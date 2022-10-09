https://ria.ru/20221009/ukraina-1822608328.html
В Киеве назвали единственную тему, на которую готовы вести переговоры
В Киеве назвали единственную тему, на которую готовы вести переговоры - РИА Новости, 09.10.2022
В Киеве назвали единственную тему, на которую готовы вести переговоры
Киев готов к переговорам со странами Запада только о скорейшем вступлении Украины в НАТО, а не о мире с РФ, заявил депутат Верховной рады, глава фракции "Слуга... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T15:22
2022-10-09T15:22
2022-10-09T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
верховная рада украины
давид арахамия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Киев готов к переговорам со странами Запада только о скорейшем вступлении Украины в НАТО, а не о мире с РФ, заявил депутат Верховной рады, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.Ранее министр обороны Румынии Василек Дынку высказал мнение, что конфликт России и Украины может завершиться только путем переговоров, причем посредниками должны выступать США, НАТО и другие страны мира."Мы в свою очередь готовы к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО. Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор на это время, и Россия в этих переговорах лишняя", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221009/tramp-1822564127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Киеве назвали единственную тему, на которую готовы вести переговоры
Депутат Рады Арахамия: Украина готова к переговорам с Западом только о вступлении в НАТО