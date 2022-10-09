https://ria.ru/20221009/sovbez-1822601617.html

Путин начнет рабочую неделю с совещания с членами Совбеза

Путин начнет рабочую неделю с совещания с членами Совбеза - РИА Новости, 09.10.2022

Путин начнет рабочую неделю с совещания с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание с членами Совета безопасности, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T14:32

2022-10-09T14:32

2022-10-09T15:45

россия

снг

политика

владимир путин

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание с членами Совета безопасности, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент выступит", — сообщил он, отвечая на вопрос, когда состоится заседание СБ и будет ли на нем затрагиваться ЧП на Крымском мосту.Утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв — подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железнодорожной части переправы. Вследствие этого частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки над судоходной частью моста не пострадали.Примерно к 16:00 автомобильное движение по мосту возобновилось в реверсивном режиме, но только для легковых машин. Грузовые фуры и автобусы должны использовать Керченскую паромную переправу, которая работает бесплатно. Вечером восстановили и движение по железной дороге.СК завел уголовное дело. Следователи установили, что взорвавшимся грузовиком владеет житель Краснодарского края. По предварительным данным, при взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком.

https://ria.ru/20221009/proliv-1822595748.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, снг, политика, владимир путин, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту