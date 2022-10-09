Рейтинг@Mail.ru
Fox News: Байден превратил США в свинку-копилку для Украины - РИА Новости, 09.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221009/ssha-1822614441.html
Fox News: Байден превратил США в свинку-копилку для Украины
Fox News: Байден превратил США в свинку-копилку для Украины - РИА Новости, 09.10.2022
Fox News: Байден превратил США в свинку-копилку для Украины
Президент США Джо Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой, считает ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T16:03
2022-10-09T16:26
в мире
джо байден
владимир путин
россия
китай
сша
признание днр и лнр в россии
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820803047_0:28:2887:1651_1920x0_80_0_0_7b08dcc74c08508a750a9fcb827eeddc.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой, считает ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи."Провал в Афганистане, бесконечные уступки Китаю, а теперь, разумеется, опасный конфликт на Украине — Байден превратил нашу страну в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для Украины", — подчеркнула телеведущая.Она также напомнила о недавнем заявлении главы Белого дома о неизбежности "ядерного Армагеддона". По ее мнению, слова американского лидера указывают на обострение ситуации."Что же за срочные разведданые получила администрация президента, которые заставили бы нас бы поверить в неизбежность Армагеддона?" — задалась вопросом Кампос-Даффи.Ранее Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию.В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
https://ria.ru/20221006/gegemoniya-1821821438.html
россия
китай
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820803047_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ed936c1bb25670d8a91c2346b7a74eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, владимир путин, россия, китай, сша, признание днр и лнр в россии, украина, санкции в отношении россии
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, Китай, США, Признание ДНР и ЛНР в России, Украина, Санкции в отношении России
16:03 09.10.2022 (обновлено: 16:26 09.10.2022)
 
Fox News: Байден превратил США в свинку-копилку для Украины

Fox News: политика президента Байдена превратила США в свинку-копилку для Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме
Президент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден выступает с заявлением в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой, считает ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи.
"Провал в Афганистане, бесконечные уступки Китаю, а теперь, разумеется, опасный конфликт на Украине — Байден превратил нашу страну в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для Украины", — подчеркнула телеведущая.
Она также напомнила о недавнем заявлении главы Белого дома о неизбежности "ядерного Армагеддона". По ее мнению, слова американского лидера указывают на обострение ситуации.
"Что же за срочные разведданые получила администрация президента, которые заставили бы нас бы поверить в неизбежность Армагеддона?" — задалась вопросом Кампос-Даффи.
Ранее Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию.

В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Трансляция выступления Си Цзиньпина на съезде Компартии Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 08:00
Американская антидипломатия уничтожает гегемонию США
 
В миреДжо БайденВладимир ПутинРоссияКитайСШАПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраинаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала