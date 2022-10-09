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На трассе гражданского снабжения близ Мелитополя подорвали фугас
На трассе гражданского снабжения близ Мелитополя подорвали фугас - РИА Новости, 09.10.2022
На трассе гражданского снабжения близ Мелитополя подорвали фугас
Взрывное устройство сработало на обочине объездной трассы гражданского снабжения близ Мелитополя у села Садовое, рассказал РИА Новости профильный специалист... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T17:21
2022-10-09T17:21
2022-10-09T17:41
россия
запорожская область
мелитополь
мариуполь
бердянск
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Взрывное устройство сработало на обочине объездной трассы гражданского снабжения близ Мелитополя у села Садовое, рассказал РИА Новости профильный специалист после осмотра места подрыва.Это сухопутный маршрут снабжения, трасса связывает российские области через Мариуполь и Бердянск с населенными пунктами Запорожской области. Трасса интенсивно пользуется для доставки фурами продуктов питания, стройматериалов и других предметов, необходимых для снабжения населенных пунктов."Заложенный фугас был начинен осколочными элементами для усиления эффекта взрыва, чтобы нанести наиболее сильный ущерб для машин, которые проезжают на данном участке дороги. Акция явно направлена на запугивание как мирного населения, так и водителей фур, которые пользуются этой транспортной артерией для доставки грузов с "материковой" России", - сказал специалист.
россия
запорожская область
мелитополь
мариуполь
бердянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, мелитополь, мариуполь, бердянск
Россия, Запорожская область, Мелитополь, Мариуполь, Бердянск
17:21 09.10.2022 (обновлено: 17:41 09.10.2022)
На трассе гражданского снабжения близ Мелитополя подорвали фугас
Взрывное устройство сработало на обочине трассы гражданского снабжения близ Мелитополя
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Взрывное устройство сработало на обочине объездной трассы гражданского снабжения близ Мелитополя у села Садовое, рассказал РИА Новости профильный специалист после осмотра места подрыва.
Это сухопутный маршрут снабжения, трасса связывает российские области через Мариуполь
и Бердянск
с населенными пунктами Запорожской области
. Трасса интенсивно пользуется для доставки фурами продуктов питания, стройматериалов и других предметов, необходимых для снабжения населенных пунктов.
"Заложенный фугас был начинен осколочными элементами для усиления эффекта взрыва, чтобы нанести наиболее сильный ущерб для машин, которые проезжают на данном участке дороги. Акция явно направлена на запугивание как мирного населения, так и водителей фур, которые пользуются этой транспортной артерией для доставки грузов с "материковой" России", - сказал специалист.