https://ria.ru/20221009/rogov-1822560420.html

Киев скопил большое число наемников на линии фронта в Запорожской области

Киев скопил большое число наемников на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 09.10.2022

Киев скопил большое число наемников на линии фронта в Запорожской области

Украинские власти сосредоточили на линии фронта в Запорожской области большое число наемников, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T07:52

2022-10-09T07:52

2022-10-09T09:52

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская область

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Украинские власти сосредоточили на линии фронта в Запорожской области большое число наемников, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.По его словам, наемников и выходцев из западных областей Украины стягивают к линии фронта, чтобы чинить террор над местным населением, которое связывает свое будущее только с Россией.За время военной спецоперации российская армия освободила около 75 процентов Запорожской области. Под контролем Киева остается областной центр — город Запорожье.С 23 по 27 сентября в регионе прошел референдум, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик подписали соглашения о принятии новых территорий в состав страны. Госдума и Совет Федерации ратифицировали эти документы, а 5 октября вступила в силу обновленная Конституция России.

https://ria.ru/20221007/energodar-1822130498.html

запорожская область

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в мире, владимир рогов, запорожская область, киев