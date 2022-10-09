https://ria.ru/20221009/shtraf-1822552325.html
Россиянам напомнили, за что их могут оштрафовать в своем доме
Россиянам напомнили, за что их могут оштрафовать в своем доме - РИА Новости, 09.10.2022
Россиянам напомнили, за что их могут оштрафовать в своем доме
Основное назначение лестничных площадок и маршей в подъезде многоквартирного дома - служить путями эвакуации жильцов в случае ЧП. Загромождение этих пространств РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T03:18
2022-10-09T03:18
2022-10-09T03:18
жилье
елена кудерко
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Основное назначение лестничных площадок и маршей в подъезде многоквартирного дома - служить путями эвакуации жильцов в случае ЧП. Загромождение этих пространств вещами жильцов, в том числе, детскими колясками, запрещено — за нарушение полагается штраф до 3 тысяч рублей, рассказала агентству “Прайм” юрист Елена Кудерко.Оставлять коляски и прочие вещи возможно лишь в специально оборудованных “колясочных” помещениях, но таковых в большинстве многоквартирных домов нет. В остальных случаях управляющая компания дает предписание устранить нарушение. Если этого не произошло, то по результатам проверки МЧС собственников колясок могут привлечь к административной ответственности согласно ч.1 ст.20.4 КоАП РФ. Сумма штрафа - 2-3 тысячи рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, елена кудерко, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жилье, Елена Кудерко, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россиянам напомнили, за что их могут оштрафовать в своем доме
Юрист Кудерко предупредила о штрафе в три тысячи рублей за хранение колясок в подъезде