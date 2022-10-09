https://ria.ru/20221009/raketa-1822593894.html

На Байконуре установили ракету "Протон-М" с ангольским спутником

На Байконуре установили ракету "Протон-М" с ангольским спутником - РИА Новости, 09.10.2022

На Байконуре установили ракету "Протон-М" с ангольским спутником

Ракету "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03, которая запустит на орбиту телекоммуникационный спутник для Анголы AngoSat-2, вывезли из монтажно-испытательного... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T13:32

2022-10-09T13:32

2022-10-09T13:32

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ракету "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03, которая запустит на орбиту телекоммуникационный спутник для Анголы AngoSat-2, вывезли из монтажно-испытательного комплекса и установили на стартовый стол на космодроме Байконур, сообщил в воскресенье "Роскосмос".Ракета установлена в вертикальное положение, на стартовом комплексе специалисты приступили к её подготовке к пуску. Дата пуска не уточняется.Ракета "Протон-М" изготовлена Центром Хруничева, разгонный блок ДМ-03 — Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" имени Королева, космический аппарат AngoSat-2 — компанией "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева". Все три предприятия входят в "Роскосмос".В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1, связь с которым была потеряна вскоре после выхода аппарата на орбиту в конце 2017 года. Создание второго спутника было изначально поручено предприятию, где построили первый аппарат - РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".

https://ria.ru/20220503/sputnik-1786620667.html

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, байконур (город), ангола, россия, роскосмос, протон-м