https://ria.ru/20221009/ukraina-1822667665.html

На руке у главнокомандующего ВСУ заметили браслет со свастикой

На руке у главнокомандующего ВСУ заметили браслет со свастикой - РИА Новости, 09.10.2022

На руке у главнокомандующего ВСУ заметили браслет со свастикой

Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный опубликовал в официальном Twitter-аккаунте собственную фотографию, где на его руке виден браслет с... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T22:17

2022-10-09T22:17

2022-10-09T22:52

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валерий залужный

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владимир зеленский

харьковская область

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный опубликовал в официальном Twitter-аккаунте собственную фотографию, где на его руке виден браслет с нацистской символикой. На снимок обратил внимание Telegram-канал "Война с фейками"."На металлическом браслете изображены различные символы, в том числе и свастика — ровно такая же как на флагах фашистской Германии", — говорится в посте.На нацистский символ также обратили внимание комментаторы и некоторые СМИ.Ранее в интернете распространилась фотография украинского военного, сопровождавшего президента Украины Владимира Зеленского в город Изюм Харьковской области. На его экипировке виднелась эмблема дивизии СС "Мертвая голова".Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отмечал, что подобная символика — доказательство того, что украинский национализм перерос в неонацизм.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях

https://ria.ru/20220807/ukraina-1807879079.html

https://ria.ru/20220813/sanktsii-1809159906.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, валерий залужный, украина, владимир путин, владимир зеленский, харьковская область