10:56 09.10.2022 (обновлено: 12:25 09.10.2022)
Наступление украинских войск на Херсонском фронте захлебнулось
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов сообщил о захлебнувшейся атаке ВСУ
Стела города Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Украинским войскам не удается развивать наступление на Херсонском направлении, сообщил в Telegram-канале заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.
"На Херсонском направлении без изменений. Вся та армада всех тех нацистов и прочей этой шелухи сегодня опять захлебнулась", — сказал он.
На днях Стремоусов заявил, что ситуация на линии соприкосновения стабилизировалась, и выразил уверенность, что украинская армия не сможет взять Херсон.
В начале октября ВСУ начали контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, но их продвижение остановили. По данным местных властей, украинская армия попадает в огненные мешки и несет значительные потери.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
С 23 по 27 сентября в Херсонской области прошел референдум, на котором 87,05 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР подписали договоры о принятии в состав России новых территорий.