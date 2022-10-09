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Приключения в небе и под водой: необычные способы снять стресс - РИА Новости, 09.10.2022
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Туризм
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Приключения в небе и под водой: необычные способы снять стресс
Приключения в небе и под водой: необычные способы снять стресс - РИА Новости, 09.10.2022
Приключения в небе и под водой: необычные способы снять стресс
Дыхательные практики, медитация, йога считаются эффективными для борьбы с тревожностью и плохим настроением. Но есть и еще один способ, не такой очевидный, —... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T08:00
2022-10-09T08:13
туризм
челябинская область
сочи
россия
москва
аттракционы
развлечения
парк развлечений
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. Дыхательные практики, медитация, йога считаются эффективными для борьбы с тревожностью и плохим настроением. Но есть и еще один способ, не такой очевидный, — заставить организм добровольно испытать стресс. О том, как экстремальные развлечения помогают отвлечься от проблем и где в России найти такие аттракционы, — в материале РИА Новости.Шаг в никудаВ Сочи есть единственный в России парк приключений на высоте — Skypark. Там предлагают получить уникальный опыт — прыгнуть на банджи с 207 метров.Инструкторы обещают: из пропасти вы "вынырнете" другим человеком. Но даже купив билет (стоит 20 тысяч рублей), надев на себя страховку и в глубине души зная, что ничего страшного не произойдет, не все решаются сделать этот шаг в никуда.Главная подготовка к прыжку — именно психологическая, отмечают в пресс-службе парка. Нужно победить страх. Вторая половина успеха — это инструкторы, джамп-мастера. Они помогают поверить в себя и сделать шаг, если вы вдруг начали сомневаться, стоя на краю.У аттракциона, кстати, нет верхнего порога ограничения по возрасту. "Например, 26 февраля 2020-го прыжок с Bungy 207 совершил 90-летний житель города Домодедово", — рассказывают в пресс-службе.В парке есть и другие развлечения. Например, полет на троллее над Ахштырским ущельем со скоростью 60 километров в час на высоте 220 метров над рекой, веревочный парк, виа феррата, прогулка по подвесному мосту "Скайбридж", скалодром, самые высокие качели в мире SochiSwing и еще один банджи, но уже не 207, а 69 метров (чтобы было не так страшно, можно прыгать в тандеме).Между небом и землейНа подмосковном аэродроме Новинки под Серпуховом можно полетать на двухместных и четырехместных самолетах в качестве второго пилота или пассажира.В глаза сразу бросается один: спортивный, черный, со вздернутым носом и очень маленьким задним шасси — размером с ладонь. От фигур, которые он выполняет в небе, невозможно оторвать взгляд."Сбоку, в кармашке, лежат пакетики, — предупреждает перед взлетом пилот-инструктор. — На случай, если станет нехорошо".Сложно предугадать, как поведет себя вестибулярный аппарат во время бочек, мертвых петель, боевых разворотов и полета вверх ногами. Поэтому тех, кто испытывает организм на прочность впервые, инструктор просит сразу же сообщать об ухудшении самочувствия, а не терпеть и "держать все в себе" до посадки.Полет длится в среднем 15-20 минут, дольше — физически сложно. Небо то и дело меняется местами с землей, перегрузка вдавливает в кресло, ноги норовят упасть прямо на голову во время очередного переворота.Кстати, за несколько минут до посадки пилот обязательно даст вам возможность самостоятельно поуправлять самолетом и "довести" его до захода на полосу.Минута полета стоит 400 рублей. Записываться лучше заранее: в выходные на аэродроме очередь из желающих.Прогулка над обрывомЭкстрим-парк "Грифон" открылся на Больших Айских притесах в Челябинской области пару лет назад и сразу стал любимым местом отдыха у местных жителей и туристов."Самые посещаемые аттракционы у нас — мост над пропастью, качели и роуп-джампинг — прыжки с отвесной скалы высотой с 25-этажный дом", — рассказывает основатель Григорий Шишов.