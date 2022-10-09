https://ria.ru/20221009/rubl-1822551353.html

Аналитик раскрыл, что и когда обвалит рубль

Аналитик раскрыл, что и когда обвалит рубль - РИА Новости, 09.10.2022

Аналитик раскрыл, что и когда обвалит рубль

Сильнее всего рубль может просесть к доллару и евро, если нерезиденты получат разрешение на продажу российских активов, конвертацию выручки в валюту и вывоз ее... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T02:17

2022-10-09T02:17

2022-10-09T09:45

экономика

олег сыроваткин

открытие инвестиции

московская биржа

рубль

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сильнее всего рубль может просесть к доллару и евро, если нерезиденты получат разрешение на продажу российских активов, конвертацию выручки в валюту и вывоз ее за границу. Если этот сценарий не реализуется, к концу текущего года доллар будет стоить около 69 рублей, а по итогам 2023-го — порядка 75 рублей, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.Если Запад все же решит включить в санкционный пакет ограничения на деятельность НКЦ, российская валюта тоже просядет. “Вполне возможно, что санкции против НКЦ пока не вводятся из-за того, что некоторые страны Запада продолжают зависеть от импорта российских товаров (те же удобрения). Однако никто не может гарантировать того, что НКЦ не попадет под санкции, например, в следующем году”, — полагает он.В целом же динамика валютных курсов определяется спросом и предложением. Пока приток валюты на Мосбиржу позволяет удовлетворить спрос на нее, но в перспективе выручка экспортеров может значительно сократиться. Это снизит предложение, при этом спрос вырастет на фоне возобновления импорта. Но и в этом случае оснований прогнозировать курс 100 рублей за доллар нет, заверил Сыроваткин.

https://ria.ru/20221007/kurs-1822272519.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, олег сыроваткин, открытие инвестиции, московская биржа, рубль