https://ria.ru/20221009/taksi-1822592128.html

Более 150 тысяч маломобильных москвичей перевезло "Социальное такси"

Более 150 тысяч маломобильных москвичей перевезло "Социальное такси" - РИА Новости, 09.10.2022

Более 150 тысяч маломобильных москвичей перевезло "Социальное такси"

Более 150 тысяч маломобильных граждан перевезли автобусы московской службы "Социальное такси" с начала года по коллективным заявкам Всероссийского общества... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T13:09

2022-10-09T13:09

2022-10-09T13:27

общество

москва

всероссийское общество инвалидов

мосгортранс

telegram (приложение)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Более 150 тысяч маломобильных граждан перевезли автобусы московской службы "Социальное такси" с начала года по коллективным заявкам Всероссийского общества инвалидов, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Наше социальное такси Мосгортранса регулярно помогает маломобильным пассажирам — с начала года автобусы перевезли больше 150 тысяч человек по коллективным заявкам Всероссийского общества инвалидов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в таких автобусах есть пандусы, подъёмник и крепления для инвалидных колясок, салон-трансформер, бортовая кухня, туалетная комната, место для собаки-поводыря, мультимедийная система, климат-контроль.

https://ria.ru/20221004/troyka-1821323023.html

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общество, москва, всероссийское общество инвалидов, мосгортранс, telegram (приложение)