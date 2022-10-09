https://ria.ru/20221009/sputnik-1822619239.html

Запуск спутника Angosat-2 состоится 12 октября

Запуск спутника Angosat-2 состоится 12 октября - РИА Новости, 09.10.2022

Запуск спутника Angosat-2 состоится 12 октября

"Роскосмос" подтвердил, что запуск на орбиту телекоммуникационого спутника Angosat-2, построенного в России для Анголы, состоится 12 октября. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T16:46

2022-10-09T16:46

2022-10-09T16:46

космос - риа наука

россия

ангола

байконур (город)

роскосмос

ркк "энергия"

исс имени решетнева

протон-м

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. "Роскосмос" подтвердил, что запуск на орбиту телекоммуникационого спутника Angosat-2, построенного в России для Анголы, состоится 12 октября.Ранее об этом писали ангольские СМИ.Ракету с ангольским космическим аппаратом вывезли на стартовый комплекс 81-й площадки космодрома Байконур утром в воскресенье. Специалисты приступили к ее подготовке к пуску.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1, связь с которым была потеряна вскоре после выхода аппарата на орбиту в конце 2017 года. Создание второго спутника было изначально поручено предприятию, где построили первый аппарат - РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".

https://ria.ru/20221006/vstrecha-1821859532.html

россия

ангола

байконур (город)

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Евгения Нефедова

космос - риа наука, россия, ангола, байконур (город), роскосмос, ркк "энергия", исс имени решетнева, протон-м