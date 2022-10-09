https://ria.ru/20221009/volodin-1822599067.html

Россия пыталась вести диалог на протяжении 30 лет, заявил Володин

Россия пыталась вести диалог на протяжении 30 лет, заявил Володин - РИА Новости, 09.10.2022

Россия пыталась вести диалог на протяжении 30 лет, заявил Володин

Россия стремится к миру, мы вели диалог на протяжении не только этих 8 лет, а на протяжении 30 лет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналисту Павлу... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T14:11

2022-10-09T14:11

2022-10-09T14:11

россия

политика

вячеслав володин

павел зарубин

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луганская народная республика

госдума рф

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Россия стремится к миру, мы вели диалог на протяжении не только этих 8 лет, а на протяжении 30 лет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно ратифицировала четыре договора о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ и приняла четыре федеральных конституционных закона об образовании новых субъектов РФ."Мы всегда стремимся к миру. Ведь вы посмотрите: на протяжении не только этих восьми лет, а тридцати лет мы вели диалог, убеждали, говорили. И в ситуации уже безысходности приняты были решения. Нам другого пути просто не оставили. Весь диалог, который длился десятилетиями, мы провели, весь этот путь прошли. По-другому нельзя", - сказал он, отвечая на вопрос о том, надо ли было ждать 8 лет.

https://ria.ru/20221008/referendumy-1822446066.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, вячеслав володин, павел зарубин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф