https://ria.ru/20221009/tramp-1822564127.html

Трамп призвал немедленно начать переговоры по Украине

Трамп призвал немедленно начать переговоры по Украине - РИА Новости, 09.10.2022

Трамп призвал немедленно начать переговоры по Украине

Бывший президент США Дональд Трамп призвал все стороны конфликта на Украине как можно быстрее сесть за стол переговоров. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T08:42

2022-10-09T08:42

2022-10-09T13:39

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп призвал все стороны конфликта на Украине как можно быстрее сесть за стол переговоров. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в штате Невада. "А теперь у нас [конфликт] между Россией и Украиной, при этом сотни тысяч людей могут погибнуть. Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении <…> ", — сказал он.После начала российской военной спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, но после того как украинские власти отказались от собственных предложений, выдвинутых на встрече в Стамбуле, процесс оказался замороженным. При этом Россия не раз выражала готовность вернуться за стол переговоров — с таким призывом, в частности, выступил Владимир Путин в речи на церемонии подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Однако украинский президент Владимир Зеленский отказался вести диалог и в начале октября утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. Российский МИД назвал эту позицию неправильной и подлежащей осуждению.

https://ria.ru/20221002/ukraina-1820942578.html

https://ria.ru/20221009/himars-1822555024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, дональд трамп, украина, россия, сша