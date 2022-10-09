https://ria.ru/20221009/tramp-1822580158.html

Трамп назвал неожиданного виновного в начале конфликта на Украине

Трамп назвал неожиданного виновного в начале конфликта на Украине - РИА Новости, 09.10.2022

Трамп назвал неожиданного виновного в начале конфликта на Украине

Риторика администрации президента Джо Байдена спровоцировала начало российской спецоперации на Украине, цитирует Newsweek Дональда Трампа. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T11:32

2022-10-09T11:32

2022-10-09T12:38

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сша

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Риторика администрации президента Джо Байдена спровоцировала начало российской спецоперации на Украине, цитирует Newsweek Дональда Трампа. "Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. <…> Конфликта на Украине никогда не произошло бы, если бы я все еще был президентом", — сказал он. Кроме того, Трамп подчеркнул, что когда был главой Белого дома, то пытался поддерживать хорошие отношения как с российским, так и с украинским лидерами. С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221009/tramp-1822564127.html

https://ria.ru/20221009/zelenskiy-1822570256.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский