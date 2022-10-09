https://ria.ru/20221009/putin-1822671524.html
Болтон: применив ядерное оружие, Путин будет "законной целью"
Болтон: применив ядерное оружие, Путин будет "законной целью" - РИА Новости, 09.10.2022
Болтон: применив ядерное оружие, Путин будет "законной целью"
Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент РФ Владимир Путина станет "законной целью" в случае применения Россией... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T22:59
2022-10-09T22:59
2022-10-09T23:00
в мире
джон болтон
владимир путин
сша
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент РФ Владимир Путина станет "законной целью" в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины."Он (Путин - ред.) - центр принятия решений и контроля российской армии. То, что мы называем "законная военная цель". Я думаю, хотя много других вещей мы можем также сделать, но он должен знать, что он среди списка наших целей на такой случай", - сказал Болтон в интервью CBS News.Это заявление он сделал в контексте беседы о перспективах применения ядерного оружия в ситуации вокруг Украины и об ответе США, если такое случится."Я думаю, мы должны публично дать это ясно понять не только Путину, но и руководству России, жителям России: если Путин санкционирует применение ядерного оружия, он подпишет собственную предсмертную записку", - заявил Болтон.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
https://ria.ru/20221007/ssha-1822049092.html
https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джон болтон, владимир путин, сша, украина, россия
В мире, Джон Болтон, Владимир Путин, США, Украина, Россия
22:59 09.10.2022 (обновлено: 23:00 09.10.2022)
Болтон: применив ядерное оружие, Путин будет "законной целью"
Экс-советник Белого дома Болтон: применив ядерное оружие, Путин станет "законной целью"
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент РФ Владимир Путина станет "законной целью" в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины.
"Он (Путин - ред.) - центр принятия решений и контроля российской армии. То, что мы называем "законная военная цель". Я думаю, хотя много других вещей мы можем также сделать, но он должен знать, что он среди списка наших целей на такой случай", - сказал Болтон в интервью CBS News.
Это заявление он сделал в контексте беседы о перспективах применения ядерного оружия в ситуации вокруг Украины и об ответе США
, если такое случится.
"Я думаю, мы должны публично дать это ясно понять не только Путину, но и руководству России, жителям России: если Путин санкционирует применение ядерного оружия, он подпишет собственную предсмертную записку", - заявил Болтон.
В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".