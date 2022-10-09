https://ria.ru/20221009/vybory-1822633762.html
Президент Австрии лидирует на выборах в I туре, показал экзит-полл
Президент Австрии лидирует на выборах в I туре, показал экзит-полл - РИА Новости, 09.10.2022
Президент Австрии лидирует на выборах в I туре, показал экзит-полл
Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен предварительно лидирует на выборах главы государства, свидетельствуют данные exit polls, опубликованные... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T18:05
2022-10-09T18:05
2022-10-09T19:23
в мире
александер ван дер беллен
александр ван дер беллен
австрия
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ВЕНА, 9 окт — РИА Новости. Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен предварительно лидирует на выборах главы государства, свидетельствуют данные exit polls, опубликованные телеканалами OE24.TV и ORF.Так, Ван дер Беллен набирает 53-56 процентов голосов — это абсолютное большинство. За ним следует кандидат от правой партии FPÖ Вальтер Розенкранц с 17-20 процентами.Далее голоса предварительно разделились следующим образом: лидер Пивной партии и панк-музыкант Доминик Влазны — 8-11 процентов, независимый кандидат Тассило Валентин — семь-девять процентов, независимый кандидат Геральд Грош — пять-семь процентов, Михаэль Бруннер от партии MFG — два-три процента, независимый кандидат Генрих Штудингер — 1,7 процента голосов.Президента Австрии избирают раз в шесть лет. Главой государства может стать любой гражданин Австрии, обладающий избирательным правом и достигший 35 лет. Переизбрание действующего лидера на повторный срок допускается один раз.Победу на выборах одерживает кандидат, который в первом туре наберет абсолютное большинство голосов. Если лидера нет, проходит второй тур, в котором встречаются два претендента, набравшие наибольшее количество голосов в предыдущем туре.Глава государства выполняет преимущественно представительские функции, а также назначает канцлера и по его предложению — министров и членов кабинета. Кроме того, он имеет право отправить правительство в отставку и распустить парламент, а также является Верховным главнокомандующим. Отстранить президента от должности можно на основании решения общенационального референдума.
https://ria.ru/20221007/sanktsii-1822211956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александер ван дер беллен, александр ван дер беллен, австрия
В мире, Александер Ван дер Беллен, Александр Ван дер Беллен, Австрия
18:05 09.10.2022 (обновлено: 19:23 09.10.2022)
Президент Австрии лидирует на выборах в I туре, показал экзит-полл
Exit polls: президент Австрии Ван дер Беллен предварительно выигрывает на выборах
ВЕНА, 9 окт — РИА Новости.
Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен предварительно лидирует на выборах главы государства, свидетельствуют данные exit polls, опубликованные телеканалами OE24.TV
и ORF
.
Так, Ван дер Беллен набирает 53-56 процентов голосов — это абсолютное большинство. За ним следует кандидат от правой партии FPÖ Вальтер Розенкранц с 17-20 процентами.
Далее голоса предварительно разделились следующим образом: лидер Пивной партии и панк-музыкант Доминик Влазны — 8-11 процентов, независимый кандидат Тассило Валентин — семь-девять процентов, независимый кандидат Геральд Грош — пять-семь процентов, Михаэль Бруннер от партии MFG — два-три процента, независимый кандидат Генрих Штудингер — 1,7 процента голосов.
Президента Австрии избирают раз в шесть лет. Главой государства может стать любой гражданин Австрии, обладающий избирательным правом и достигший 35 лет. Переизбрание действующего лидера на повторный срок допускается один раз.
Победу на выборах одерживает кандидат, который в первом туре наберет абсолютное большинство голосов. Если лидера нет, проходит второй тур, в котором встречаются два претендента, набравшие наибольшее количество голосов в предыдущем туре.
Глава государства выполняет преимущественно представительские функции, а также назначает канцлера и по его предложению — министров и членов кабинета. Кроме того, он имеет право отправить правительство в отставку и распустить парламент, а также является Верховным главнокомандующим. Отстранить президента от должности можно на основании решения общенационального референдума.