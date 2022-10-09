ОАЭ и Бахрейн купили у Израиля системы ПВО, сообщили СМИ
Wall Street Journal: ОАЭ и Бахрейн после подписания мира купили у Израиля системы ПВО
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский противоракетный комплекс "Железный купол" в Ашкелоне
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский противоракетный комплекс "Железный купол" в Ашкелоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ОАЭ и Бахрейн после подписания "Авраамских мирных соглашений" приобрели у Израиля системы ПВО, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав палестинцев. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона – Иорданией и Египтом.
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"Израильские военные подрядчики подписали соглашения о поставке ОАЭ и Бахрейну продвинутых систем ПВО... Они заключили сделку о строительстве в Марокко фабрик по производству дронов... Они обсуждают продажу трем странам всего, от передовых радиолокационных технологий до систем кибербезопасности", - говорится в сообщении издания.
Согласно источникам издания, в Марокко также согласились приобрести десятки израильских дронов.
Отмечается, что спрос на оборудование из Израиля вырос после подписания в 2020 году "Авраамских мирных соглашений", а до этого израильтяне тайно сотрудничали с представителями стран Залива.