https://ria.ru/20221009/vks-1822604227.html
ВКС России нанесли удары по базе иностранных наемников на острове Хортица
ВКС России нанесли удары по базе иностранных наемников на острове Хортица - РИА Новости, 09.10.2022
ВКС России нанесли удары по базе иностранных наемников на острове Хортица
Российские войска нанесли удары по "Иностранному легиону" на острове Хортица и по бригаде спецназначения "Барс" МВД Украины в районе Запорожья, сообщили в... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:50
2022-10-09T14:50
2022-10-09T18:09
специальная военная операция на украине
россия
запорожье
мвд украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по "Иностранному легиону" на острове Хортица и по бригаде спецназначения "Барс" МВД Украины в районе Запорожья, сообщили в Министерстве обороны."Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников "Иностранный легион" на острове Хортица и бригады специального назначения "Барс" МВД Украины в районе города Запорожье", — заявили в ведомстве.За время спецоперации российская армия освободила около 75 процентов Запорожской области. Под контролем Киева остается областной центр — город Запорожье.С 24 февраля проходит военная операция по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.
https://ria.ru/20221009/rogov-1822560420.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, запорожье, мвд украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожье, МВД Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Войска воздушно-космической обороны, Украина, Владимир Путин
14:50 09.10.2022 (обновлено: 18:09 09.10.2022)
ВКС России нанесли удары по базе иностранных наемников на острове Хортица
Минобороны сообщило об ударе ВКС России по "Иностранному легиону" на острове Хортица