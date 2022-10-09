https://ria.ru/20221009/ukraina-1822645091.html

Офицер США рассказал, когда Запад перестанет накачивать Украину оружием

Офицер США рассказал, когда Запад перестанет накачивать Украину оружием - РИА Новости, 09.10.2022

Офицер США рассказал, когда Запад перестанет накачивать Украину оружием

Тяжелое положение в американском оборонном секторе приведет к перебоям поставок вооружения на Украину уже этой зимой. Об этом в статье для издания The National... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T19:39

2022-10-09T19:39

2022-10-09T19:39

в мире

украина

сша

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Тяжелое положение в американском оборонном секторе приведет к перебоям поставок вооружения на Украину уже этой зимой. Об этом в статье для издания The National Interest написал офицер военной разведки США Джозеф Донато."Американская оборонная промышленная база уже испытывает трудности с поставками вооружений на Украину, а запасы критически важных боеприпасов сокращаются. <…> При нынешнем темпе стрельбы США и их союзники с трудом смогут обеспечить ВСУ этой зимой", — говорится в статье.По мнению автора, всему виной "десятилетия американской деиндустриализации". Они усугубили проблемы в логистике и существенно сократили объемы военного производства.Вместо "расширения обязательств перед Киевом в ожидании полной победы" американский военный предложил Вашингтону вынудить правительство Зеленского пойти на "мир, предполагающий уступки Украины России". Такой шаг не подорвет американский авторитет в Европе и напомнит миру о стратегических приоритетах США, которые заключаются в "сдерживании Китая", добавил Донато.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20221009/germaniya-1822610559.html

https://ria.ru/20221009/putin-1822622111.html

украина

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато