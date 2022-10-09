https://ria.ru/20221009/snaryazhenie-1822668346.html
Саратовские власти закупили для мобилизованных дополнительное снаряжение
Саратовские власти закупили для мобилизованных дополнительное снаряжение - РИА Новости, 09.10.2022
Саратовские власти закупили для мобилизованных дополнительное снаряжение
Власти Саратовской области закупили для жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, теплые спальники, рюкзаки, а также для организации лагерей в РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T22:23
2022-10-09T22:23
2022-10-09T22:23
специальная военная операция на украине
роман бусаргин
владимир путин
сергей шойгу
саратовская область
украина
частичная мобилизация в россии
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САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Власти Саратовской области закупили для жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, теплые спальники, рюкзаки, а также для организации лагерей в полевых условиях - генераторы, тепловые пушки и радиостанции, сообщил губернатор Роман Бусаргин."Закупили за счет бюджета для мобилизованных бойцов дополнительное снаряжение... теплые спальные мешки, непромокаемые плащи, рюкзаки, термобелье, утеплённые резиновые сапоги, перчатки, балаклавы, тёплые стельки для обуви, шапки. Также приобрели дополнительное оборудование, необходимое для организации лагерей в полевых условиях: генераторы, полевые водогрейки, тепловые пушки, наборы инструментов, радиостанции", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Он отметил, что бойцы через командующий состав передают свои просьбы."Если чего-то не хватает, будем закупать еще. Поддержку нам также оказывают общественные организации. Нахожусь на постоянной связи и с нашими военными, которые уже выполняют боевые задачи. Им также направляем дополнительную экипировку", - добавил глава региона.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221007/zhivotnye-1822308745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман бусаргин, владимир путин, сергей шойгу, саратовская область, украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Роман Бусаргин, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Саратовская область, Украина, Частичная мобилизация в России
Саратовские власти закупили для мобилизованных дополнительное снаряжение
Глава Саратовской области Бусаргин: регион закупил для мобилизованных спальники и рюкзаки
САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости.
Власти Саратовской области закупили для жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, теплые спальники, рюкзаки, а также для организации лагерей в полевых условиях - генераторы, тепловые пушки и радиостанции, сообщил
губернатор Роман Бусаргин.
"Закупили за счет бюджета для мобилизованных бойцов дополнительное снаряжение... теплые спальные мешки, непромокаемые плащи, рюкзаки, термобелье, утеплённые резиновые сапоги, перчатки, балаклавы, тёплые стельки для обуви, шапки. Также приобрели дополнительное оборудование, необходимое для организации лагерей в полевых условиях: генераторы, полевые водогрейки, тепловые пушки, наборы инструментов, радиостанции", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Он отметил, что бойцы через командующий состав передают свои просьбы.
"Если чего-то не хватает, будем закупать еще. Поддержку нам также оказывают общественные организации. Нахожусь на постоянной связи и с нашими военными, которые уже выполняют боевые задачи. Им также направляем дополнительную экипировку", - добавил глава региона.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России
объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.