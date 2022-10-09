https://ria.ru/20221009/starlink-1822648076.html

Пленный боец ВСУ рассказал о важности Starlink для украинских боевиков

Пленный боец ВСУ рассказал о важности Starlink для украинских боевиков - РИА Новости, 09.10.2022

Пленный боец ВСУ рассказал о важности Starlink для украинских боевиков

Украинские военнослужащие на передовых позициях в Донбассе используют интернет-связь Starlink для коммуникации с командными пунктами и эта связь очень важна,... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T19:55

2022-10-09T19:55

2022-10-09T19:55

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

илон маск

михаил федоров

дмитрий рогозин

украина

донбасс

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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Украинские военнослужащие на передовых позициях в Донбассе используют интернет-связь Starlink для коммуникации с командными пунктами и эта связь очень важна, рассказал журналистам боец 103-ей отдельной бригады теробороны украинских силовиков Остап Коцюба, попавший в плен ЛНР.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что украинские войска жалуются на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску. Один из высокопоставленных сотрудников украинского правительства заявил изданию, что некоторые такие перебои в работе Starlink привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в последние несколько недель и вызвали панику среди военных. На Украине предполагают, что причиной перебоев могли стать попытки системы предотвратить ее перехват российскими силами."Starlink если там где-то осколками посекло, сразу провода ремонтировали, паяли. Прилетало, перерубывало (осколками – ред.), пытались спаять, отремонтировать", - рассказал военнослужащий Киева.Он уточнил, что 103-я бригада украинских силовиков использовала этот вид связи для коммуникации командных пунктов на передовой с вышестоящим командованием. По его словам, такая связь очень помогает для координации на фронте.Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, на следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, а также заявил о "причастности" Маска таким образом к снабжению украинских войск.Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, илон маск, михаил федоров, дмитрий рогозин, украина, донбасс, луганская народная республика, роскосмос, spacex, частичная мобилизация в россии