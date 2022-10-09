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СМИ: США и талибы провели встречу после ликвидации лидера "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 09.10.2022
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СМИ: США и талибы провели встречу после ликвидации лидера "Аль-Каиды"*
СМИ: США и талибы провели встречу после ликвидации лидера "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 09.10.2022
СМИ: США и талибы провели встречу после ликвидации лидера "Аль-Каиды"*
Представители США и афганского движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за терроризм) провели в субботу первую встречу после ликвидации в Кабуле главаря РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T03:30
2022-10-09T04:08
в мире
айман аз-завахири
дэвид коэн
усама бен ладен
россия
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талибан
аль-каида
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Представители США и афганского движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за терроризм) провели в субботу первую встречу после ликвидации в Кабуле главаря международной террористической группировки "Аль-Каида"** (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири, передает телеканал CNN со ссылкой на два источника.По их данным, во встрече в столице Катара Дохе приняли участие замдиректора ЦРУ и высокопоставленный сотрудник госдепартамента, курирующий афганское направление. В состав делегации талибов входил руководитель их разведки."Присутствие на субботней встрече заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна и (Абдулхака) Вазика из "Талибана"* указывает на то, что акцент был сделан на контртеррористической проблематике", - сообщил телеканал.Стороны не встречались с тех пор, как в конце июля американский беспилотник ликвидировал в афганской столице аз-Завахири, который руководил "Аль-Каидой"** после смерти Усамы бен Ладена.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.** Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220803/oon-1807114209.html
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в мире, айман аз-завахири, дэвид коэн, усама бен ладен, россия, сша, талибан, аль-каида
В мире, Айман аз-Завахири, Дэвид Коэн, Усама бен Ладен, Россия, США, Талибан, Аль-Каида
03:30 09.10.2022 (обновлено: 04:08 09.10.2022)
 
СМИ: США и талибы провели встречу после ликвидации лидера "Аль-Каиды"*

CNN: представители США и талибов провели встречу после ликвидации главаря "Аль-Каиды"*

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПредставители политического совета движения Талибан*
Представители политического совета движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Представители политического совета движения Талибан* . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Представители США и афганского движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за терроризм) провели в субботу первую встречу после ликвидации в Кабуле главаря международной террористической группировки "Аль-Каида"** (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири, передает телеканал CNN со ссылкой на два источника.
По их данным, во встрече в столице Катара Дохе приняли участие замдиректора ЦРУ и высокопоставленный сотрудник госдепартамента, курирующий афганское направление. В состав делегации талибов входил руководитель их разведки.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 23:35
В ООН стремятся побудить "Талибан"* отмежеваться от "Аль-Каиды"**
"Присутствие на субботней встрече заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна и (Абдулхака) Вазика из "Талибана"* указывает на то, что акцент был сделан на контртеррористической проблематике", - сообщил телеканал.
Стороны не встречались с тех пор, как в конце июля американский беспилотник ликвидировал в афганской столице аз-Завахири, который руководил "Аль-Каидой"** после смерти Усамы бен Ладена.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
** Запрещенная в России террористическая организация.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
15 июня, 17:22
США используют "Аль-Каиду"* и "Талибан"** в своих целях, заявил Патрушев
 
В миреАйман аз-ЗавахириДэвид КоэнУсама бен ЛаденРоссияСШАТалибанАль-Каида
 
 
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