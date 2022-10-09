https://ria.ru/20221009/ukraina-1822666873.html

ГПК Белоруссии: Украина взорвала практически все мосты на границе

ГПК Белоруссии: Украина взорвала практически все мосты на границе - РИА Новости, 10.10.2022

ГПК Белоруссии: Украина взорвала практически все мосты на границе

Украинской стороной взорваны практически все пограничные мосты и заминированы дороги на границе с Белоруссией, заявил председатель госпогранкомитета Белоруссии... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-09T22:11

2022-10-09T22:11

2022-10-10T09:04

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МИНСК, 9 окт — РИА Новости. Украинской стороной взорваны практически все пограничные мосты и заминированы дороги на границе с Белоруссией, заявил председатель госпогранкомитета Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо в эфире телеканала СТВ."На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, и автомобильные, и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы. Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах", — отметил Лаппо.Он добавил, что с украинской стороны выходят на границу не пограничники, а территориальная оборона."Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка", — информировал глава ГПК.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в начале октября заявил, что Украина устраивает провокации на границе с Белоруссией, стянула к ней группировку до 15 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что белорусские военные не принимают участия в спецоперации на Украине, задача Минска — не допустить удары по своей территории, в частности со стороны Польши, Литвы и Латвии. Глава белорусского МИД Владимир Макей в конце сентября заявлял, что Белоруссия не собирается наносить удар по Украине и заинтересована в прекращении конфликта как можно скорее.

https://radiosputnik.ria.ru/20221009/nota-1822565310.html

https://ria.ru/20221006/zaschita-1822087644.html

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белоруссия

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в мире, александр лукашенко, владимир макей , минск, украина, белоруссия