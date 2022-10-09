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Наступление украинских войск на Херсонском фронте захлебнулось - РИА Новости, 09.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/vsu-1822575975.html
Наступление украинских войск на Херсонском фронте захлебнулось
Наступление украинских войск на Херсонском фронте захлебнулось - РИА Новости, 09.10.2022
Наступление украинских войск на Херсонском фронте захлебнулось
Украинским войскам не удается развивать наступление на Херсонском направлении, сообщил в Telegram-канале заместитель главы областной администрации Кирилл... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T10:56
2022-10-09T12:25
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Украинским войскам не удается развивать наступление на Херсонском направлении, сообщил в Telegram-канале заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.На днях Стремоусов заявил, что ситуация на линии соприкосновения стабилизировалась, и выразил уверенность, что украинская армия не сможет взять Херсон.В начале октября ВСУ начали контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, но их продвижение остановили. По данным местных властей, украинская армия попадает в огненные мешки и несет значительные потери.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в Херсонской области прошел референдум, на котором 87,05 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР подписали договоры о принятии в состав России новых территорий.
https://ria.ru/20221009/donbass-1822574456.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Кирилл Стремоусов
10:56 09.10.2022 (обновлено: 12:25 09.10.2022)
 
Наступление украинских войск на Херсонском фронте захлебнулось

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов сообщил о захлебнувшейся атаке ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Украинским войскам не удается развивать наступление на Херсонском направлении, сообщил в Telegram-канале заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.
"На Херсонском направлении без изменений. Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась", — сказал он.
На днях Стремоусов заявил, что ситуация на линии соприкосновения стабилизировалась, и выразил уверенность, что украинская армия не сможет взять Херсон.
В начале октября ВСУ начали контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, но их продвижение остановили. По данным местных властей, украинская армия попадает в огненные мешки и несет значительные потери.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в Херсонской области прошел референдум, на котором 87,05 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР подписали договоры о принятии в состав России новых территорий.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьКирилл Стремоусов
 
 
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