Еще одно популярное развлечение — зиплайн, правда, работает он только летом. Канат натянут над рекой прямо на границе двух регионов: слева — Челябинская область, справа — Республика Башкирия.Сейчас в парке проходят испытания нового аттракциона — велосипеда над обрывом.Открыть это развлечение для всех желающих планируют уже в эти выходные. Цена поездки — 1500 рублей.Квантовый скачокПолет на аттракционе "Квантовый скачок" в Сочи-парке длится всего 56 секунд, а кажется, будто проходит целая жизнь. За это время участники преодолевают "кольца кобры" и мертвые петли, а потом — все то же самое, только спиной вперед. И все это — на скорости 105 километров в час!Выходишь, а ноги подкашиваются. Люди обычно делятся на два типа: одни больше никогда не хотят этого повторять, другие снова встают в очередь на аттракцион."Я прокатилась шесть или восемь раз за день, — говорит туристка Анастасия Матвеева. — Очень нравятся ощущения после — невесомости, восторга. Это мой любимый способ получать заряд адреналина!"Есть на территории и другие экстремальные развлечения: американские горки, башня падения, морской бой на воде, маятник с вращением на 360 градусов, гигантские качели, поднимающие гостей на 18-метровую высоту.В парк можно прийти на целый день: единый билет для взрослых стоит 1900 рублей, детям — скидки.Встреча с акулойВ Когалыме, в океанариуме "Акватика", предлагают испытать необычные ощущения, погрузившись под воду к акулам. По словам инструкторов, это не опасно, главное — не высовывать руки за пределы клетки.Стоит такое приключение 3500 рублей. Выдают гидрокостюм, маску, обязательно проводят инструктаж и объясняют, как правильно дышать под водой. Важно запомнить все, потому что пробыть там предстоит около 15 минут."Если что-то пойдет не так, дергайте за страховочную веревку, я вас вытащу", — дает напутствие инструктор.Находиться на расстоянии вытянутой руки от хищников совсем не страшно. А вот дышать только ртом и не паниковать от того, что вокруг вода — настоящий вызов себе, особенно если это первый подобный опыт. Зато после — чувство полной эйфории: от собственной смелости, решительности и новых необычных ощущений.Храм огня, оборотни и вампирыЧтобы испытать на себе "лечебный эффект" от экстремальных развлечений, необязательно уезжать далеко. Два года назад в Москве открылся парк "Остров мечты", в котором есть аттракционы не только для детей, но и для взрослых. Вход стоит 2-2,5 тысячи рублей. Самые громкие крики обычно доносятся из "Храма огня".Как это обычно бывает на аттракционах, все происходит резко и неожиданно. Вроде бы только что сидел ровно, переглядываясь с соседями, но через секунду ты уже несешься куда-то вниз, переворачиваясь вверх ногами. Так что вестибулярный аппарат, как и для полетов на спортивном самолете, должен быть в норме.Анита также рекомендует испытать на себе "Полет в тоннеле" (катание на вагонетках в темноте на скорости 90 километров в час с мертвыми петлями), "Месть первого Крэнга" (башня падения с медиаэффектами) и "Молот судьбы" (вращающийся диск-качели, поднимающий посетителей на высоту пятиэтажного дома).А если не боитесь встретиться лицом к лицу с вампирами и оборотнями, отправляйтесь в "Отель Трансильвания". Всего во время экскурсии вам встретятся 50 аниматроников — оживающих фигур персонажей из известного мультфильма.Сомневающихся посетителей обычно успокаивают: монстры добрые, а сам аттракцион — не классический дом ужасов, а скорее комедийная страшилка. Но не попробуешь — не узнаешь.
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Ольга Кабанова
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челябинская область, сочи, россия, москва, аттракционы, развлечения, парк развлечений, московская область (подмосковье), когалым, туризм, туристы, отдых, отдых в россии, стресс, куда сходить , куда поехать в выходные
Туризм, Челябинская область, Сочи, Россия, Москва, Аттракционы, Развлечения, Парк развлечений, Московская область (Подмосковье), Когалым, Туризм, туристы, Отдых, отдых в России, стресс, куда сходить , куда поехать в выходные
08:00 09.10.2022 (обновлено: 08:13 09.10.2022)
 

