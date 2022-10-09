https://ria.ru/20221009/strakh-1822617145.html

"Боятся больше, чем Путина". Британцы назвали главный страх американцев

"Боятся больше, чем Путина". Британцы назвали главный страх американцев - РИА Новости, 09.10.2022

"Боятся больше, чем Путина". Британцы назвали главный страх американцев

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента Джо Байдена после новости об уменьшении стратегического нефтяного резерва США до самого низкого... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T16:26

2022-10-09T16:26

2022-10-09T16:42

цены на нефть

джо байден

америка

сша

европа

опек

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента Джо Байдена после новости об уменьшении стратегического нефтяного резерва США до самого низкого уровня за 40 лет. "Байдену удалось испортить все, к чему он прикасался", — отметил один из комментаторов. "Американцы: мы боимся не Путина, а слабоумного Байдена с красной кнопкой", — поддержал другой. "Импичмент! Пожалуйста, импичмент!" — призвал третий. "Как этому некомпетентному человеку до сих пор позволяют принимать плохие решения? Кто-то должен остановить его!" — резюмировал читатель. Ранее сообщалось, что из-за попыток американского лидера бороться с ростом цен на газ и восполнить дефицит сырой нефти стратегический резерв страны истощился до самого низкого за 40 лет уровня. На этой неделе страны ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на энергетический кризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.Как отметил обозреватель газеты The Hill Саймон Хендерсон, такая мера нанесет болезненный удар по Байдену и помешает демократам на промежуточных выборах в конгресс, стартующих в следующем месяце.

https://ria.ru/20221009/opek-1822599331.html

https://ria.ru/20221007/bayden-1822123374.html

https://ria.ru/20221006/bayden-1821862100.html

америка

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

цены на нефть, джо байден, америка, сша, европа, опек, в мире