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Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников и девять снарядов РСЗО

Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников и девять снарядов РСЗО - РИА Новости, 09.10.2022

Российская ПВО сбила шесть украинских беспилотников и девять снарядов РСЗО

Российская ПВО сбила за сутки шесть украинских беспилотников, четыре снаряда HIMARS и пять снарядов других РСЗО, следует из сводки Министерства обороны РФ,... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T15:00

2022-10-09T15:00

2022-10-09T15:57

специальная военная операция на украине

безопасность

николаевская область

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российская ПВО сбила за сутки шесть украинских беспилотников, четыре снаряда HIMARS и пять снарядов других РСЗО, следует из сводки Министерства обороны РФ, распространенной в воскресенье."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар-ТБ2", в районах населенных пунктов Снегиревка Николаевской области, Новомихайловка, Новомайорское и Благовещенка Донецкой Народной Республики и Устиновка Харьковской области", - говорится в документе.Отмечается, что также сбиты четыре снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области и пять снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха" в Харьковской области и у Донецка.

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, николаевская область, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)