Полякам посоветовали сесть в тюрьму, чтобы не платить за свет
Журналист Орбитовский посоветовал полякам срочно сесть в тюрьму, чтобы не платить за свет
Заключенный в тюрьме. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Польский журналист Лукаш Орбитовский в шутливой форме поделился с читателями способом, как перестать оплачивать растущие счета за электроэнергию. Его фельетон опубликован в издании Onet.pl.
По словам автора, он в течение года преподает литературу в одном из исправительных учреждений. На занятиях, пишет Орбитовский, обсуждаются совершенно разные темы: от поэзии до российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Не остался без внимания и рост цен на газ и электричество.
"Ребята фыркнули от смеха. Я услышал: "Нам плевать, нас это не касается", - написал он.
"Именно так я узнал единственный способ избежать получения кошмарных счетов. Нужно немедленно сесть в тюрьму", - резюмировал Орбитовский.
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Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. За этим последовало резкое подорожание энергоносителей, тепловой и электрической энергии.
В связи со сложившейся ситуацией местные органы самоуправления вынуждены идти на радикальные меры экономии – отключать уличное освещение, подсветку зданий, уличных фонтанов, приостанавливать работу спортивных сооружений. Несколько польских университетов уже заявили, что перейдут на дистанционный режим обучения в целях экономии отопления и освещения.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Однако население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.
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