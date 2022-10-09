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В Германии приступили к выяснению обстоятельств ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.10.2022
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В Германии приступили к выяснению обстоятельств ЧП на "Северных потоках"
В Германии приступили к выяснению обстоятельств ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 09.10.2022
В Германии приступили к выяснению обстоятельств ЧП на "Северных потоках"
Федеральная полиция и Военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии для выяснения причин взрыва на трубопроводах "Северного потока", сообщил РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T18:09
2022-10-09T18:58
в мире
германия
киль
северный поток
балтийское море
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
бундесвер германии
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БЕРЛИН, 9 окт — РИА Новости. Федеральная полиция и Военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии для выяснения причин взрыва на трубопроводах "Северного потока", сообщил портал Tagesschau со ссылкой на письмо Министерства обороны страны в адрес комитета по обороне бундестага.Документ оказался в распоряжении немецких телерадиокомпаний WDR и NDR.Там утверждается, что на прошлой неделе президент Федеральной полиции Дитер Романн подал запрос о предоставлении административной помощи "для содействия в получении ситуационного отчета о повреждениях трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Бундесвер одобрил его после оценки возможностей военно-морского флота и рассмотрения этого вопроса с юридической точки зрения.Уточняется, что речь идет о минном тральщике "Диллинген" и многоцелевом судне "Миттельгрунд", которые отправились с баз городов Киль и Эккернферде. Специалисты должны будут сфотографировать повреждения трубопроводов вблизи острова Борнхольм.Портал со ссылкой на министра юстиции Германии Марко Бушманна также сообщил, что Федеральная прокуратура сейчас изучает вопрос о необходимости начала расследования уголовного преступления, поскольку речь может идти об антиконституционном саботаже с последствиями для ФРГ.Утечку газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, в свою очередь, заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
https://ria.ru/20221009/gazoprovod-1822624153.html
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германия
киль
балтийское море
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в мире, германия, киль, северный поток, балтийское море, северный поток — 2, авария на "северных потоках", бундесвер германии, газпром, дания
В мире, Германия, Киль, Северный поток, Балтийское море, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Бундесвер Германии, Газпром, Дания
18:09 09.10.2022 (обновлено: 18:58 09.10.2022)
 
В Германии приступили к выяснению обстоятельств ЧП на "Северных потоках"

Tagesschau: полиция Германии приступила к выяснению обстоятельств ЧП на "Северных потоках"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток — 1 и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 окт — РИА Новости. Федеральная полиция и Военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии для выяснения причин взрыва на трубопроводах "Северного потока", сообщил портал Tagesschau со ссылкой на письмо Министерства обороны страны в адрес комитета по обороне бундестага.
Документ оказался в распоряжении немецких телерадиокомпаний WDR и NDR.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
17:18
Китайские ученые оценили масштабы утечки газа на "Северном потоке — 2"
Там утверждается, что на прошлой неделе президент Федеральной полиции Дитер Романн подал запрос о предоставлении административной помощи "для содействия в получении ситуационного отчета о повреждениях трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Бундесвер одобрил его после оценки возможностей военно-морского флота и рассмотрения этого вопроса с юридической точки зрения.
"Федеральная полиция Германии с помощью водолазов и специальных технологий исследует взрывы на трубопроводах "Северного потока". Два корабля бундесвера находятся в Балтийском море для проведения разведывательной операции", — пишет издание.
Уточняется, что речь идет о минном тральщике "Диллинген" и многоцелевом судне "Миттельгрунд", которые отправились с баз городов Киль и Эккернферде. Специалисты должны будут сфотографировать повреждения трубопроводов вблизи острова Борнхольм.
Газопровод Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 19:07
Россия может обеспечить поставки по одной из ниток "Северного потока — 2"
Портал со ссылкой на министра юстиции Германии Марко Бушманна также сообщил, что Федеральная прокуратура сейчас изучает вопрос о необходимости начала расследования уголовного преступления, поскольку речь может идти об антиконституционном саботаже с последствиями для ФРГ.
Утечку газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП.
Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, в свою очередь, заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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В Кремле рассказали, кому выгодны ЧП на "Северных потоках"
 
В миреГерманияКильСеверный потокБалтийское мореСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"Бундесвер ГерманииГазпромДания
 
 
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