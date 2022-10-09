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Россия пыталась вести диалог на протяжении 30 лет, заявил Володин - РИА Новости, 09.10.2022
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Россия пыталась вести диалог на протяжении 30 лет, заявил Володин
Россия пыталась вести диалог на протяжении 30 лет, заявил Володин - РИА Новости, 09.10.2022
Россия пыталась вести диалог на протяжении 30 лет, заявил Володин
Россия стремится к миру, мы вели диалог на протяжении не только этих 8 лет, а на протяжении 30 лет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналисту Павлу... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:11
2022-10-09T14:11
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политика
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павел зарубин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Россия стремится к миру, мы вели диалог на протяжении не только этих 8 лет, а на протяжении 30 лет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно ратифицировала четыре договора о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ и приняла четыре федеральных конституционных закона об образовании новых субъектов РФ."Мы всегда стремимся к миру. Ведь вы посмотрите: на протяжении не только этих восьми лет, а тридцати лет мы вели диалог, убеждали, говорили. И в ситуации уже безысходности приняты были решения. Нам другого пути просто не оставили. Весь диалог, который длился десятилетиями, мы провели, весь этот путь прошли. По-другому нельзя", - сказал он, отвечая на вопрос о том, надо ли было ждать 8 лет.
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россия, политика, вячеслав володин, павел зарубин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
Россия, Политика, Вячеслав Володин, Павел Зарубин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ
14:11 09.10.2022
 
Россия пыталась вести диалог на протяжении 30 лет, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: Россия стремится к миру и вела диалог в течение 30 лет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Россия стремится к миру, мы вели диалог на протяжении не только этих 8 лет, а на протяжении 30 лет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно ратифицировала четыре договора о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ и приняла четыре федеральных конституционных закона об образовании новых субъектов РФ.
"Мы всегда стремимся к миру. Ведь вы посмотрите: на протяжении не только этих восьми лет, а тридцати лет мы вели диалог, убеждали, говорили. И в ситуации уже безысходности приняты были решения. Нам другого пути просто не оставили. Весь диалог, который длился десятилетиями, мы провели, весь этот путь прошли. По-другому нельзя", - сказал он, отвечая на вопрос о том, надо ли было ждать 8 лет.
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 12:28
Лавров: Россия уверена в правоте своих действий по признанию референдумов
 
РоссияПолитикаВячеслав ВолодинПавел ЗарубинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФ
 
 
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