Приключения в небе и под водой: необычные способы снять стресс

© Пресс-служба SkyparkSkypark в Сочи
Skypark в Сочи
© Пресс-служба Skypark
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. Дыхательные практики, медитация, йога считаются эффективными для борьбы с тревожностью и плохим настроением. Но есть и еще один способ, не такой очевидный, — заставить организм добровольно испытать стресс. О том, как экстремальные развлечения помогают отвлечься от проблем и где в России найти такие аттракционы, — в материале РИА Новости.

Шаг в никуда

В Сочи есть единственный в России парк приключений на высоте — Skypark. Там предлагают получить уникальный опыт — прыгнуть на банджи с 207 метров.
© Пресс-служба SkyparkSkypark в Сочи
Skypark в Сочи
© Пресс-служба Skypark
Skypark в Сочи
Инструкторы обещают: из пропасти вы "вынырнете" другим человеком. Но даже купив билет (стоит 20 тысяч рублей), надев на себя страховку и в глубине души зная, что ничего страшного не произойдет, не все решаются сделать этот шаг в никуда.

"Психологически очень сложно, — рассказывает москвичка Мария Кропоткина. — Я думала: когда в моей жизни произойдет что-то совсем ужасное, прыгну. Но с первого раза не смогла".

© Пресс-служба SkyparkSkypark в Сочи
Skypark в Сочи
© Пресс-служба Skypark
Skypark в Сочи
Главная подготовка к прыжку — именно психологическая, отмечают в пресс-службе парка. Нужно победить страх. Вторая половина успеха — это инструкторы, джамп-мастера. Они помогают поверить в себя и сделать шаг, если вы вдруг начали сомневаться, стоя на краю.

"Страх — это тренировка. Любой человек способен на многое, но не каждый знает, на что именно. Подумав, решайся. А решившись, не думай. Важно здесь и сейчас. Если ты в себя не поверишь, в тебя никто не поверит. Вот список из простых советов, которые всегда помогают. В том числе и стать более свободными", — говорит джамп-мастер Веня.

У аттракциона, кстати, нет верхнего порога ограничения по возрасту. "Например, 26 февраля 2020-го прыжок с Bungy 207 совершил 90-летний житель города Домодедово", — рассказывают в пресс-службе.
© Пресс-служба Skypark

Подвесной мост "Скайбридж"

Skypark в Сочи
1 из 5

Подвесной мост "Скайбридж"

© Пресс-служба Skypark
© Пресс-служба Skypark

Зиплайн

Skypark в Сочи
2 из 5

Зиплайн

© Пресс-служба Skypark
© Пресс-служба Skypark

Веревочный парк

Skypark в Сочи
3 из 5

Веревочный парк

© Пресс-служба Skypark
© Пресс-служба Skypark

Виа феррата в Сочи-парке

Skypark в Сочи
4 из 5

Виа феррата в Сочи-парке

© Пресс-служба Skypark
© Пресс-служба Skypark

Виа феррата

Skypark в Сочи
5 из 5

Виа феррата

© Пресс-служба Skypark
1 из 5

Подвесной мост "Скайбридж"

© Пресс-служба Skypark
2 из 5

Зиплайн

© Пресс-служба Skypark
3 из 5

Веревочный парк

© Пресс-служба Skypark
4 из 5

Виа феррата в Сочи-парке

© Пресс-служба Skypark
5 из 5

Виа феррата

© Пресс-служба Skypark
В парке есть и другие развлечения. Например, полет на троллее над Ахштырским ущельем со скоростью 60 километров в час на высоте 220 метров над рекой, веревочный парк, виа феррата, прогулка по подвесному мосту "Скайбридж", скалодром, самые высокие качели в мире SochiSwing и еще один банджи, но уже не 207, а 69 метров (чтобы было не так страшно, можно прыгать в тандеме).

