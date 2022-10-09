Рейтинг@Mail.ru
Киев скопил большое число наемников на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 09.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221009/rogov-1822560420.html
Киев скопил большое число наемников на линии фронта в Запорожской области
Киев скопил большое число наемников на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 09.10.2022
Киев скопил большое число наемников на линии фронта в Запорожской области
Украинские власти сосредоточили на линии фронта в Запорожской области большое число наемников, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T07:52
2022-10-09T09:52
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_075d75df0c14b7943308d4c7de7b3752.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Украинские власти сосредоточили на линии фронта в Запорожской области большое число наемников, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.По его словам, наемников и выходцев из западных областей Украины стягивают к линии фронта, чтобы чинить террор над местным населением, которое связывает свое будущее только с Россией.За время военной спецоперации российская армия освободила около 75 процентов Запорожской области. Под контролем Киева остается областной центр — город Запорожье.С 23 по 27 сентября в регионе прошел референдум, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик подписали соглашения о принятии новых территорий в состав страны. Госдума и Совет Федерации ратифицировали эти документы, а 5 октября вступила в силу обновленная Конституция России.
https://ria.ru/20221007/energodar-1822130498.html
запорожская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fac6622d68f2ef56118cbd27776d1cc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир рогов, запорожская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Киев
07:52 09.10.2022 (обновлено: 09:52 09.10.2022)
 
Киев скопил большое число наемников на линии фронта в Запорожской области

Рогов: Киев согнал на передовую в Запорожской области наемников из более чем 30 стран

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Украинские власти сосредоточили на линии фронта в Запорожской области большое число наемников, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

"Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников. Известно о представителях из более чем 30 различных стран", — сказал он.

По его словам, наемников и выходцев из западных областей Украины стягивают к линии фронта, чтобы чинить террор над местным населением, которое связывает свое будущее только с Россией.
За время военной спецоперации российская армия освободила около 75 процентов Запорожской области. Под контролем Киева остается областной центр — город Запорожье.
С 23 по 27 сентября в регионе прошел референдум, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик подписали соглашения о принятии новых территорий в состав страны. Госдума и Совет Федерации ратифицировали эти документы, а 5 октября вступила в силу обновленная Конституция России.
Украинские войска обстреливают пригород Энергодара
7 октября, 08:18Специальная военная операция на Украине
ВСУ готовятся к десантной операции под Энергодаром, считает Рогов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала