https://ria.ru/20221009/sputnik-1822619239.html
Запуск спутника Angosat-2 состоится 12 октября
Запуск спутника Angosat-2 состоится 12 октября - РИА Новости, 09.10.2022
Запуск спутника Angosat-2 состоится 12 октября
"Роскосмос" подтвердил, что запуск на орбиту телекоммуникационого спутника Angosat-2, построенного в России для Анголы, состоится 12 октября. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T16:46
2022-10-09T16:46
2022-10-09T16:46
космос - риа наука
россия
ангола
байконур (город)
роскосмос
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. "Роскосмос" подтвердил, что запуск на орбиту телекоммуникационого спутника Angosat-2, построенного в России для Анголы, состоится 12 октября.Ранее об этом писали ангольские СМИ.Ракету с ангольским космическим аппаратом вывезли на стартовый комплекс 81-й площадки космодрома Байконур утром в воскресенье. Специалисты приступили к ее подготовке к пуску.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1, связь с которым была потеряна вскоре после выхода аппарата на орбиту в конце 2017 года. Создание второго спутника было изначально поручено предприятию, где построили первый аппарат - РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".
https://ria.ru/20221006/vstrecha-1821859532.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, ангола, байконур (город), роскосмос, ркк "энергия", исс имени решетнева, протон-м
Космос - РИА Наука, Россия, Ангола, Байконур (город), Роскосмос, РКК "Энергия", ИСС имени Решетнева, Протон-М
Запуск спутника Angosat-2 состоится 12 октября
"Роскосмос": запуск телекоммуникационого спутника Angosat-2 состоится 12 октября