https://ria.ru/20221009/sovbez-1822601617.html
Путин начнет рабочую неделю с совещания с членами Совбеза
Путин начнет рабочую неделю с совещания с членами Совбеза - РИА Новости, 09.10.2022
Путин начнет рабочую неделю с совещания с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание с членами Совета безопасности, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:32
2022-10-09T14:32
2022-10-09T15:45
россия
снг
политика
владимир путин
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание с членами Совета безопасности, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент выступит", — сообщил он, отвечая на вопрос, когда состоится заседание СБ и будет ли на нем затрагиваться ЧП на Крымском мосту.Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. Вследствие этого частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходной частью моста не пострадали.Примерно к 16:00 автомобильное движение по мосту возобновилось в реверсивном режиме, но только для легковых машин. Грузовые фуры и автобусы должны использовать Керченскую паромную переправу, которая работает бесплатно. Вечером восстановили и движение по железной дороге.СК завел уголовное дело. Следователи установили, что взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительным данным, при взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком.
https://ria.ru/20221009/proliv-1822595748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, снг, политика, владимир путин, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Россия, СНГ, Политика, Владимир Путин, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
14:32 09.10.2022 (обновлено: 15:45 09.10.2022)
Путин начнет рабочую неделю с совещания с членами Совбеза
Владимир Путин 10 октября проведет совещание с членами Совета безопасности России
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание с членами Совета безопасности, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент выступит", — сообщил он, отвечая на вопрос, когда состоится заседание СБ и будет ли на нем затрагиваться ЧП на Крымском мосту.
Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. Вследствие этого частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходной частью моста не пострадали.
Примерно к 16:00 автомобильное движение по мосту возобновилось в реверсивном режиме, но только для легковых машин. Грузовые фуры и автобусы должны использовать Керченскую паромную переправу, которая работает бесплатно. Вечером восстановили и движение по железной дороге.
СК завел уголовное дело. Следователи установили, что взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительным данным, при взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком.