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Кадыров сообщил, что чеченские медики готовы выехать в зону спецоперации
Кадыров сообщил, что чеченские медики готовы выехать в зону спецоперации - РИА Новости, 09.10.2022
Кадыров сообщил, что чеченские медики готовы выехать в зону спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что свыше 500 добровольцев с медицинским образованием из региона готовы выехать в зону проведения спецоперации. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T23:42
2022-10-09T23:42
2022-10-09T23:50
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ГРОЗНЫЙ, 9 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что свыше 500 добровольцев с медицинским образованием из региона готовы выехать в зону проведения спецоперации."...Мы (с министром здравоохранения Чечни Сулейманом Лорсановым) обсудили работу чеченских врачей, задействованных в лечении людей в медучреждениях ДНР и ЛНР. Уже сейчас в Чеченской Республике сформированы списки из свыше 500 добровольцев с медицинским образованием, которые готовы при необходимости присоединиться к коллегам", - написал Кадыров в Telegram-каналеРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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общество, рамзан кадыров, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
Общество, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия
23:42 09.10.2022 (обновлено: 23:50 09.10.2022)
Кадыров сообщил, что чеченские медики готовы выехать в зону спецоперации
Кадыров: свыше 500 медиков-добровольцев готовы выехать в зону проведения спецоперации