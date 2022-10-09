На Байконуре установили ракету "Протон-М" с ангольским спутником
Ракету "Протон-М" с ангольским спутником AngoSat-2 установили на старт на Байконуре
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкВывоз ракеты-носителя "Протон-М" со спутником Angosat-2 на стартовую площадку космодрома Байконур
Вывоз ракеты-носителя "Протон-М" со спутником Angosat-2 на стартовую площадку космодрома Байконур
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ракету "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03, которая запустит на орбиту телекоммуникационный спутник для Анголы AngoSat-2, вывезли из монтажно-испытательного комплекса и установили на стартовый стол на космодроме Байконур, сообщил в воскресенье "Роскосмос".
"В воскресенье, 9 октября 2022 года, ракета космического назначения "Протон-М" с ангольским телекоммуникационным космическим аппаратом AngoSat-2, созданным предприятием Госкорпорации "Роскосмос", была транспортирована на стартовый комплекс 81-й площадки космодрома Байконур", - говорится в сообщении.
Ракета установлена в вертикальное положение, на стартовом комплексе специалисты приступили к её подготовке к пуску. Дата пуска не уточняется.
В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1, связь с которым была потеряна вскоре после выхода аппарата на орбиту в конце 2017 года. Создание второго спутника было изначально поручено предприятию, где построили первый аппарат - РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".