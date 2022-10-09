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Причиной взрыва в жилом доме в Стамбуле является утечка газа, сообщили СМИ

Причиной взрыва в жилом доме в Стамбуле является утечка газа, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2022

Причиной взрыва в жилом доме в Стамбуле является утечка газа, сообщили СМИ

Предварительной причиной взрыва в жилом здании в турецком Стамбуле является утечка газа, передает агентство "Ихлас" (İHA). РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T20:55

2022-10-09T20:55

2022-10-09T20:59

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стамбул

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АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Предварительной причиной взрыва в жилом здании в турецком Стамбуле является утечка газа, передает агентство "Ихлас" (İHA).Взрыв произошел в здании в турецком Стамбуле, обстоятельства инцидента неизвестны, сообщается об одном пострадавшем, сообщили ранее местные СМИ."Взрыв, предположительно вызванный утечкой природного газа, произошел на третьем этаже 3-этажного здания в Кадыкёе. После взрыва в здании вспыхнул пожар, а в результате взрыва были повреждены окружающие здания и несколько автомобилей", - передает агентство.Сообщается, что пожар был взят под контроль примерно через час после вмешательства пожарных бригад."В то время как жители района, испытавшие сильный страх, вышли на улицы, полиция начала расследование этого инцидента", - говорится в сообщении.

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