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В Киргизии отменили учения ОДКБ "Нерушимое братство — 2022"

В Киргизии отменили учения ОДКБ "Нерушимое братство — 2022" - РИА Новости, 09.10.2022

В Киргизии отменили учения ОДКБ "Нерушимое братство — 2022"

Министерство обороны Киргизии отменило военные учения ОДКБ "Нерушимое братство — 2022", сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T12:34

2022-10-09T12:34

2022-10-09T15:20

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БИШКЕК, 9 окт — РИА Новости. Министерство обороны Киргизии отменило военные учения ОДКБ "Нерушимое братство — 2022", сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ведомства.О причинах отмены в ведомстве не сообщили.Военные учения стран ОДКБ "Нерушимое братство — 2022" должны были пройти в Киргизии на полигоне Эдельвейс в октябре.

https://ria.ru/20221008/odkb-1822395217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, одкб