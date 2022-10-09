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МО Турции сообщило о выходе из украинских портов 17 судов с зерном - РИА Новости, 09.10.2022
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МО Турции сообщило о выходе из украинских портов 17 судов с зерном
МО Турции сообщило о выходе из украинских портов 17 судов с зерном - РИА Новости, 09.10.2022
МО Турции сообщило о выходе из украинских портов 17 судов с зерном
Семнадцать судов с зерном вышли из украинских портов в выходные в рамках продуктовой сделки, сообщило министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T13:47
2022-10-09T13:47
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АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Семнадцать судов с зерном вышли из украинских портов в выходные в рамках продуктовой сделки, сообщило министерство национальной обороны Турции."Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в безопасном режиме. В общей сложности 17 судов с зерном отправились в путь вчера и сегодня", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
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экономика, турция, россия, стамбул, twitter, оон
Экономика, Турция, Россия, Стамбул, Twitter, ООН
13:47 09.10.2022
 
МО Турции сообщило о выходе из украинских портов 17 судов с зерном

МО Турции: 17 судов с зерном вышли из украинских портов в рамках продуктовой сделки

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСухогруз Razoni
Сухогруз Razoni - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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Сухогруз Razoni. Архивное фото
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АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Семнадцать судов с зерном вышли из украинских портов в выходные в рамках продуктовой сделки, сообщило министерство национальной обороны Турции.
"Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в безопасном режиме. В общей сложности 17 судов с зерном отправились в путь вчера и сегодня", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 03:32
СКЦ разрешил выход из Одессы двум судам с зерном для Ливии и Нидерландов
 
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