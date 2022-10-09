https://ria.ru/20221009/pvo-1822643428.html

ОАЭ и Бахрейн купили у Израиля системы ПВО, сообщили СМИ

ОАЭ и Бахрейн купили у Израиля системы ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2022

ОАЭ и Бахрейн купили у Израиля системы ПВО, сообщили СМИ

ОАЭ и Бахрейн после подписания "Авраамских мирных соглашений" приобрели у Израиля системы ПВО, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-09T19:27

2022-10-09T19:27

2022-10-09T19:27

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ОАЭ и Бахрейн после подписания "Авраамских мирных соглашений" приобрели у Израиля системы ПВО, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав палестинцев. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона – Иорданией и Египтом."Израильские военные подрядчики подписали соглашения о поставке ОАЭ и Бахрейну продвинутых систем ПВО... Они заключили сделку о строительстве в Марокко фабрик по производству дронов... Они обсуждают продажу трем странам всего, от передовых радиолокационных технологий до систем кибербезопасности", - говорится в сообщении издания.Согласно источникам издания, в Марокко также согласились приобрести десятки израильских дронов.Отмечается, что спрос на оборудование из Израиля вырос после подписания в 2020 году "Авраамских мирных соглашений", а до этого израильтяне тайно сотрудничали с представителями стран Залива.

https://ria.ru/20220716/ssha-1802829045.html

https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819404911.html

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в мире, израиль, оаэ, бахрейн