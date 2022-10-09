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Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников и девять снарядов РСЗО
Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников и девять снарядов РСЗО - РИА Новости, 09.10.2022
Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников и девять снарядов РСЗО
Российская ПВО сбила за сутки шесть украинских беспилотников, четыре снаряда HIMARS и пять снарядов других РСЗО, следует из сводки Министерства обороны РФ,... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T15:00
2022-10-09T15:00
2022-10-09T15:57
специальная военная операция на украине
безопасность
николаевская область
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российская ПВО сбила за сутки шесть украинских беспилотников, четыре снаряда HIMARS и пять снарядов других РСЗО, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар-ТБ2", в районах населенных пунктов Снегиревка Николаевской области, Новомихайловка, Новомайорское и Благовещенка Донецкой Народной Республики и Устиновка Харьковской области", - говорится в документе.Отмечается, что также сбиты четыре снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области и пять снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха" в Харьковской области и у Донецка.
николаевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, николаевская область, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
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15:00 09.10.2022 (обновлено: 15:57 09.10.2022)
Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников и девять снарядов РСЗО
Минобороны России: ПВО сбила шесть украинских беспилотников и девять снарядов РСЗО