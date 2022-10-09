https://ria.ru/20221009/vstrecha-1822555382.html

СМИ: США и талибы провели встречу после ликвидации лидера "Аль-Каиды"*

СМИ: США и талибы провели встречу после ликвидации лидера "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 09.10.2022

СМИ: США и талибы провели встречу после ликвидации лидера "Аль-Каиды"*

Представители США и афганского движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за терроризм) провели в субботу первую встречу после ликвидации в Кабуле главаря РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T03:30

2022-10-09T03:30

2022-10-09T04:08

в мире

айман аз-завахири

дэвид коэн

усама бен ладен

россия

сша

талибан

аль-каида

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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Представители США и афганского движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за терроризм) провели в субботу первую встречу после ликвидации в Кабуле главаря международной террористической группировки "Аль-Каида"** (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири, передает телеканал CNN со ссылкой на два источника.По их данным, во встрече в столице Катара Дохе приняли участие замдиректора ЦРУ и высокопоставленный сотрудник госдепартамента, курирующий афганское направление. В состав делегации талибов входил руководитель их разведки."Присутствие на субботней встрече заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна и (Абдулхака) Вазика из "Талибана"* указывает на то, что акцент был сделан на контртеррористической проблематике", - сообщил телеканал.Стороны не встречались с тех пор, как в конце июля американский беспилотник ликвидировал в афганской столице аз-Завахири, который руководил "Аль-Каидой"** после смерти Усамы бен Ладена.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.** Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220803/oon-1807114209.html

https://ria.ru/20220615/ssha-1795541498.html

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в мире, айман аз-завахири, дэвид коэн, усама бен ладен, россия, сша, талибан, аль-каида