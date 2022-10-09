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Офицер США рассказал, когда Запад перестанет накачивать Украину оружием - РИА Новости, 09.10.2022
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Офицер США рассказал, когда Запад перестанет накачивать Украину оружием
Офицер США рассказал, когда Запад перестанет накачивать Украину оружием - РИА Новости, 09.10.2022
Офицер США рассказал, когда Запад перестанет накачивать Украину оружием
Тяжелое положение в американском оборонном секторе приведет к перебоям поставок вооружения на Украину уже этой зимой. Об этом в статье для издания The National... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T19:39
2022-10-09T19:39
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Тяжелое положение в американском оборонном секторе приведет к перебоям поставок вооружения на Украину уже этой зимой. Об этом в статье для издания The National Interest написал офицер военной разведки США Джозеф Донато."Американская оборонная промышленная база уже испытывает трудности с поставками вооружений на Украину, а запасы критически важных боеприпасов сокращаются. &lt;…&gt; При нынешнем темпе стрельбы США и их союзники с трудом смогут обеспечить ВСУ этой зимой", — говорится в статье.По мнению автора, всему виной "десятилетия американской деиндустриализации". Они усугубили проблемы в логистике и существенно сократили объемы военного производства.Вместо "расширения обязательств перед Киевом в ожидании полной победы" американский военный предложил Вашингтону вынудить правительство Зеленского пойти на "мир, предполагающий уступки Украины России". Такой шаг не подорвет американский авторитет в Европе и напомнит миру о стратегических приоритетах США, которые заключаются в "сдерживании Китая", добавил Донато.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20221009/germaniya-1822610559.html
https://ria.ru/20221009/putin-1822622111.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
19:39 09.10.2022
 
Офицер США рассказал, когда Запад перестанет накачивать Украину оружием

Офицер США Донато: у НАТО возникнут проблемы с поставками оружия на Украину этой зимой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Тяжелое положение в американском оборонном секторе приведет к перебоям поставок вооружения на Украину уже этой зимой. Об этом в статье для издания The National Interest написал офицер военной разведки США Джозеф Донато.
"Американская оборонная промышленная база уже испытывает трудности с поставками вооружений на Украину, а запасы критически важных боеприпасов сокращаются. <…> При нынешнем темпе стрельбы США и их союзники с трудом смогут обеспечить ВСУ этой зимой", — говорится в статье.
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По мнению автора, всему виной "десятилетия американской деиндустриализации". Они усугубили проблемы в логистике и существенно сократили объемы военного производства.
Вместо "расширения обязательств перед Киевом в ожидании полной победы" американский военный предложил Вашингтону вынудить правительство Зеленского пойти на "мир, предполагающий уступки Украины России". Такой шаг не подорвет американский авторитет в Европе и напомнит миру о стратегических приоритетах США, которые заключаются в "сдерживании Китая", добавил Донато.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
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