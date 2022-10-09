https://ria.ru/20221009/razvlecheniya-1822223676.html

Приключения в небе и под водой: необычные способы снять стресс

Приключения в небе и под водой: необычные способы снять стресс - РИА Новости, 09.10.2022

Приключения в небе и под водой: необычные способы снять стресс

Дыхательные практики, медитация, йога считаются эффективными для борьбы с тревожностью и плохим настроением. Но есть и еще один способ, не такой очевидный, —... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T08:00

2022-10-09T08:00

2022-10-09T08:13

туризм

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сочи

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развлечения

парк развлечений

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. Дыхательные практики, медитация, йога считаются эффективными для борьбы с тревожностью и плохим настроением. Но есть и еще один способ, не такой очевидный, — заставить организм добровольно испытать стресс. О том, как экстремальные развлечения помогают отвлечься от проблем и где в России найти такие аттракционы, — в материале РИА Новости.Шаг в никудаВ Сочи есть единственный в России парк приключений на высоте — Skypark. Там предлагают получить уникальный опыт — прыгнуть на банджи с 207 метров.Инструкторы обещают: из пропасти вы "вынырнете" другим человеком. Но даже купив билет (стоит 20 тысяч рублей), надев на себя страховку и в глубине души зная, что ничего страшного не произойдет, не все решаются сделать этот шаг в никуда.Главная подготовка к прыжку — именно психологическая, отмечают в пресс-службе парка. Нужно победить страх. Вторая половина успеха — это инструкторы, джамп-мастера. Они помогают поверить в себя и сделать шаг, если вы вдруг начали сомневаться, стоя на краю.У аттракциона, кстати, нет верхнего порога ограничения по возрасту. "Например, 26 февраля 2020-го прыжок с Bungy 207 совершил 90-летний житель города Домодедово", — рассказывают в пресс-службе.В парке есть и другие развлечения. Например, полет на троллее над Ахштырским ущельем со скоростью 60 километров в час на высоте 220 метров над рекой, веревочный парк, виа феррата, прогулка по подвесному мосту "Скайбридж", скалодром, самые высокие качели в мире SochiSwing и еще один банджи, но уже не 207, а 69 метров (чтобы было не так страшно, можно прыгать в тандеме).Между небом и землейНа подмосковном аэродроме Новинки под Серпуховом можно полетать на двухместных и четырехместных самолетах в качестве второго пилота или пассажира.В глаза сразу бросается один: спортивный, черный, со вздернутым носом и очень маленьким задним шасси — размером с ладонь. От фигур, которые он выполняет в небе, невозможно оторвать взгляд."Сбоку, в кармашке, лежат пакетики, — предупреждает перед взлетом пилот-инструктор. — На случай, если станет нехорошо".Сложно предугадать, как поведет себя вестибулярный аппарат во время бочек, мертвых петель, боевых разворотов и полета вверх ногами. Поэтому тех, кто испытывает организм на прочность впервые, инструктор просит сразу же сообщать об ухудшении самочувствия, а не терпеть и "держать все в себе" до посадки.Полет длится в среднем 15-20 минут, дольше — физически сложно. Небо то и дело меняется местами с землей, перегрузка вдавливает в кресло, ноги норовят упасть прямо на голову во время очередного переворота.Кстати, за несколько минут до посадки пилот обязательно даст вам возможность самостоятельно поуправлять самолетом и "довести" его до захода на полосу.Минута полета стоит 400 рублей. Записываться лучше заранее: в выходные на аэродроме очередь из желающих.Прогулка над обрывомЭкстрим-парк "Грифон" открылся на Больших Айских притесах в Челябинской области пару лет назад и сразу стал любимым местом отдыха у местных жителей и туристов."Самые посещаемые аттракционы у нас — мост над пропастью, качели и роуп-джампинг — прыжки с отвесной скалы высотой с 25-этажный дом", — рассказывает основатель Григорий Шишов.Еще одно популярное развлечение — зиплайн, правда, работает он только летом. Канат натянут над рекой прямо на границе двух регионов: слева — Челябинская область, справа — Республика Башкирия.Сейчас в парке проходят испытания нового аттракциона — велосипеда над обрывом.Открыть это развлечение для всех желающих планируют уже в эти выходные. Цена поездки — 1500 рублей.Квантовый скачокПолет на аттракционе "Квантовый скачок" в Сочи-парке длится всего 56 секунд, а кажется, будто проходит целая жизнь. За это время участники преодолевают "кольца кобры" и мертвые петли, а потом — все то же самое, только спиной вперед. И все это — на скорости 105 километров в час!Выходишь, а ноги подкашиваются. Люди обычно делятся на два типа: одни больше никогда не хотят этого повторять, другие снова встают в очередь на аттракцион."Я прокатилась шесть или восемь раз за день, — говорит туристка Анастасия Матвеева. — Очень нравятся ощущения после — невесомости, восторга. Это мой любимый способ получать заряд адреналина!"Есть на территории и другие экстремальные развлечения: американские горки, башня падения, морской бой на воде, маятник с вращением на 360 градусов, гигантские качели, поднимающие гостей на 18-метровую высоту.В парк можно прийти на целый день: единый билет для взрослых стоит 1900 рублей, детям — скидки.Встреча с акулойВ Когалыме, в океанариуме "Акватика", предлагают испытать необычные ощущения, погрузившись под воду к акулам. По словам инструкторов, это не опасно, главное — не высовывать руки за пределы клетки.Стоит такое приключение 3500 рублей. Выдают гидрокостюм, маску, обязательно проводят инструктаж и объясняют, как правильно дышать под водой. Важно запомнить все, потому что пробыть там предстоит около 15 минут."Если что-то пойдет не так, дергайте за страховочную веревку, я вас вытащу", — дает напутствие инструктор.Находиться на расстоянии вытянутой руки от хищников совсем не страшно. А вот дышать только ртом и не паниковать от того, что вокруг вода — настоящий вызов себе, особенно если это первый подобный опыт. Зато после — чувство полной эйфории: от собственной смелости, решительности и новых необычных ощущений.Храм огня, оборотни и вампирыЧтобы испытать на себе "лечебный эффект" от экстремальных развлечений, необязательно уезжать далеко. Два года назад в Москве открылся парк "Остров мечты", в котором есть аттракционы не только для детей, но и для взрослых. Вход стоит 2-2,5 тысячи рублей. Самые громкие крики обычно доносятся из "Храма огня".Как это обычно бывает на аттракционах, все происходит резко и неожиданно. Вроде бы только что сидел ровно, переглядываясь с соседями, но через секунду ты уже несешься куда-то вниз, переворачиваясь вверх ногами. Так что вестибулярный аппарат, как и для полетов на спортивном самолете, должен быть в норме.Анита также рекомендует испытать на себе "Полет в тоннеле" (катание на вагонетках в темноте на скорости 90 километров в час с мертвыми петлями), "Месть первого Крэнга" (башня падения с медиаэффектами) и "Молот судьбы" (вращающийся диск-качели, поднимающий посетителей на высоту пятиэтажного дома).А если не боитесь встретиться лицом к лицу с вампирами и оборотнями, отправляйтесь в "Отель Трансильвания". Всего во время экскурсии вам встретятся 50 аниматроников — оживающих фигур персонажей из известного мультфильма.Сомневающихся посетителей обычно успокаивают: монстры добрые, а сам аттракцион — не классический дом ужасов, а скорее комедийная страшилка. Но не попробуешь — не узнаешь.

https://ria.ru/20221005/neobychnyemesta-1821360303.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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