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Причиной взрыва в жилом доме в Стамбуле является утечка газа, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2022
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Причиной взрыва в жилом доме в Стамбуле является утечка газа, сообщили СМИ
Причиной взрыва в жилом доме в Стамбуле является утечка газа, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2022
Причиной взрыва в жилом доме в Стамбуле является утечка газа, сообщили СМИ
Предварительной причиной взрыва в жилом здании в турецком Стамбуле является утечка газа, передает агентство "Ихлас" (İHA). РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T20:55
2022-10-09T20:59
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АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Предварительной причиной взрыва в жилом здании в турецком Стамбуле является утечка газа, передает агентство "Ихлас" (İHA).Взрыв произошел в здании в турецком Стамбуле, обстоятельства инцидента неизвестны, сообщается об одном пострадавшем, сообщили ранее местные СМИ."Взрыв, предположительно вызванный утечкой природного газа, произошел на третьем этаже 3-этажного здания в Кадыкёе. После взрыва в здании вспыхнул пожар, а в результате взрыва были повреждены окружающие здания и несколько автомобилей", - передает агентство.Сообщается, что пожар был взят под контроль примерно через час после вмешательства пожарных бригад."В то время как жители района, испытавшие сильный страх, вышли на улицы, полиция начала расследование этого инцидента", - говорится в сообщении.
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в мире, стамбул
В мире, Стамбул
20:55 09.10.2022 (обновлено: 20:59 09.10.2022)
 
Причиной взрыва в жилом доме в Стамбуле является утечка газа, сообщили СМИ

Агентство iHA: предварительной причиной взрыва в жилом доме в Стамбуле стала утечка газа

© фото очевидцаПожар на месте взрыва в Стамбуле, Турция. 9 октября 2022
Пожар на месте взрыва в Стамбуле, Турция. 9 октября 2022
© фото очевидца
Пожар на месте взрыва в Стамбуле, Турция. 9 октября 2022
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АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Предварительной причиной взрыва в жилом здании в турецком Стамбуле является утечка газа, передает агентство "Ихлас" (İHA).
Взрыв произошел в здании в турецком Стамбуле, обстоятельства инцидента неизвестны, сообщается об одном пострадавшем, сообщили ранее местные СМИ.
"Взрыв, предположительно вызванный утечкой природного газа, произошел на третьем этаже 3-этажного здания в Кадыкёе. После взрыва в здании вспыхнул пожар, а в результате взрыва были повреждены окружающие здания и несколько автомобилей", - передает агентство.
Сообщается, что пожар был взят под контроль примерно через час после вмешательства пожарных бригад.
"В то время как жители района, испытавшие сильный страх, вышли на улицы, полиция начала расследование этого инцидента", - говорится в сообщении.
 
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