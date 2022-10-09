https://ria.ru/20221009/siriya-1822673206.html
США блокируют гуманитарную миссию в Сирии, заявили в Минобороны России
США блокируют гуманитарную миссию в Сирии, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 09.10.2022
США блокируют гуманитарную миссию в Сирии, заявили в Минобороны России
Возглавляемая США "международная антитеррористическая коалиция" блокирует гуманитарную миссию в Сирии в городе Эль-Хасеке, сообщил замруководителя российского... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T23:18
2022-10-09T23:18
2022-10-09T23:32
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Возглавляемая США "международная антитеррористическая коалиция" блокирует гуманитарную миссию в Сирии в городе Эль-Хасеке, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."Возглавляемая США так называемая "международная антитеррористическая коалиция" продолжает блокировать проведение совместной гуманитарной миссии российского Центра по примирению враждующих сторон и Сирийского арабского Красного Полумесяца в городе Эль-Хасеке, где в связи с быстрым ростом заболеваемости из-за вспышки холеры и бедственным положением жителей Правительственного квартала сложилась сложная гуманитарная обстановка", - сказал Егоров на брифинге.Он добавил, что командование "американского контингента" препятствует доставке продовольствия и медикаментов жителям.
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в мире, сирия, сша
23:18 09.10.2022 (обновлено: 23:32 09.10.2022)
США блокируют гуманитарную миссию в Сирии, заявили в Минобороны России
Минобороны России: США блокируют гуманитарную миссию в сирийском городе Эль-Хасеке
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Возглавляемая США "международная антитеррористическая коалиция" блокирует гуманитарную миссию в Сирии в городе Эль-Хасеке, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"Возглавляемая США так называемая "международная антитеррористическая коалиция" продолжает блокировать проведение совместной гуманитарной миссии российского Центра по примирению враждующих сторон и Сирийского арабского Красного Полумесяца в городе Эль-Хасеке, где в связи с быстрым ростом заболеваемости из-за вспышки холеры и бедственным положением жителей Правительственного квартала сложилась сложная гуманитарная обстановка", - сказал Егоров на брифинге.
Он добавил, что командование "американского контингента" препятствует доставке продовольствия и медикаментов жителям.