https://ria.ru/20221009/suverenitet-1822550883.html

Путин призвал усиливать технологический суверенитет в сельском хозяйстве

Путин призвал усиливать технологический суверенитет в сельском хозяйстве - РИА Новости, 09.10.2022

Путин призвал усиливать технологический суверенитет в сельском хозяйстве

России в условиях беспрецедентного санкционного давления нужно повышать уровень технологического суверенитета в агропромышленном комплексе, а значит наращивать... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T00:25

2022-10-09T00:25

2022-10-09T00:25

экономика

технологии

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. России в условиях беспрецедентного санкционного давления нужно повышать уровень технологического суверенитета в агропромышленном комплексе, а значит наращивать возможности в селекции и генетике, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем работника сельского хозяйства.Президент напомнил, что в сентябре правительство утвердило обновленную стратегию развития АПК. Среди ее ключевых приоритетов – повышение качества жизни на селе."А это строительство новых современных домов, дальнейшее развитие программы "Сельская ипотека", это модернизация социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и комплексное благоустройство сельских территорий. Словом, все то, что важно для людей", - добавил Путин.Он поблагодарил представителей отрасли за профессионализм, ответственность, рачительный подход и стремление возрождать лучшие аграрные традиции.

https://ria.ru/20211011/putin-1754031750.html

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экономика, технологии, владимир путин, россия