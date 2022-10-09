https://ria.ru/20221009/strakh-1822617145.html
"Боятся больше, чем Путина". Британцы назвали главный страх американцев
"Боятся больше, чем Путина". Британцы назвали главный страх американцев - РИА Новости, 09.10.2022
"Боятся больше, чем Путина". Британцы назвали главный страх американцев
Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента Джо Байдена после новости об уменьшении стратегического нефтяного резерва США до самого низкого... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T16:26
2022-10-09T16:26
2022-10-09T16:42
цены на нефть
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента Джо Байдена после новости об уменьшении стратегического нефтяного резерва США до самого низкого уровня за 40 лет. "Байдену удалось испортить все, к чему он прикасался", — отметил один из комментаторов. "Американцы: мы боимся не Путина, а слабоумного Байдена с красной кнопкой", — поддержал другой. "Импичмент! Пожалуйста, импичмент!" — призвал третий. "Как этому некомпетентному человеку до сих пор позволяют принимать плохие решения? Кто-то должен остановить его!" — резюмировал читатель. Ранее сообщалось, что из-за попыток американского лидера бороться с ростом цен на газ и восполнить дефицит сырой нефти стратегический резерв страны истощился до самого низкого за 40 лет уровня. На этой неделе страны ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на энергетический кризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.Как отметил обозреватель газеты The Hill Саймон Хендерсон, такая мера нанесет болезненный удар по Байдену и помешает демократам на промежуточных выборах в конгресс, стартующих в следующем месяце.
https://ria.ru/20221009/opek-1822599331.html
https://ria.ru/20221007/bayden-1822123374.html
https://ria.ru/20221006/bayden-1821862100.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, джо байден, америка, сша, европа, опек, в мире
Цены на нефть, Джо Байден, Америка, США, Европа, ОПЕК, В мире
16:26 09.10.2022 (обновлено: 16:42 09.10.2022)
"Боятся больше, чем Путина". Британцы назвали главный страх американцев
Читатели Daily Mail заявили, что американцы боятся не Владимира Путина, а Джо Байдена
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
раскритиковали президента Джо Байдена после новости об уменьшении стратегического нефтяного резерва США до самого низкого уровня за 40 лет.
"Байдену удалось испортить все, к чему он прикасался", — отметил один из комментаторов.
"Американцы: мы боимся не Путина, а слабоумного Байдена с красной кнопкой", — поддержал другой.
"Импичмент! Пожалуйста, импичмент!" — призвал третий.
"Байден уничтожает Америку день за днем", — написал еще один пользователь.
"Как этому некомпетентному человеку до сих пор позволяют принимать плохие решения? Кто-то должен остановить его!" — резюмировал читатель.
Ранее сообщалось, что из-за попыток американского лидера бороться с ростом цен на газ и восполнить дефицит сырой нефти стратегический резерв страны истощился до самого низкого за 40 лет уровня.
На этой неделе страны ОПЕК+
договорились с ноября сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на энергетический кризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.
Как отметил обозреватель газеты The Hill Саймон Хендерсон, такая мера нанесет болезненный удар по Байдену и помешает демократам на промежуточных выборах в конгресс, стартующих в следующем месяце.