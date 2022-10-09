https://ria.ru/20221009/vstrecha-1822555382.html
СМИ: США и талибы провели встречу после ликвидации лидера "Аль-Каиды"*
СМИ: США и талибы провели встречу после ликвидации лидера "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 09.10.2022
СМИ: США и талибы провели встречу после ликвидации лидера "Аль-Каиды"*
Представители США и афганского движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за терроризм) провели в субботу первую встречу после ликвидации в Кабуле главаря РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T03:30
2022-10-09T03:30
2022-10-09T04:08
в мире
айман аз-завахири
дэвид коэн
усама бен ладен
россия
сша
талибан
аль-каида
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755371328_0:0:2330:1311_1920x0_80_0_0_8e85f358484fbd8da03bc35eadb3a83d.jpg
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Представители США и афганского движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за терроризм) провели в субботу первую встречу после ликвидации в Кабуле главаря международной террористической группировки "Аль-Каида"** (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири, передает телеканал CNN со ссылкой на два источника.По их данным, во встрече в столице Катара Дохе приняли участие замдиректора ЦРУ и высокопоставленный сотрудник госдепартамента, курирующий афганское направление. В состав делегации талибов входил руководитель их разведки."Присутствие на субботней встрече заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна и (Абдулхака) Вазика из "Талибана"* указывает на то, что акцент был сделан на контртеррористической проблематике", - сообщил телеканал.Стороны не встречались с тех пор, как в конце июля американский беспилотник ликвидировал в афганской столице аз-Завахири, который руководил "Аль-Каидой"** после смерти Усамы бен Ладена.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.** Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220803/oon-1807114209.html
https://ria.ru/20220615/ssha-1795541498.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755371328_135:0:2098:1472_1920x0_80_0_0_284d546b1c263c64873b04abc5c7af91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, айман аз-завахири, дэвид коэн, усама бен ладен, россия, сша, талибан, аль-каида
В мире, Айман аз-Завахири, Дэвид Коэн, Усама бен Ладен, Россия, США, Талибан, Аль-Каида
03:30 09.10.2022 (обновлено: 04:08 09.10.2022)
СМИ: США и талибы провели встречу после ликвидации лидера "Аль-Каиды"*
CNN: представители США и талибов провели встречу после ликвидации главаря "Аль-Каиды"*