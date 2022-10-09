https://ria.ru/20221009/rogov-1822560420.html
Киев скопил большое число наемников на линии фронта в Запорожской области
Киев скопил большое число наемников на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 09.10.2022
Киев скопил большое число наемников на линии фронта в Запорожской области
Украинские власти сосредоточили на линии фронта в Запорожской области большое число наемников, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T07:52
2022-10-09T07:52
2022-10-09T09:52
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Украинские власти сосредоточили на линии фронта в Запорожской области большое число наемников, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.По его словам, наемников и выходцев из западных областей Украины стягивают к линии фронта, чтобы чинить террор над местным населением, которое связывает свое будущее только с Россией.За время военной спецоперации российская армия освободила около 75 процентов Запорожской области. Под контролем Киева остается областной центр — город Запорожье.С 23 по 27 сентября в регионе прошел референдум, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик подписали соглашения о принятии новых территорий в состав страны. Госдума и Совет Федерации ратифицировали эти документы, а 5 октября вступила в силу обновленная Конституция России.
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в мире, владимир рогов, запорожская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Киев
07:52 09.10.2022 (обновлено: 09:52 09.10.2022)
Киев скопил большое число наемников на линии фронта в Запорожской области
Рогов: Киев согнал на передовую в Запорожской области наемников из более чем 30 стран