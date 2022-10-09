https://ria.ru/20221009/snaryazhenie-1822668346.html

Саратовские власти закупили для мобилизованных дополнительное снаряжение

Саратовские власти закупили для мобилизованных дополнительное снаряжение - РИА Новости, 09.10.2022

Саратовские власти закупили для мобилизованных дополнительное снаряжение

Власти Саратовской области закупили для жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, теплые спальники, рюкзаки, а также для организации лагерей в РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T22:23

2022-10-09T22:23

2022-10-09T22:23

специальная военная операция на украине

роман бусаргин

владимир путин

сергей шойгу

саратовская область

украина

частичная мобилизация в россии

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САРАТОВ, 9 окт - РИА Новости. Власти Саратовской области закупили для жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, теплые спальники, рюкзаки, а также для организации лагерей в полевых условиях - генераторы, тепловые пушки и радиостанции, сообщил губернатор Роман Бусаргин."Закупили за счет бюджета для мобилизованных бойцов дополнительное снаряжение... теплые спальные мешки, непромокаемые плащи, рюкзаки, термобелье, утеплённые резиновые сапоги, перчатки, балаклавы, тёплые стельки для обуви, шапки. Также приобрели дополнительное оборудование, необходимое для организации лагерей в полевых условиях: генераторы, полевые водогрейки, тепловые пушки, наборы инструментов, радиостанции", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Он отметил, что бойцы через командующий состав передают свои просьбы."Если чего-то не хватает, будем закупать еще. Поддержку нам также оказывают общественные организации. Нахожусь на постоянной связи и с нашими военными, которые уже выполняют боевые задачи. Им также направляем дополнительную экипировку", - добавил глава региона.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221007/zhivotnye-1822308745.html

саратовская область

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

роман бусаргин, владимир путин, сергей шойгу, саратовская область, украина, частичная мобилизация в россии