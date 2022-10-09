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"Боятся больше, чем Путина". Британцы назвали главный страх американцев - РИА Новости, 09.10.2022
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"Боятся больше, чем Путина". Британцы назвали главный страх американцев
"Боятся больше, чем Путина". Британцы назвали главный страх американцев - РИА Новости, 09.10.2022
"Боятся больше, чем Путина". Британцы назвали главный страх американцев
Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента Джо Байдена после новости об уменьшении стратегического нефтяного резерва США до самого низкого... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T16:26
2022-10-09T16:42
цены на нефть
джо байден
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента Джо Байдена после новости об уменьшении стратегического нефтяного резерва США до самого низкого уровня за 40 лет. "Байдену удалось испортить все, к чему он прикасался", — отметил один из комментаторов. "Американцы: мы боимся не Путина, а слабоумного Байдена с красной кнопкой", — поддержал другой. "Импичмент! Пожалуйста, импичмент!" — призвал третий. "Как этому некомпетентному человеку до сих пор позволяют принимать плохие решения? Кто-то должен остановить его!" — резюмировал читатель. Ранее сообщалось, что из-за попыток американского лидера бороться с ростом цен на газ и восполнить дефицит сырой нефти стратегический резерв страны истощился до самого низкого за 40 лет уровня. На этой неделе страны ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на энергетический кризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.Как отметил обозреватель газеты The Hill Саймон Хендерсон, такая мера нанесет болезненный удар по Байдену и помешает демократам на промежуточных выборах в конгресс, стартующих в следующем месяце.
https://ria.ru/20221009/opek-1822599331.html
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цены на нефть, джо байден, америка, сша, европа, опек, в мире
Цены на нефть, Джо Байден, Америка, США, Европа, ОПЕК, В мире
16:26 09.10.2022 (обновлено: 16:42 09.10.2022)
 
"Боятся больше, чем Путина". Британцы назвали главный страх американцев

Читатели Daily Mail заявили, что американцы боятся не Владимира Путина, а Джо Байдена

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали президента Джо Байдена после новости об уменьшении стратегического нефтяного резерва США до самого низкого уровня за 40 лет.
"Байдену удалось испортить все, к чему он прикасался", — отметил один из комментаторов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
14:13
В Кремле решение ОПЕК+ по добыче нефти назвали победой здравого смысла
"Американцы: мы боимся не Путина, а слабоумного Байдена с красной кнопкой", — поддержал другой.
"Импичмент! Пожалуйста, импичмент!" — призвал третий.
"Байден уничтожает Америку день за днем", — написал еще один пользователь.
"Как этому некомпетентному человеку до сих пор позволяют принимать плохие решения? Кто-то должен остановить его!" — резюмировал читатель.
Президент Джо Байден после ответа на вопрос журналистов о решении ОПЕК+ снизить добычу нефти
7 октября, 05:31
Попятившегося после вопроса об ОПЕК+ Байдена сравнили с Гомером Симпсоном
Ранее сообщалось, что из-за попыток американского лидера бороться с ростом цен на газ и восполнить дефицит сырой нефти стратегический резерв страны истощился до самого низкого за 40 лет уровня.
На этой неделе страны ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на энергетический кризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.
Как отметил обозреватель газеты The Hill Саймон Хендерсон, такая мера нанесет болезненный удар по Байдену и помешает демократам на промежуточных выборах в конгресс, стартующих в следующем месяце.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 04:19
В США признали Байдена "полным дураком" после решения ОПЕК+
 
Цены на нефтьДжо БайденАмерикаСШАЕвропаОПЕКВ мире
 
 
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