Между небом и землей

На подмосковном аэродроме Новинки под Серпуховом можно полетать на двухместных и четырехместных самолетах в качестве второго пилота или пассажира.
© Иван ТереховскийПолеты на спортивном самолете на аэродроме Новинки
Полеты на спортивном самолете на аэродроме Новинки
© Иван Тереховский
Полеты на спортивном самолете на аэродроме Новинки
В глаза сразу бросается один: спортивный, черный, со вздернутым носом и очень маленьким задним шасси — размером с ладонь. От фигур, которые он выполняет в небе, невозможно оторвать взгляд.
"Сбоку, в кармашке, лежат пакетики, — предупреждает перед взлетом пилот-инструктор. — На случай, если станет нехорошо".
© Иван ТереховскийВ Новинках можно полетать на спортивном самолете и выполнить в небе фигуры высшего пилотажа
Полеты на спортивном самолете на аэродроме Новинки
© Иван Тереховский
В Новинках можно полетать на спортивном самолете и выполнить в небе фигуры высшего пилотажа
Сложно предугадать, как поведет себя вестибулярный аппарат во время бочек, мертвых петель, боевых разворотов и полета вверх ногами. Поэтому тех, кто испытывает организм на прочность впервые, инструктор просит сразу же сообщать об ухудшении самочувствия, а не терпеть и "держать все в себе" до посадки.
Полет длится в среднем 15-20 минут, дольше — физически сложно. Небо то и дело меняется местами с землей, перегрузка вдавливает в кресло, ноги норовят упасть прямо на голову во время очередного переворота.

"Забываешь абсолютно обо всем: есть только ты, самолет и небо, — делится впечатлениями москвичка Алина Игнатенко. — Все, что на земле, кажется незначительным, ты словно возвышаешься над всеми проблемами и уносишься от них навсегда".

Кстати, за несколько минут до посадки пилот обязательно даст вам возможность самостоятельно поуправлять самолетом и "довести" его до захода на полосу.
© Иван ТереховскийСпортивный самолет
Полеты на спортивном самолете на аэродроме Новинки
© Иван Тереховский
Спортивный самолет
Минута полета стоит 400 рублей. Записываться лучше заранее: в выходные на аэродроме очередь из желающих.

Прогулка над обрывом

Экстрим-парк "Грифон" открылся на Больших Айских притесах в Челябинской области пару лет назад и сразу стал любимым местом отдыха у местных жителей и туристов.
© Предоставлено экстрим-парком "Грифон"Мост над обрывом в экстрим-парке "Грифон"
Мост над обрывом в экстрим-парке Грифон
1 из 2
Мост над обрывом в экстрим-парке "Грифон"
© Предоставлено экстрим-парком "Грифон"
© Фото : экстрим-парк Grifon

Роуп-джампинг, экстрим-парк "Грифон"

Экстрим-парк Grifon
2 из 2

Роуп-джампинг, экстрим-парк "Грифон"

© Фото : экстрим-парк Grifon
1 из 2
Мост над обрывом в экстрим-парке "Грифон"
© Предоставлено экстрим-парком "Грифон"
2 из 2

Роуп-джампинг, экстрим-парк "Грифон"

© Фото : экстрим-парк Grifon
"Самые посещаемые аттракционы у нас — мост над пропастью, качели и роуп-джампинг — прыжки с отвесной скалы высотой с 25-этажный дом", — рассказывает основатель Григорий Шишов.
Еще одно популярное развлечение — зиплайн, правда, работает он только летом. Канат натянут над рекой прямо на границе двух регионов: слева — Челябинская область, справа — Республика Башкирия.
© Экстрим-парк "Грифон"Велосипед над обрывом в экстрим-парке "Грифон"
Велосипед над обрывом в экстрим-парке Грифон
© Экстрим-парк "Грифон"
Велосипед над обрывом в экстрим-парке "Грифон"
Сейчас в парке проходят испытания нового аттракциона — велосипеда над обрывом.

