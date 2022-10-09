https://ria.ru/20221009/tramp-1822580158.html
Трамп назвал неожиданного виновного в начале конфликта на Украине
Трамп назвал неожиданного виновного в начале конфликта на Украине - РИА Новости, 09.10.2022
Трамп назвал неожиданного виновного в начале конфликта на Украине
Риторика администрации президента Джо Байдена спровоцировала начало российской спецоперации на Украине, цитирует Newsweek Дональда Трампа. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T11:32
2022-10-09T11:32
2022-10-09T12:38
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Риторика администрации президента Джо Байдена спровоцировала начало российской спецоперации на Украине, цитирует Newsweek Дональда Трампа. "Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. <…> Конфликта на Украине никогда не произошло бы, если бы я все еще был президентом", — сказал он. Кроме того, Трамп подчеркнул, что когда был главой Белого дома, то пытался поддерживать хорошие отношения как с российским, так и с украинским лидерами. С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221009/tramp-1822564127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
11:32 09.10.2022 (обновлено: 12:38 09.10.2022)
Трамп назвал неожиданного виновного в начале конфликта на Украине
Экс-президент США Трамп обвинил администрацию Байдена в начале конфликта на Украине