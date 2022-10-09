https://ria.ru/20221009/ukraina-1822608328.html

В Киеве назвали единственную тему, на которую готовы вести переговоры

В Киеве назвали единственную тему, на которую готовы вести переговоры - РИА Новости, 09.10.2022

В Киеве назвали единственную тему, на которую готовы вести переговоры

Киев готов к переговорам со странами Запада только о скорейшем вступлении Украины в НАТО, а не о мире с РФ, заявил депутат Верховной рады, глава фракции "Слуга... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T15:22

2022-10-09T15:22

2022-10-09T15:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

нато

верховная рада украины

давид арахамия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Киев готов к переговорам со странами Запада только о скорейшем вступлении Украины в НАТО, а не о мире с РФ, заявил депутат Верховной рады, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.Ранее министр обороны Румынии Василек Дынку высказал мнение, что конфликт России и Украины может завершиться только путем переговоров, причем посредниками должны выступать США, НАТО и другие страны мира."Мы в свою очередь готовы к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО. Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор на это время, и Россия в этих переговорах лишняя", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221009/tramp-1822564127.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, нато, верховная рада украины, давид арахамия