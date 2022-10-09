22:17 09.10.2022 (обновлено: 22:52 09.10.2022)
На руке у главнокомандующего ВСУ заметили браслет со свастикой
Главнокомандующий ВСУ Залужный надел браслет со свастикой
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный опубликовал в официальном Twitter-аккаунте собственную фотографию, где на его руке виден браслет с нацистской символикой. На снимок обратил внимание Telegram-канал "Война с фейками".
"На металлическом браслете изображены различные символы, в том числе и свастика — ровно такая же как на флагах фашистской Германии", — говорится в посте.
На нацистский символ также обратили внимание комментаторы и некоторые СМИ.
Ранее в интернете распространилась фотография украинского военного, сопровождавшего президента Украины Владимира Зеленского в город Изюм Харьковской области. На его экипировке виднелась эмблема дивизии СС "Мертвая голова".
Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отмечал, что подобная символика — доказательство того, что украинский национализм перерос в неонацизм.
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С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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