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В Киргизии отменили учения ОДКБ "Нерушимое братство — 2022" - РИА Новости, 09.10.2022
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В Киргизии отменили учения ОДКБ "Нерушимое братство — 2022"
В Киргизии отменили учения ОДКБ "Нерушимое братство — 2022" - РИА Новости, 09.10.2022
В Киргизии отменили учения ОДКБ "Нерушимое братство — 2022"
Министерство обороны Киргизии отменило военные учения ОДКБ "Нерушимое братство — 2022", сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T12:34
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БИШКЕК, 9 окт — РИА Новости. Министерство обороны Киргизии отменило военные учения ОДКБ "Нерушимое братство — 2022", сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ведомства.О причинах отмены в ведомстве не сообщили.Военные учения стран ОДКБ "Нерушимое братство — 2022" должны были пройти в Киргизии на полигоне Эдельвейс в октябре.
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в мире, киргизия, одкб
В мире, Киргизия, ОДКБ
12:34 09.10.2022 (обновлено: 15:20 09.10.2022)
 
В Киргизии отменили учения ОДКБ "Нерушимое братство — 2022"

Минобороны Киргизии сообщило об отмене учений ОДКБ "Нерушимое братство — 2022"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкВоеннослужащие на миротворческих учениях стран ОДКБ "Нерушимое братство"
Военнослужащие на миротворческих учениях стран ОДКБ Нерушимое братство - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Военнослужащие на миротворческих учениях стран ОДКБ "Нерушимое братство". Архивное фото
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БИШКЕК, 9 окт — РИА Новости. Министерство обороны Киргизии отменило военные учения ОДКБ "Нерушимое братство — 2022", сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ведомства.

"Учения "Нерушимое братство — 2022" отменены по решению руководства", — заявил представитель пресс-службы.

О причинах отмены в ведомстве не сообщили.
Военные учения стран ОДКБ "Нерушимое братство — 2022" должны были пройти в Киргизии на полигоне Эдельвейс в октябре.
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