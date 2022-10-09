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В Киргизии отменили учения ОДКБ "Нерушимое братство — 2022"
В Киргизии отменили учения ОДКБ "Нерушимое братство — 2022" - РИА Новости, 09.10.2022
В Киргизии отменили учения ОДКБ "Нерушимое братство — 2022"
Министерство обороны Киргизии отменило военные учения ОДКБ "Нерушимое братство — 2022", сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T12:34
2022-10-09T12:34
2022-10-09T15:20
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БИШКЕК, 9 окт — РИА Новости. Министерство обороны Киргизии отменило военные учения ОДКБ "Нерушимое братство — 2022", сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ведомства.О причинах отмены в ведомстве не сообщили.Военные учения стран ОДКБ "Нерушимое братство — 2022" должны были пройти в Киргизии на полигоне Эдельвейс в октябре.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, одкб
12:34 09.10.2022 (обновлено: 15:20 09.10.2022)
В Киргизии отменили учения ОДКБ "Нерушимое братство — 2022"
Минобороны Киргизии сообщило об отмене учений ОДКБ "Нерушимое братство — 2022"