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Трамп назвал неожиданного виновного в начале конфликта на Украине - РИА Новости, 09.10.2022
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Трамп назвал неожиданного виновного в начале конфликта на Украине
Трамп назвал неожиданного виновного в начале конфликта на Украине - РИА Новости, 09.10.2022
Трамп назвал неожиданного виновного в начале конфликта на Украине
Риторика администрации президента Джо Байдена спровоцировала начало российской спецоперации на Украине, цитирует Newsweek Дональда Трампа. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T11:32
2022-10-09T12:38
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Риторика администрации президента Джо Байдена спровоцировала начало российской спецоперации на Украине, цитирует Newsweek Дональда Трампа. "Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. &lt;…&gt; Конфликта на Украине никогда не произошло бы, если бы я все еще был президентом", — сказал он. Кроме того, Трамп подчеркнул, что когда был главой Белого дома, то пытался поддерживать хорошие отношения как с российским, так и с украинским лидерами. С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
11:32 09.10.2022 (обновлено: 12:38 09.10.2022)
 
Трамп назвал неожиданного виновного в начале конфликта на Украине

Экс-президент США Трамп обвинил администрацию Байдена в начале конфликта на Украине

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Риторика администрации президента Джо Байдена спровоцировала начало российской спецоперации на Украине, цитирует Newsweek Дональда Трампа.
"Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. <…> Конфликта на Украине никогда не произошло бы, если бы я все еще был президентом", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
08:42
Трамп призвал немедленно начать переговоры по Украине
Кроме того, Трамп подчеркнул, что когда был главой Белого дома, то пытался поддерживать хорошие отношения как с российским, так и с украинским лидерами.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
09:44
Заявление Зеленского взбесило США, пишут СМИ
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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