02:17 09.10.2022 (обновлено: 09:45 09.10.2022)
Аналитик раскрыл, что и когда обвалит рубль
Аналитик Сыроваткин: рубль упадет, если нерезидентам разрешат продажу российских активов
© Depositphotos / valphotoКурс рубля
© Depositphotos / valphoto
Курс рубля. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сильнее всего рубль может просесть к доллару и евро, если нерезиденты получат разрешение на продажу российских активов, конвертацию выручки в валюту и вывоз ее за границу. Если этот сценарий не реализуется, к концу текущего года доллар будет стоить около 69 рублей, а по итогам 2023-го — порядка 75 рублей, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.
Если Запад все же решит включить в санкционный пакет ограничения на деятельность НКЦ, российская валюта тоже просядет. “Вполне возможно, что санкции против НКЦ пока не вводятся из-за того, что некоторые страны Запада продолжают зависеть от импорта российских товаров (те же удобрения). Однако никто не может гарантировать того, что НКЦ не попадет под санкции, например, в следующем году”, — полагает он.
В целом же динамика валютных курсов определяется спросом и предложением. Пока приток валюты на Мосбиржу позволяет удовлетворить спрос на нее, но в перспективе выручка экспортеров может значительно сократиться. Это снизит предложение, при этом спрос вырастет на фоне возобновления импорта. Но и в этом случае оснований прогнозировать курс 100 рублей за доллар нет, заверил Сыроваткин.