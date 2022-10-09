https://ria.ru/20221009/vsu-1822575975.html

Наступление украинских войск на Херсонском фронте захлебнулось

Наступление украинских войск на Херсонском фронте захлебнулось - РИА Новости, 09.10.2022

Наступление украинских войск на Херсонском фронте захлебнулось

Украинским войскам не удается развивать наступление на Херсонском направлении, сообщил в Telegram-канале заместитель главы областной администрации Кирилл... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T10:56

2022-10-09T10:56

2022-10-09T12:25

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Украинским войскам не удается развивать наступление на Херсонском направлении, сообщил в Telegram-канале заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.На днях Стремоусов заявил, что ситуация на линии соприкосновения стабилизировалась, и выразил уверенность, что украинская армия не сможет взять Херсон.В начале октября ВСУ начали контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, но их продвижение остановили. По данным местных властей, украинская армия попадает в огненные мешки и несет значительные потери.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в Херсонской области прошел референдум, на котором 87,05 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР подписали договоры о принятии в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20221009/donbass-1822574456.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, кирилл стремоусов