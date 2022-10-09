https://ria.ru/20221009/shotlandiya-1822554338.html

Для Британии прозвучал тревожный звонок из-за Трасс

Для Британии прозвучал тревожный звонок из-за Трасс - РИА Новости, 09.10.2022

Для Британии прозвучал тревожный звонок из-за Трасс

После "катастрофического" первого месяца пребывания в должности премьера Британии Лиз Трасс в Шотландии растет поддержка независимости региона, об этом, как... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T02:15

2022-10-09T02:15

2022-10-09T09:47

в мире

лиз трасс

никола стерджен

шотландия

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. После "катастрофического" первого месяца пребывания в должности премьера Британии Лиз Трасс в Шотландии растет поддержка независимости региона, об этом, как передает ITV News, заявила первый-министр автономии Никола Стерджен.По ее словам, у Трасс был худший старт по сравнению с другими премьер-министрами, при этом она назвала экономическую политику нового премьера катастрофой.Стерджен указала, что "независимость — ответственность за свои собственные решения, а не за то, чтобы такие решения, как Brexit, навязывались вам".Во время выборной капании в Британии глава Шотландии уже заявляла, что Трасс может стать катастрофой для страны в случае выигрыша в последнем туре. Тогда Стерджен обвинила Трасс в том, что она проводила кампанию с учетом приоритетов отдельных членов консервативной партии. Позднее глава Шотландии раскритиковала план нового правительства по поддержке экономики Великобритании.Несколько недель назад новый глава британского Минфина Квази Квартенг представил в парламенте "план поддержки" экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Он заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25 процентов с прежних 19 процентов. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. Правительство Трасс столкнулось со шквалом критики.

https://ria.ru/20221005/vosstanie-1821705663.html

https://ria.ru/20220930/muzei-1820368643.html

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в мире, лиз трасс, никола стерджен, шотландия, великобритания