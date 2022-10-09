https://ria.ru/20221009/tramp-1822564127.html
Трамп призвал немедленно начать переговоры по Украине
Трамп призвал немедленно начать переговоры по Украине - РИА Новости, 09.10.2022
Трамп призвал немедленно начать переговоры по Украине
Бывший президент США Дональд Трамп призвал все стороны конфликта на Украине как можно быстрее сесть за стол переговоров. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T08:42
2022-10-09T08:42
2022-10-09T13:39
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп призвал все стороны конфликта на Украине как можно быстрее сесть за стол переговоров. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в штате Невада. "А теперь у нас [конфликт] между Россией и Украиной, при этом сотни тысяч людей могут погибнуть. Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении <…> ", — сказал он.После начала российской военной спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, но после того как украинские власти отказались от собственных предложений, выдвинутых на встрече в Стамбуле, процесс оказался замороженным. При этом Россия не раз выражала готовность вернуться за стол переговоров — с таким призывом, в частности, выступил Владимир Путин в речи на церемонии подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Однако украинский президент Владимир Зеленский отказался вести диалог и в начале октября утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. Российский МИД назвал эту позицию неправильной и подлежащей осуждению.
https://ria.ru/20221002/ukraina-1820942578.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дональд трамп, украина, россия, сша
В мире, Дональд Трамп, Украина, Россия, США
08:42 09.10.2022 (обновлено: 13:39 09.10.2022)
Трамп призвал немедленно начать переговоры по Украине
Экс-президент США Трамп призвал начать переговоры для завершения конфликта на Украине
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп призвал
все стороны конфликта на Украине как можно быстрее сесть за стол переговоров.
Об этом он заявил, выступая перед сторонниками в штате Невада.
"А теперь у нас [конфликт] между Россией и Украиной, при этом сотни тысяч людей могут погибнуть. Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении <…> ", — сказал он.
После начала российской военной спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов переговоров, но после того как украинские власти отказались от собственных предложений, выдвинутых на встрече в Стамбуле, процесс оказался замороженным. При этом Россия не раз выражала готовность вернуться за стол переговоров — с таким призывом, в частности, выступил Владимир Путин в речи на церемонии подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Однако украинский президент Владимир Зеленский
отказался вести диалог и в начале октября утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. Российский МИД назвал эту позицию неправильной и подлежащей осуждению.