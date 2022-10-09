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Полякам посоветовали сесть в тюрьму, чтобы не платить за свет - РИА Новости, 09.10.2022
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Полякам посоветовали сесть в тюрьму, чтобы не платить за свет
Полякам посоветовали сесть в тюрьму, чтобы не платить за свет - РИА Новости, 09.10.2022
Полякам посоветовали сесть в тюрьму, чтобы не платить за свет
Польский журналист Лукаш Орбитовский в шутливой форме поделился с читателями способом, как перестать оплачивать растущие счета за электроэнергию. Его фельетон... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T05:25
2022-10-09T05:25
в мире
польша
россия
украина
газпром
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Польский журналист Лукаш Орбитовский в шутливой форме поделился с читателями способом, как перестать оплачивать растущие счета за электроэнергию. Его фельетон опубликован в издании Onet.pl.По словам автора, он в течение года преподает литературу в одном из исправительных учреждений. На занятиях, пишет Орбитовский, обсуждаются совершенно разные темы: от поэзии до российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Не остался без внимания и рост цен на газ и электричество."Ребята фыркнули от смеха. Я услышал: "Нам плевать, нас это не касается", - написал он."Именно так я узнал единственный способ избежать получения кошмарных счетов. Нужно немедленно сесть в тюрьму", - резюмировал Орбитовский.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. За этим последовало резкое подорожание энергоносителей, тепловой и электрической энергии.В связи со сложившейся ситуацией местные органы самоуправления вынуждены идти на радикальные меры экономии – отключать уличное освещение, подсветку зданий, уличных фонтанов, приостанавливать работу спортивных сооружений. Несколько польских университетов уже заявили, что перейдут на дистанционный режим обучения в целях экономии отопления и освещения.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Однако население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, польша, россия, украина, газпром, pgnig
В мире, Польша, Россия, Украина, Газпром, PGNiG
05:25 09.10.2022
 
Полякам посоветовали сесть в тюрьму, чтобы не платить за свет

Журналист Орбитовский посоветовал полякам срочно сесть в тюрьму, чтобы не платить за свет

© Фото : Unsplash/Eleni AfiontziЗаключенный в тюрьме
Заключенный в тюрьме - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : Unsplash/Eleni Afiontzi
Заключенный в тюрьме. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Польский журналист Лукаш Орбитовский в шутливой форме поделился с читателями способом, как перестать оплачивать растущие счета за электроэнергию. Его фельетон опубликован в издании Onet.pl.
По словам автора, он в течение года преподает литературу в одном из исправительных учреждений. На занятиях, пишет Орбитовский, обсуждаются совершенно разные темы: от поэзии до российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Не остался без внимания и рост цен на газ и электричество.
"Ребята фыркнули от смеха. Я услышал: "Нам плевать, нас это не касается", - написал он.
"Именно так я узнал единственный способ избежать получения кошмарных счетов. Нужно немедленно сесть в тюрьму", - резюмировал Орбитовский.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 17:32
Поляки начали согревать себя мусором
Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. За этим последовало резкое подорожание энергоносителей, тепловой и электрической энергии.
В связи со сложившейся ситуацией местные органы самоуправления вынуждены идти на радикальные меры экономии – отключать уличное освещение, подсветку зданий, уличных фонтанов, приостанавливать работу спортивных сооружений. Несколько польских университетов уже заявили, что перейдут на дистанционный режим обучения в целях экономии отопления и освещения.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Однако население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреПольшаРоссияУкраинаГазпромPGNiG
 
 
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