"Выглядит как водный катамаран, — поясняет Григорий. — Сверху два ролика, и ты катишься в тележке прямо над пропастью. Длина трассы — 150 метров".

Открыть это развлечение для всех желающих планируют уже в эти выходные. Цена поездки — 1500 рублей.

Квантовый скачок

Полет на аттракционе "Квантовый скачок" в Сочи-парке длится всего 56 секунд, а кажется, будто проходит целая жизнь. За это время участники преодолевают "кольца кобры" и мертвые петли, а потом — все то же самое, только спиной вперед. И все это — на скорости 105 километров в час!
© Анастасия Кабанова

Аттракцион "Квантовый скачок" в Сочи-парке

Аттракционы в Сочи-парке
1 из 2

Аттракцион "Квантовый скачок" в Сочи-парке

© Анастасия Кабанова
© Анастасия Кабанова

"Квантовый скачок"

Аттракционы в Сочи-парке
2 из 2

"Квантовый скачок"

© Анастасия Кабанова
1 из 2

Аттракцион "Квантовый скачок" в Сочи-парке

© Анастасия Кабанова
2 из 2

"Квантовый скачок"

© Анастасия Кабанова
Выходишь, а ноги подкашиваются. Люди обычно делятся на два типа: одни больше никогда не хотят этого повторять, другие снова встают в очередь на аттракцион.
"Я прокатилась шесть или восемь раз за день, — говорит туристка Анастасия Матвеева. — Очень нравятся ощущения после — невесомости, восторга. Это мой любимый способ получать заряд адреналина!"
© Анастасия КабановаАттракционы в Сочи-парке
Аттракционы в Сочи-парке
© Анастасия Кабанова
Аттракционы в Сочи-парке
Есть на территории и другие экстремальные развлечения: американские горки, башня падения, морской бой на воде, маятник с вращением на 360 градусов, гигантские качели, поднимающие гостей на 18-метровую высоту.
В парк можно прийти на целый день: единый билет для взрослых стоит 1900 рублей, детям — скидки.

Встреча с акулой

В Когалыме, в океанариуме "Акватика", предлагают испытать необычные ощущения, погрузившись под воду к акулам. По словам инструкторов, это не опасно, главное — не высовывать руки за пределы клетки.
© Фото предоставлено Андреем БелавинымОкеанариум, Когалым
Океанариум, Когалым
© Фото предоставлено Андреем Белавиным
Океанариум, Когалым
Стоит такое приключение 3500 рублей. Выдают гидрокостюм, маску, обязательно проводят инструктаж и объясняют, как правильно дышать под водой. Важно запомнить все, потому что пробыть там предстоит около 15 минут.
"Если что-то пойдет не так, дергайте за страховочную веревку, я вас вытащу", — дает напутствие инструктор.
© Фото предоставлено Андреем БелавинымСафари-дайвинг в океанариуме в Когалыме
Сафари-дайвинг в океанариуме в Когалыме
© Фото предоставлено Андреем Белавиным
Сафари-дайвинг в океанариуме в Когалыме
Находиться на расстоянии вытянутой руки от хищников совсем не страшно. А вот дышать только ртом и не паниковать от того, что вокруг вода — настоящий вызов себе, особенно если это первый подобный опыт. Зато после — чувство полной эйфории: от собственной смелости, решительности и новых необычных ощущений.

