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Fox News: Байден превратил США в свинку-копилку для Украины

Fox News: Байден превратил США в свинку-копилку для Украины - РИА Новости, 09.10.2022

Fox News: Байден превратил США в свинку-копилку для Украины

Президент США Джо Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой, считает ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T16:03

2022-10-09T16:03

2022-10-09T16:26

в мире

джо байден

владимир путин

россия

китай

сша

признание днр и лнр в россии

украина

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой, считает ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи."Провал в Афганистане, бесконечные уступки Китаю, а теперь, разумеется, опасный конфликт на Украине — Байден превратил нашу страну в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для Украины", — подчеркнула телеведущая.Она также напомнила о недавнем заявлении главы Белого дома о неизбежности "ядерного Армагеддона". По ее мнению, слова американского лидера указывают на обострение ситуации."Что же за срочные разведданые получила администрация президента, которые заставили бы нас бы поверить в неизбежность Армагеддона?" — задалась вопросом Кампос-Даффи.Ранее Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию.В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.

https://ria.ru/20221006/gegemoniya-1821821438.html

россия

китай

сша

украина

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джо байден, владимир путин, россия, китай, сша, признание днр и лнр в россии, украина, санкции в отношении россии