфотографировать повреждения трубопроводов вблизи острова Борнхольм.Портал со ссылкой на министра юстиции Германии Марко Бушманна также сообщил, что Федеральная прокуратура сейчас изучает вопрос о необходимости начала расследования уголовного преступления, поскольку речь может идти об антиконституционном саботаже с последствиями для ФРГ.Утечку газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, в свою очередь, заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

https://ria.ru/20221009/gazoprovod-1822624153.html

https://ria.ru/20221005/gaz-1821807216.html

https://ria.ru/20221003/utechka-1821121015.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, германия, киль, северный поток, балтийское море, северный поток — 2, авария на "северных потоках", бундесвер германии, газпром, дания