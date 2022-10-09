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Пленный боец ВСУ рассказал о важности Starlink для украинских боевиков - РИА Новости, 09.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/starlink-1822648076.html
Пленный боец ВСУ рассказал о важности Starlink для украинских боевиков
Пленный боец ВСУ рассказал о важности Starlink для украинских боевиков - РИА Новости, 09.10.2022
Пленный боец ВСУ рассказал о важности Starlink для украинских боевиков
Украинские военнослужащие на передовых позициях в Донбассе используют интернет-связь Starlink для коммуникации с командными пунктами и эта связь очень важна,... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T19:55
2022-10-09T19:55
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
илон маск
михаил федоров
дмитрий рогозин
украина
донбасс
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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Украинские военнослужащие на передовых позициях в Донбассе используют интернет-связь Starlink для коммуникации с командными пунктами и эта связь очень важна, рассказал журналистам боец 103-ей отдельной бригады теробороны украинских силовиков Остап Коцюба, попавший в плен ЛНР.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что украинские войска жалуются на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску. Один из высокопоставленных сотрудников украинского правительства заявил изданию, что некоторые такие перебои в работе Starlink привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в последние несколько недель и вызвали панику среди военных. На Украине предполагают, что причиной перебоев могли стать попытки системы предотвратить ее перехват российскими силами."Starlink если там где-то осколками посекло, сразу провода ремонтировали, паяли. Прилетало, перерубывало (осколками – ред.), пытались спаять, отремонтировать", - рассказал военнослужащий Киева.Он уточнил, что 103-я бригада украинских силовиков использовала этот вид связи для коммуникации командных пунктов на передовой с вышестоящим командованием. По его словам, такая связь очень помогает для координации на фронте.Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, на следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, а также заявил о "причастности" Маска таким образом к снабжению украинских войск.Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
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в мире, технологии, илон маск, михаил федоров, дмитрий рогозин, украина, донбасс, луганская народная республика, роскосмос, spacex, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Илон Маск, Михаил Федоров, Дмитрий Рогозин, Украина, Донбасс, Луганская Народная Республика, Роскосмос, SpaceX, Частичная мобилизация в России
19:55 09.10.2022
 
Пленный боец ВСУ рассказал о важности Starlink для украинских боевиков

Боец ВСУ Коцюба: тероборона Украины использует Starlink для связи с командными пунктами

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ бойцами ЧВК "Вагнер" на дороге в Бахмутском районе Донецкой области
Уничтоженный танк ВСУ бойцами ЧВК Вагнер на дороге в Бахмутском районе Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный танк ВСУ бойцами ЧВК "Вагнер" на дороге в Бахмутском районе Донецкой области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Украинские военнослужащие на передовых позициях в Донбассе используют интернет-связь Starlink для коммуникации с командными пунктами и эта связь очень важна, рассказал журналистам боец 103-ей отдельной бригады теробороны украинских силовиков Остап Коцюба, попавший в плен ЛНР.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что украинские войска жалуются на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску. Один из высокопоставленных сотрудников украинского правительства заявил изданию, что некоторые такие перебои в работе Starlink привели к "катастрофическим" потерям связи в украинских войсках в последние несколько недель и вызвали панику среди военных. На Украине предполагают, что причиной перебоев могли стать попытки системы предотвратить ее перехват российскими силами.
"Starlink если там где-то осколками посекло, сразу провода ремонтировали, паяли. Прилетало, перерубывало (осколками – ред.), пытались спаять, отремонтировать", - рассказал военнослужащий Киева.
Он уточнил, что 103-я бригада украинских силовиков использовала этот вид связи для коммуникации командных пунктов на передовой с вышестоящим командованием. По его словам, такая связь очень помогает для координации на фронте.
"Это спутниковый интернет – точка доступа. Там использовались IP-телефоны, так осуществлялась связь там, где были командные пункты. А в окопы на несколько километров тянулась обычная телефонная связь. Помогала эта связь между батальоном и управлением бригады", - рассказал военнопленный.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 26 февраля попросил Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету, на следующий день Маск сообщил, что Starlink теперь работает на территории страны. На период военного положения на Украине использование абонентских спутниковых терминалов системы Starlink было разрешено всем категориям пользователей. Бывший глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале написал Маску, что ему "придется отвечать по-взрослому" за снабжение украинских сил средствами военной связи, а также заявил о "причастности" Маска таким образом к снабжению украинских войск.
Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания Маска SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников Starlink. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииИлон МаскМихаил ФедоровДмитрий РогозинУкраинаДонбассЛуганская Народная РеспубликаРоскосмосSpaceXЧастичная мобилизация в России
 
 
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