Храм огня, оборотни и вампиры

Чтобы испытать на себе "лечебный эффект" от экстремальных развлечений, необязательно уезжать далеко. Два года назад в Москве открылся парк "Остров мечты", в котором есть аттракционы не только для детей, но и для взрослых. Вход стоит 2-2,5 тысячи рублей. Самые громкие крики обычно доносятся из "Храма огня".
"Это гигантские качели, расположенные в центре "святилища", стилизованного под руины древнего города южноамериканских индейцев. Они поднимают гостей на высоту 20 метров и переворачивают на 360 градусов", — рассказывает специалист по связям с общественностью Анита Овсепян.
Как это обычно бывает на аттракционах, все происходит резко и неожиданно. Вроде бы только что сидел ровно, переглядываясь с соседями, но через секунду ты уже несешься куда-то вниз, переворачиваясь вверх ногами. Так что вестибулярный аппарат, как и для полетов на спортивном самолете, должен быть в норме.
© Пресс-служба парка "Остров Мечты"

"Храм огня"

Аттракционы в парке Остров Мечты
1 из 6

"Храм огня"

© Пресс-служба парка "Остров Мечты"
© Пресс-служба парка "Остров Мечты"

"Летная школа"

Аттракционы в парке Остров Мечты
2 из 6

"Летная школа"

© Пресс-служба парка "Остров Мечты"
© Пресс-служба парка "Остров Мечты"

"Молот судьбы"

Аттракционы в парке Остров Мечты
3 из 6

"Молот судьбы"

© Пресс-служба парка "Остров Мечты"
© Пресс-служба парка "Остров Мечты"

"Полет в тоннеле"

Аттракционы в парке Остров Мечты
4 из 6

"Полет в тоннеле"

© Пресс-служба парка "Остров Мечты"
© Пресс-служба парка "Остров Мечты"

"Гонка будущего"

Аттракционы в парке Остров Мечты
5 из 6

"Гонка будущего"

© Пресс-служба парка "Остров Мечты"
© Пресс-служба парка "Остров Мечты"

"Месть первого Крэнга"

Аттракционы в парке Остров Мечты
6 из 6

"Месть первого Крэнга"

© Пресс-служба парка "Остров Мечты"
1 из 6

"Храм огня"

© Пресс-служба парка "Остров Мечты"
2 из 6

"Летная школа"

© Пресс-служба парка "Остров Мечты"
3 из 6

"Молот судьбы"

© Пресс-служба парка "Остров Мечты"
4 из 6

"Полет в тоннеле"

© Пресс-служба парка "Остров Мечты"
5 из 6

"Гонка будущего"

© Пресс-служба парка "Остров Мечты"
6 из 6

"Месть первого Крэнга"

© Пресс-служба парка "Остров Мечты"
Анита также рекомендует испытать на себе "Полет в тоннеле" (катание на вагонетках в темноте на скорости 90 километров в час с мертвыми петлями), "Месть первого Крэнга" (башня падения с медиаэффектами) и "Молот судьбы" (вращающийся диск-качели, поднимающий посетителей на высоту пятиэтажного дома).
А если не боитесь встретиться лицом к лицу с вампирами и оборотнями, отправляйтесь в "Отель Трансильвания". Всего во время экскурсии вам встретятся 50 аниматроников — оживающих фигур персонажей из известного мультфильма.
© Пресс-служба парка "Остров Мечты"Аттракцион "Отель Трансильвания"
Аттракционы в парке Остров Мечты
© Пресс-служба парка "Остров Мечты"
Аттракцион "Отель Трансильвания"
Сомневающихся посетителей обычно успокаивают: монстры добрые, а сам аттракцион — не классический дом ужасов, а скорее комедийная страшилка. Но не попробуешь — не узнаешь.
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ТуризмЧелябинская областьСочиРоссияМоскваАттракционыРазвлеченияПарк развлеченийМосковская область (Подмосковье)КогалымТуризмтуристыОтдыхотдых в Россиистресскуда сходитькуда поехать в выходные
 
 
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