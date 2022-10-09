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ГПК Белоруссии: Украина взорвала практически все мосты на границе - РИА Новости, 10.10.2022
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ГПК Белоруссии: Украина взорвала практически все мосты на границе
ГПК Белоруссии: Украина взорвала практически все мосты на границе - РИА Новости, 10.10.2022
ГПК Белоруссии: Украина взорвала практически все мосты на границе
Украинской стороной взорваны практически все пограничные мосты и заминированы дороги на границе с Белоруссией, заявил председатель госпогранкомитета Белоруссии... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-09T22:11
2022-10-10T09:04
в мире
александр лукашенко
владимир макей
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МИНСК, 9 окт — РИА Новости. Украинской стороной взорваны практически все пограничные мосты и заминированы дороги на границе с Белоруссией, заявил председатель госпогранкомитета Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо в эфире телеканала СТВ."На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, и автомобильные, и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы. Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах", — отметил Лаппо.Он добавил, что с украинской стороны выходят на границу не пограничники, а территориальная оборона."Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка", — информировал глава ГПК.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале октября заявил, что Украина устраивает провокации на границе с Белоруссией, стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в спецоперации на Украине, задача Минска — не допустить удары по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии. Глава белорусского МИД Владимир Макей в конце сентября заявлял, что Белоруссия не собирается наносить удар по Украине и заинтересована в прекращении конфликта как можно скорее.
https://radiosputnik.ria.ru/20221009/nota-1822565310.html
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в мире, александр лукашенко, владимир макей , минск, украина, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Владимир Макей , Минск, Украина, Белоруссия
22:11 09.10.2022 (обновлено: 09:04 10.10.2022)
 
ГПК Белоруссии: Украина взорвала практически все мосты на границе

ГПК Белоруссии: Украина взорвала практически все мосты и заминировала дороги на границе

© Sputnik / Перейти в медиабанкПункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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Пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе. Архивное фото
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МИНСК, 9 окт — РИА Новости. Украинской стороной взорваны практически все пограничные мосты и заминированы дороги на границе с Белоруссией, заявил председатель госпогранкомитета Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо в эфире телеканала СТВ.
"На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, и автомобильные, и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы. Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах", — отметил Лаппо.
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Он добавил, что с украинской стороны выходят на границу не пограничники, а территориальная оборона.
"Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка", — информировал глава ГПК.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале октября заявил, что Украина устраивает провокации на границе с Белоруссией, стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в спецоперации на Украине, задача Минска — не допустить удары по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии. Глава белорусского МИД Владимир Макей в конце сентября заявлял, что Белоруссия не собирается наносить удар по Украине и заинтересована в прекращении конфликта как можно скорее.
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В миреАлександр ЛукашенкоВладимир МакейМинскУкраинаБелоруссия
 
 
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