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На руке у главнокомандующего ВСУ заметили браслет со свастикой - РИА Новости, 09.10.2022
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На руке у главнокомандующего ВСУ заметили браслет со свастикой
На руке у главнокомандующего ВСУ заметили браслет со свастикой - РИА Новости, 09.10.2022
На руке у главнокомандующего ВСУ заметили браслет со свастикой
Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный опубликовал в официальном Twitter-аккаунте собственную фотографию, где на его руке виден браслет с... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T22:17
2022-10-09T22:52
в мире
валерий залужный
украина
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный опубликовал в официальном Twitter-аккаунте собственную фотографию, где на его руке виден браслет с нацистской символикой. На снимок обратил внимание Telegram-канал "Война с фейками"."На металлическом браслете изображены различные символы, в том числе и свастика — ровно такая же как на флагах фашистской Германии", — говорится в посте.На нацистский символ также обратили внимание комментаторы и некоторые СМИ.Ранее в интернете распространилась фотография украинского военного, сопровождавшего президента Украины Владимира Зеленского в город Изюм Харьковской области. На его экипировке виднелась эмблема дивизии СС "Мертвая голова".Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отмечал, что подобная символика — доказательство того, что украинский национализм перерос в неонацизм.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
https://ria.ru/20220807/ukraina-1807879079.html
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в мире, валерий залужный, украина, владимир путин, владимир зеленский, харьковская область
В мире, Валерий Залужный, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Харьковская область
22:17 09.10.2022 (обновлено: 22:52 09.10.2022)
 
На руке у главнокомандующего ВСУ заметили браслет со свастикой

Главнокомандующий ВСУ Залужный надел браслет со свастикой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный опубликовал в официальном Twitter-аккаунте собственную фотографию, где на его руке виден браслет с нацистской символикой. На снимок обратил внимание Telegram-канал "Война с фейками".
"На металлическом браслете изображены различные символы, в том числе и свастика — ровно такая же как на флагах фашистской Германии", — говорится в посте.
На нацистский символ также обратили внимание комментаторы и некоторые СМИ.
Ранее в интернете распространилась фотография украинского военного, сопровождавшего президента Украины Владимира Зеленского в город Изюм Харьковской области. На его экипировке виднелась эмблема дивизии СС "Мертвая голова".
Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отмечал, что подобная символика — доказательство того, что украинский национализм перерос в неонацизм.
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Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
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В миреВалерий ЗалужныйУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийХарьковская область
 
 
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