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Путин призвал усиливать технологический суверенитет в сельском хозяйстве - РИА Новости, 09.10.2022
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Путин призвал усиливать технологический суверенитет в сельском хозяйстве
Путин призвал усиливать технологический суверенитет в сельском хозяйстве - РИА Новости, 09.10.2022
Путин призвал усиливать технологический суверенитет в сельском хозяйстве
России в условиях беспрецедентного санкционного давления нужно повышать уровень технологического суверенитета в агропромышленном комплексе, а значит наращивать... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T00:25
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экономика
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. России в условиях беспрецедентного санкционного давления нужно повышать уровень технологического суверенитета в агропромышленном комплексе, а значит наращивать возможности в селекции и генетике, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем работника сельского хозяйства.Президент напомнил, что в сентябре правительство утвердило обновленную стратегию развития АПК. Среди ее ключевых приоритетов – повышение качества жизни на селе."А это строительство новых современных домов, дальнейшее развитие программы "Сельская ипотека", это модернизация социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и комплексное благоустройство сельских территорий. Словом, все то, что важно для людей", - добавил Путин.Он поблагодарил представителей отрасли за профессионализм, ответственность, рачительный подход и стремление возрождать лучшие аграрные традиции.
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экономика, технологии, владимир путин, россия
Экономика, Технологии, Владимир Путин, Россия
00:25 09.10.2022
 
Путин призвал усиливать технологический суверенитет в сельском хозяйстве

Президент России призвал повышать уровень технологического суверенитета в АПК

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. России в условиях беспрецедентного санкционного давления нужно повышать уровень технологического суверенитета в агропромышленном комплексе, а значит наращивать возможности в селекции и генетике, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем работника сельского хозяйства.
"Работа в условиях беспрецедентного санкционного давления ставит перед агропромышленным комплексом новые задачи. Будем решать их совместно, при поддержке со стороны государства, использовать введенные ограничения для собственного развития. Нам нужно повышать уровень технологического суверенитета в сфере АПК, а значит наращивать свои возможности в селекции, генетике, семеноводстве, стимулировать переход на современные отечественные оборудование и технику, создавать условия для дальнейшего притока инвестиций", - сказал Путин.
Президент напомнил, что в сентябре правительство утвердило обновленную стратегию развития АПК. Среди ее ключевых приоритетов – повышение качества жизни на селе.
"А это строительство новых современных домов, дальнейшее развитие программы "Сельская ипотека", это модернизация социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и комплексное благоустройство сельских территорий. Словом, все то, что важно для людей", - добавил Путин.
Он поблагодарил представителей отрасли за профессионализм, ответственность, рачительный подход и стремление возрождать лучшие аграрные традиции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября 2021, 15:03
Путин поздравил россиян с Днем работника сельского хозяйства
 
ЭкономикаТехнологииВладимир ПутинРоссия
 
 
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