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Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников и девять снарядов РСЗО - РИА Новости, 09.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/spetsoperatsiya-1822605333.html
Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников и девять снарядов РСЗО
Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников и девять снарядов РСЗО - РИА Новости, 09.10.2022
Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников и девять снарядов РСЗО
Российская ПВО сбила за сутки шесть украинских беспилотников, четыре снаряда HIMARS и пять снарядов других РСЗО, следует из сводки Министерства обороны РФ,... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T15:00
2022-10-09T15:57
специальная военная операция на украине
безопасность
николаевская область
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российская ПВО сбила за сутки шесть украинских беспилотников, четыре снаряда HIMARS и пять снарядов других РСЗО, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар-ТБ2", в районах населенных пунктов Снегиревка Николаевской области, Новомихайловка, Новомайорское и Благовещенка Донецкой Народной Республики и Устиновка Харьковской области", - говорится в документе.Отмечается, что также сбиты четыре снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области и пять снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха" в Харьковской области и у Донецка.
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безопасность, николаевская область, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николаевская область, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:00 09.10.2022 (обновлено: 15:57 09.10.2022)
 
Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников и девять снарядов РСЗО

Минобороны России: ПВО сбила шесть украинских беспилотников и девять снарядов РСЗО

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил РФ на боевых позициях
Зенитный ракетный комплекс Бук Вооруженных сил РФ на боевых позициях - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
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Зенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил РФ на боевых позициях. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российская ПВО сбила за сутки шесть украинских беспилотников, четыре снаряда HIMARS и пять снарядов других РСЗО, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар-ТБ2", в районах населенных пунктов Снегиревка Николаевской области, Новомихайловка, Новомайорское и Благовещенка Донецкой Народной Республики и Устиновка Харьковской области", - говорится в документе.
Отмечается, что также сбиты четыре снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области и пять снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха" в Харьковской области и у Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНиколаевская областьХерсонская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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