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В Москве возбудили уголовное дело по факту стрельбы по полицейским - РИА Новости, 09.10.2022
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В Москве возбудили уголовное дело по факту стрельбы по полицейским
В Москве возбудили уголовное дело по факту стрельбы по полицейским - РИА Новости, 09.10.2022
В Москве возбудили уголовное дело по факту стрельбы по полицейским
Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы по полицейским на западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T06:28
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происшествия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы по полицейским на западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что в ночь на воскресенье на Ярцевской улице неадекватный мужчина начал стрелять в сторону полицейского автомобиля, а затем ранил правоохранителя. По данным полиции, для задержания мужчины пришлось применить табельное оружие, злоумышленник был ранен, ему и пострадавшему полицейскому оказывают медпомощь.По данным СК, подозреваемый 1968 года рождения стрелял по машинам и в сторону полицейских дробью из гладкоствольного охотничьего ружья."Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщила Иванова.Отмечается, что подозреваемый госпитализирован, следственные действия начнутся после разрешения медиков."В настоящее время следователи столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения, в квартире фигуранта проводится обыск. Расследование по уголовному делу продолжается", - добавили в СК.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
06:28 09.10.2022 (обновлено: 06:34 09.10.2022)
 
В Москве возбудили уголовное дело по факту стрельбы по полицейским

В Москве возбудили уголовное дело после того, как неадекватный мужчина ранил полицейского

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Москве
Сотрудники полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы по полицейским на западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что в ночь на воскресенье на Ярцевской улице неадекватный мужчина начал стрелять в сторону полицейского автомобиля, а затем ранил правоохранителя. По данным полиции, для задержания мужчины пришлось применить табельное оружие, злоумышленник был ранен, ему и пострадавшему полицейскому оказывают медпомощь.
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По данным СК, подозреваемый 1968 года рождения стрелял по машинам и в сторону полицейских дробью из гладкоствольного охотничьего ружья.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщила Иванова.
Отмечается, что подозреваемый госпитализирован, следственные действия начнутся после разрешения медиков.
"В настоящее время следователи столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения, в квартире фигуранта проводится обыск. Расследование по уголовному делу продолжается", - добавили в СК.
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