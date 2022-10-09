https://ria.ru/20221009/volodin-1822599067.html
Россия пыталась вести диалог на протяжении 30 лет, заявил Володин
Россия пыталась вести диалог на протяжении 30 лет, заявил Володин - РИА Новости, 09.10.2022
Россия пыталась вести диалог на протяжении 30 лет, заявил Володин
Россия стремится к миру, мы вели диалог на протяжении не только этих 8 лет, а на протяжении 30 лет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналисту Павлу... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:11
2022-10-09T14:11
2022-10-09T14:11
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политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Россия стремится к миру, мы вели диалог на протяжении не только этих 8 лет, а на протяжении 30 лет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно ратифицировала четыре договора о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ и приняла четыре федеральных конституционных закона об образовании новых субъектов РФ."Мы всегда стремимся к миру. Ведь вы посмотрите: на протяжении не только этих восьми лет, а тридцати лет мы вели диалог, убеждали, говорили. И в ситуации уже безысходности приняты были решения. Нам другого пути просто не оставили. Весь диалог, который длился десятилетиями, мы провели, весь этот путь прошли. По-другому нельзя", - сказал он, отвечая на вопрос о том, надо ли было ждать 8 лет.
https://ria.ru/20221008/referendumy-1822446066.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, вячеслав володин, павел зарубин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
Россия, Политика, Вячеслав Володин, Павел Зарубин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ
Россия пыталась вести диалог на протяжении 30 лет, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: Россия стремится к миру и вела диалог в течение 30 лет