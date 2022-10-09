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СДПГ лидирует на выборах в правительство Нижней Саксонии - РИА Новости, 09.10.2022
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СДПГ лидирует на выборах в правительство Нижней Саксонии
СДПГ лидирует на выборах в правительство Нижней Саксонии - РИА Новости, 09.10.2022
СДПГ лидирует на выборах в правительство Нижней Саксонии
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), по промежуточным итогам выборов в ландтаг в федеральной земле Нижняя Саксония, набрала наибольшее количество... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T22:50
2022-10-09T23:48
нижняя саксония
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германия
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БЕРЛИН, 9 окт — РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), по промежуточным итогам выборов в ландтаг в федеральной земле Нижняя Саксония, набрала наибольшее количество голосов, следует из предварительных данных, представленных немецким каналом ZDF.По состоянию на 18:00 (19:00 мск), СДПГ набрала 32,5 процента голосов, таким образом потеряв 4,4 процентных пункта в сравнении с показателем на выборах 2017 года.На втором месте оказалась партия ХДС с 27,5 процента голосов, что на 6,1 процентных пункта ниже результатов голосования пятилетней давности.Зеленые, по предварительным показателям, улучшили результат на 5,8 процентных пункта, их поддержали 14,5 процента избирателей. "Альтернатива для Германии", в свою очередь, удвоила свой показатель, набрав 12 процентов голосов.За СвДП проголосовали всего пять процентов избирателей, это на 2,5 процентных пункта ниже их прошлого результата. Левые набрали лишь три процента голосов, ухудшив свой показатель на 1,6 процентных пункта. Партия вновь не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, а значит снова не будет представлена в ландтаг Нижней Саксонии.Согласно данным ассоциации Forschungsgruppe Wahlen, в голосовании принял участие 61 процент избирателей.
https://ria.ru/20220826/postavki-1812270492.html
https://ria.ru/20221008/zelenskiy-1822465159.html
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нижняя саксония, хдс/хсс, в мире, германия
Нижняя Саксония, ХДС/ХСС, В мире, Германия
22:50 09.10.2022 (обновлено: 23:48 09.10.2022)
 
СДПГ лидирует на выборах в правительство Нижней Саксонии

Социал-демократическая партия лидирует с 32,5% по итогам выборов в Нижней Саксонии

© Мария Меркулова/Радио SputnikГермания, Нижняя Саксония, городская площадь
Германия, Нижняя Саксония, городская площадь
© Мария Меркулова/Радио Sputnik
Германия, Нижняя Саксония, городская площадь. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 окт — РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), по промежуточным итогам выборов в ландтаг в федеральной земле Нижняя Саксония, набрала наибольшее количество голосов, следует из предварительных данных, представленных немецким каналом ZDF.
По состоянию на 18:00 (19:00 мск), СДПГ набрала 32,5 процента голосов, таким образом потеряв 4,4 процентных пункта в сравнении с показателем на выборах 2017 года.
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На втором месте оказалась партия ХДС с 27,5 процента голосов, что на 6,1 процентных пункта ниже результатов голосования пятилетней давности.
Зеленые, по предварительным показателям, улучшили результат на 5,8 процентных пункта, их поддержали 14,5 процента избирателей. "Альтернатива для Германии", в свою очередь, удвоила свой показатель, набрав 12 процентов голосов.
За СвДП проголосовали всего пять процентов избирателей, это на 2,5 процентных пункта ниже их прошлого результата. Левые набрали лишь три процента голосов, ухудшив свой показатель на 1,6 процентных пункта. Партия вновь не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, а значит снова не будет представлена в ландтаг Нижней Саксонии.
Согласно данным ассоциации Forschungsgruppe Wahlen, в голосовании принял участие 61 процент избирателей.
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