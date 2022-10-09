https://ria.ru/20221009/taksi-1822592128.html
Более 150 тысяч маломобильных москвичей перевезло "Социальное такси"
Более 150 тысяч маломобильных москвичей перевезло "Социальное такси" - РИА Новости, 09.10.2022
Более 150 тысяч маломобильных москвичей перевезло "Социальное такси"
Более 150 тысяч маломобильных граждан перевезли автобусы московской службы "Социальное такси" с начала года по коллективным заявкам Всероссийского общества... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T13:09
2022-10-09T13:09
2022-10-09T13:27
общество
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мосгортранс
telegram (приложение)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Более 150 тысяч маломобильных граждан перевезли автобусы московской службы "Социальное такси" с начала года по коллективным заявкам Всероссийского общества инвалидов, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Наше социальное такси Мосгортранса регулярно помогает маломобильным пассажирам — с начала года автобусы перевезли больше 150 тысяч человек по коллективным заявкам Всероссийского общества инвалидов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в таких автобусах есть пандусы, подъёмник и крепления для инвалидных колясок, салон-трансформер, бортовая кухня, туалетная комната, место для собаки-поводыря, мультимедийная система, климат-контроль.
https://ria.ru/20221004/troyka-1821323023.html
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общество, москва, всероссийское общество инвалидов, мосгортранс, telegram (приложение)
Общество, Москва, Всероссийское общество инвалидов, Мосгортранс, Telegram (приложение)
13:09 09.10.2022 (обновлено: 13:27 09.10.2022)
Более 150 тысяч маломобильных москвичей перевезло "Социальное такси"
Дептранс Москвы: более 150 тысяч маломобильных граждан перевезло "Социальное такси"