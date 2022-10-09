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Запуск спутника Angosat-2 состоится 12 октября - РИА Новости, 09.10.2022
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Запуск спутника Angosat-2 состоится 12 октября
Запуск спутника Angosat-2 состоится 12 октября - РИА Новости, 09.10.2022
Запуск спутника Angosat-2 состоится 12 октября
"Роскосмос" подтвердил, что запуск на орбиту телекоммуникационого спутника Angosat-2, построенного в России для Анголы, состоится 12 октября. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T16:46
2022-10-09T16:46
космос - риа наука
россия
ангола
байконур (город)
роскосмос
ркк "энергия"
исс имени решетнева
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. "Роскосмос" подтвердил, что запуск на орбиту телекоммуникационого спутника Angosat-2, построенного в России для Анголы, состоится 12 октября.Ранее об этом писали ангольские СМИ.Ракету с ангольским космическим аппаратом вывезли на стартовый комплекс 81-й площадки космодрома Байконур утром в воскресенье. Специалисты приступили к ее подготовке к пуску.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1, связь с которым была потеряна вскоре после выхода аппарата на орбиту в конце 2017 года. Создание второго спутника было изначально поручено предприятию, где построили первый аппарат - РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".
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космос - риа наука, россия, ангола, байконур (город), роскосмос, ркк "энергия", исс имени решетнева, протон-м
Космос - РИА Наука, Россия, Ангола, Байконур (город), Роскосмос, РКК "Энергия", ИСС имени Решетнева, Протон-М
16:46 09.10.2022
 
Запуск спутника Angosat-2 состоится 12 октября

"Роскосмос": запуск телекоммуникационого спутника Angosat-2 состоится 12 октября

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. "Роскосмос" подтвердил, что запуск на орбиту телекоммуникационого спутника Angosat-2, построенного в России для Анголы, состоится 12 октября.
Ранее об этом писали ангольские СМИ.
"Двенадцатого октября с Байконура взлетит "Протон-М", под обтекателем которого космический аппарат "АнгоСат-2", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Ракету с ангольским космическим аппаратом вывезли на стартовый комплекс 81-й площадки космодрома Байконур утром в воскресенье. Специалисты приступили к ее подготовке к пуску.
В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1, связь с которым была потеряна вскоре после выхода аппарата на орбиту в конце 2017 года. Создание второго спутника было изначально поручено предприятию, где построили первый аппарат - РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 02:09Наука
Россия и США работают над организацией встречи глав НАСА и Роскосмоса
 
Космос - РИА НаукаРоссияАнголаБайконур (город)РоскосмосРКК "Энергия"ИСС имени РешетневаПротон-М
 
 
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