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Спецоперация, 9 октября: ВС России уничтожили американские РЛС в ДНР - РИА Новости, 09.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/spetsoperatsiya-1822644230.html
Спецоперация, 9 октября: ВС России уничтожили американские РЛС в ДНР
Спецоперация, 9 октября: ВС России уничтожили американские РЛС в ДНР - РИА Новости, 09.10.2022
Спецоперация, 9 октября: ВС России уничтожили американские РЛС в ДНР
Вооруженные силы РФ уничтожили в воскресенье две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, шесть украинских беспилотников, четыре... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T19:32
2022-10-09T19:32
специальная военная операция на украине
джон кирби
сергей аксенов (политик)
марат хуснуллин
россия
стамбул
анкара (провинция)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в воскресенье две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, шесть украинских беспилотников, четыре снаряда HIMARS, а также высокоточными ударами были поражены "Иностранный легион" на острове Хортица и бригада спецназначения "Барс" МВД Украины в районе Запорожья, сообщили в Минобороны РФ.Ход операцииМинистерство обороны РФ сообщило в воскресенье, что ударами российских войск в ДНР были уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, российскими системами ПВО были сбиты за сутки шесть украинских беспилотников, четыре снаряда HIMARS и пять снарядов других РСЗО.По информации российского оборонного ведомства, российская авиация сбила в Николаевской области украинский самолет Су-24, а также были нанесены высокоточные удары по "Иностранному легиону" на острове Хортица и бригаде спецназначения "Барс" МВД Украины в районе Запорожья.Вооруженные силы РФ за сутки нанесли урон личному составу противника. По данным Минобороны РФ, за воскресенье в ЛНР и ДНР за сутки уничтожено более 200 военных Украины, в Харьковской области - 110 военных Украины, а на Николаево-Криворожском направлении потери украинских военных превысили 200 человек.Кроме того, российские вооруженные силы разгромили шесть украинских колонн с военной техникой и живой силой в Херсонской области, сорвав попытку сосредоточения войск противника, говорится в сводке российского минобороны. В общей сложности на этом направлении противник потерял более 80 украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронемашины, семь БМП, польскую самоходную артиллерийскую установку "Краб", две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.Согласно данным российского военного ведомства, ВС РФ отбили атаку украинских войск в районе населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод в Херсонской области, в результате было уничтожено 90 боевиков и боевая техника.Вокруг УкраиныКоординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил в воскресенье в интервью ABC News, что выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем. При этом он отметил, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом.Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель сообщил РИА Новости, что переговоры между Россией и четырьмя странами Запада могут пройти в Стамбуле. По его словам, Анкара принимает усилия, чтобы быть посредником между РФ и Западом, в частности, он напомнил о достижении продуктовой сделки.Крымский мостГлава Крыма Сергей Аксенов сообщил в воскресенье, что движение по автомобильной части Крымского моста до особого распоряжения будут осуществлять только легковые автомобили.Движение по двум автомобильным полосам Крымского моста было запущено в воскременье, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. На указанном участке налажено освещение, нанесена новая разметка и восстановлено ограждение, уточнил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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стамбул
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джон кирби, сергей аксенов (политик), марат хуснуллин, россия, стамбул, анкара (провинция), вооруженные силы рф, су-24, крымский мост, чп на крымском мосту
Специальная военная операция на Украине, Джон Кирби, Сергей Аксенов (политик), Марат Хуснуллин, Россия, Стамбул, Анкара (провинция), Вооруженные силы РФ, Су-24, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
19:32 09.10.2022
 
Спецоперация, 9 октября: ВС России уничтожили американские РЛС в ДНР

ВС России уничтожили две американские РЛС, шесть беспилотников ВСУ и четыре снаряда HIMARS

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащий РФ на территории комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий РФ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в воскресенье две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, шесть украинских беспилотников, четыре снаряда HIMARS, а также высокоточными ударами были поражены "Иностранный легион" на острове Хортица и бригада спецназначения "Барс" МВД Украины в районе Запорожья, сообщили в Минобороны РФ.

Ход операции

Министерство обороны РФ сообщило в воскресенье, что ударами российских войск в ДНР были уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, российскими системами ПВО были сбиты за сутки шесть украинских беспилотников, четыре снаряда HIMARS и пять снарядов других РСЗО.
По информации российского оборонного ведомства, российская авиация сбила в Николаевской области украинский самолет Су-24, а также были нанесены высокоточные удары по "Иностранному легиону" на острове Хортица и бригаде спецназначения "Барс" МВД Украины в районе Запорожья.
Вооруженные силы РФ за сутки нанесли урон личному составу противника. По данным Минобороны РФ, за воскресенье в ЛНР и ДНР за сутки уничтожено более 200 военных Украины, в Харьковской области - 110 военных Украины, а на Николаево-Криворожском направлении потери украинских военных превысили 200 человек.
Кроме того, российские вооруженные силы разгромили шесть украинских колонн с военной техникой и живой силой в Херсонской области, сорвав попытку сосредоточения войск противника, говорится в сводке российского минобороны. В общей сложности на этом направлении противник потерял более 80 украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронемашины, семь БМП, польскую самоходную артиллерийскую установку "Краб", две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Согласно данным российского военного ведомства, ВС РФ отбили атаку украинских войск в районе населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод в Херсонской области, в результате было уничтожено 90 боевиков и боевая техника.

Вокруг Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил в воскресенье в интервью ABC News, что выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем. При этом он отметил, что в Вашингтоне не видят со стороны России серьезных намерений вести переговоры с Киевом.
Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель сообщил РИА Новости, что переговоры между Россией и четырьмя странами Запада могут пройти в Стамбуле. По его словам, Анкара принимает усилия, чтобы быть посредником между РФ и Западом, в частности, он напомнил о достижении продуктовой сделки.

Крымский мост

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в воскресенье, что движение по автомобильной части Крымского моста до особого распоряжения будут осуществлять только легковые автомобили.
Движение по двум автомобильным полосам Крымского моста было запущено в воскременье, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. На указанном участке налажено освещение, нанесена новая разметка и восстановлено ограждение, уточнил он.
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
15:41
Китайский эксперт объяснил цель взрыва на Крымском мосту
 
Специальная военная операция на УкраинеДжон КирбиСергей Аксенов (политик)Марат ХуснуллинРоссияСтамбулАнкара (провинция)Вооруженные силы РФСу-24Крымский мостЧП на Крымском мосту
 
 
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