https://ria.ru/20221009/vybory-1822661007.html

Президент Австрии лидирует на выборах в I туре

Президент Австрии лидирует на выборах в I туре - РИА Новости, 09.10.2022

Президент Австрии лидирует на выборах в I туре

Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен предварительно лидирует на выборах главы государства, сообщило МВД республики. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T21:12

2022-10-09T21:12

2022-10-09T22:25

в мире

александер ван дер беллен

"голос"

австрия

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ВЕНА, 9 окт — РИА Новости. Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен предварительно лидирует на выборах главы государства, сообщило МВД республики.Отмечается, что речь идет о цифрах без учета результатов голосования по почте.По официальным данным, Ван дер Беллен набирает 54,6 процента голосов, за ним следует кандидат от правой партии FPÖ Вальтер Розенкранц с 19,1 процента, на третьем месте — независимый кандидат Тассило Валентин с 8,4 процента.На четвертом месте, по предварительным подсчетам, оказался лидер Пивной партии и панк-музыкант Доминик Влазны с 8,2 процента голосов, за ним идет независимый кандидат Геральд Грош с шестью процентами, далее Михаэль Бруннер от партии MFG с 2,2 процента и независимый кандидат Генрих Штудингер с 1,6 процента.Предварительно явка на выборах составила 52,5 процента.Президента Австрии избирают раз в шесть лет. Главой государства может стать любой гражданин страны, обладающий избирательным правом и достигший 35 лет. Переизбрание действующего лидера на повторный срок допускается один раз.Победу на выборах одерживает кандидат, который в первом туре наберет абсолютное большинство голосов. Если лидера нет, проходит второй тур, в котором встречаются два претендента, набравшие наибольшее количество голосов в предыдущем туре.Глава государства выполняет преимущественно представительские функции, а также назначает канцлера и по его предложению — министров и членов кабинета. Кроме того, он имеет право отправить правительство в отставку и распустить парламент, а также является Верховным главнокомандующим. Отстранить президента от должности можно на основании решения общенационального референдума.

https://ria.ru/20221007/sanktsii-1822211956.html

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в мире, александер ван дер беллен, "голос", австрия