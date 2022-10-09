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ОАЭ и Бахрейн купили у Израиля системы ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2022
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ОАЭ и Бахрейн купили у Израиля системы ПВО, сообщили СМИ
ОАЭ и Бахрейн купили у Израиля системы ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.10.2022
ОАЭ и Бахрейн купили у Израиля системы ПВО, сообщили СМИ
ОАЭ и Бахрейн после подписания "Авраамских мирных соглашений" приобрели у Израиля системы ПВО, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T19:27
2022-10-09T19:27
в мире
израиль
оаэ
бахрейн
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ОАЭ и Бахрейн после подписания "Авраамских мирных соглашений" приобрели у Израиля системы ПВО, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав палестинцев. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона – Иорданией и Египтом."Израильские военные подрядчики подписали соглашения о поставке ОАЭ и Бахрейну продвинутых систем ПВО... Они заключили сделку о строительстве в Марокко фабрик по производству дронов... Они обсуждают продажу трем странам всего, от передовых радиолокационных технологий до систем кибербезопасности", - говорится в сообщении издания.Согласно источникам издания, в Марокко также согласились приобрести десятки израильских дронов.Отмечается, что спрос на оборудование из Израиля вырос после подписания в 2020 году "Авраамских мирных соглашений", а до этого израильтяне тайно сотрудничали с представителями стран Залива.
https://ria.ru/20220716/ssha-1802829045.html
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в мире, израиль, оаэ, бахрейн
В мире, Израиль, ОАЭ, Бахрейн
19:27 09.10.2022
 
ОАЭ и Бахрейн купили у Израиля системы ПВО, сообщили СМИ

Wall Street Journal: ОАЭ и Бахрейн после подписания мира купили у Израиля системы ПВО

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский противоракетный комплекс "Железный купол" в Ашкелоне
Израильский противоракетный комплекс Железный купол в Ашкелоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский противоракетный комплекс "Железный купол" в Ашкелоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ОАЭ и Бахрейн после подписания "Авраамских мирных соглашений" приобрели у Израиля системы ПВО, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав палестинцев. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона – Иорданией и Египтом.
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"Израильские военные подрядчики подписали соглашения о поставке ОАЭ и Бахрейну продвинутых систем ПВО... Они заключили сделку о строительстве в Марокко фабрик по производству дронов... Они обсуждают продажу трем странам всего, от передовых радиолокационных технологий до систем кибербезопасности", - говорится в сообщении издания.
Согласно источникам издания, в Марокко также согласились приобрести десятки израильских дронов.
Отмечается, что спрос на оборудование из Израиля вырос после подписания в 2020 году "Авраамских мирных соглашений", а до этого израильтяне тайно сотрудничали с представителями стран Залива.
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