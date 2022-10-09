16:03 09.10.2022 (обновлено: 16:26 09.10.2022)
Fox News: Байден превратил США в свинку-копилку для Украины
Fox News: политика президента Байдена превратила США в свинку-копилку для Украины
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме
Президент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой, считает ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи.
"Провал в Афганистане, бесконечные уступки Китаю, а теперь, разумеется, опасный конфликт на Украине — Байден превратил нашу страну в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для Украины", — подчеркнула телеведущая.
Она также напомнила о недавнем заявлении главы Белого дома о неизбежности "ядерного Армагеддона". По ее мнению, слова американского лидера указывают на обострение ситуации.
"Что же за срочные разведданые получила администрация президента, которые заставили бы нас бы поверить в неизбежность Армагеддона?" — задалась вопросом Кампос-Даффи.
Ранее Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию.
В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
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