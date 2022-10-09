https://ria.ru/20221009/vybory-1822661007.html
Президент Австрии лидирует на выборах в I туре
Президент Австрии лидирует на выборах в I туре - РИА Новости, 09.10.2022
Президент Австрии лидирует на выборах в I туре
Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен предварительно лидирует на выборах главы государства, сообщило МВД республики. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T21:12
2022-10-09T21:12
2022-10-09T22:25
в мире
александер ван дер беллен
"голос"
австрия
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ВЕНА, 9 окт — РИА Новости. Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен предварительно лидирует на выборах главы государства, сообщило МВД республики.Отмечается, что речь идет о цифрах без учета результатов голосования по почте.По официальным данным, Ван дер Беллен набирает 54,6 процента голосов, за ним следует кандидат от правой партии FPÖ Вальтер Розенкранц с 19,1 процента, на третьем месте — независимый кандидат Тассило Валентин с 8,4 процента.На четвертом месте, по предварительным подсчетам, оказался лидер Пивной партии и панк-музыкант Доминик Влазны с 8,2 процента голосов, за ним идет независимый кандидат Геральд Грош с шестью процентами, далее Михаэль Бруннер от партии MFG с 2,2 процента и независимый кандидат Генрих Штудингер с 1,6 процента.Предварительно явка на выборах составила 52,5 процента.Президента Австрии избирают раз в шесть лет. Главой государства может стать любой гражданин страны, обладающий избирательным правом и достигший 35 лет. Переизбрание действующего лидера на повторный срок допускается один раз.Победу на выборах одерживает кандидат, который в первом туре наберет абсолютное большинство голосов. Если лидера нет, проходит второй тур, в котором встречаются два претендента, набравшие наибольшее количество голосов в предыдущем туре.Глава государства выполняет преимущественно представительские функции, а также назначает канцлера и по его предложению — министров и членов кабинета. Кроме того, он имеет право отправить правительство в отставку и распустить парламент, а также является Верховным главнокомандующим. Отстранить президента от должности можно на основании решения общенационального референдума.
https://ria.ru/20221007/sanktsii-1822211956.html
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в мире, александер ван дер беллен, "голос", австрия
В мире, Александер Ван дер Беллен, "Голос", Австрия
21:12 09.10.2022 (обновлено: 22:25 09.10.2022)
Президент Австрии лидирует на выборах в I туре
МВД Австрии: Александер Ван дер Беллен лидирует на выборах президента с 54,6% голосов
ВЕНА, 9 окт — РИА Новости. Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен предварительно лидирует на выборах главы государства, сообщило МВД республики.
Отмечается, что речь идет о цифрах без учета результатов голосования по почте.
По официальным данным, Ван дер Беллен набирает 54,6 процента голосов, за ним следует кандидат от правой партии FPÖ Вальтер Розенкранц с 19,1 процента, на третьем месте — независимый кандидат Тассило Валентин с 8,4 процента.
На четвертом месте, по предварительным подсчетам, оказался лидер Пивной партии и панк-музыкант Доминик Влазны с 8,2 процента голосов, за ним идет независимый кандидат Геральд Грош с шестью процентами, далее Михаэль Бруннер от партии MFG с 2,2 процента и независимый кандидат Генрих Штудингер с 1,6 процента.
Предварительно явка на выборах составила 52,5 процента.
Президента Австрии избирают раз в шесть лет. Главой государства может стать любой гражданин страны, обладающий избирательным правом и достигший 35 лет. Переизбрание действующего лидера на повторный срок допускается один раз.
Победу на выборах одерживает кандидат, который в первом туре наберет абсолютное большинство голосов. Если лидера нет, проходит второй тур, в котором встречаются два претендента, набравшие наибольшее количество голосов в предыдущем туре.
Глава государства выполняет преимущественно представительские функции, а также назначает канцлера и по его предложению — министров и членов кабинета. Кроме того, он имеет право отправить правительство в отставку и распустить парламент, а также является Верховным главнокомандующим. Отстранить президента от должности можно на основании решения общенационального референдума.