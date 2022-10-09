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Болтон: применив ядерное оружие, Путин будет "законной целью" - РИА Новости, 09.10.2022
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Болтон: применив ядерное оружие, Путин будет "законной целью"
Болтон: применив ядерное оружие, Путин будет "законной целью" - РИА Новости, 09.10.2022
Болтон: применив ядерное оружие, Путин будет "законной целью"
Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент РФ Владимир Путина станет "законной целью" в случае применения Россией... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T22:59
2022-10-09T23:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент РФ Владимир Путина станет "законной целью" в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины."Он (Путин - ред.) - центр принятия решений и контроля российской армии. То, что мы называем "законная военная цель". Я думаю, хотя много других вещей мы можем также сделать, но он должен знать, что он среди списка наших целей на такой случай", - сказал Болтон в интервью CBS News.Это заявление он сделал в контексте беседы о перспективах применения ядерного оружия в ситуации вокруг Украины и об ответе США, если такое случится."Я думаю, мы должны публично дать это ясно понять не только Путину, но и руководству России, жителям России: если Путин санкционирует применение ядерного оружия, он подпишет собственную предсмертную записку", - заявил Болтон.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
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в мире, джон болтон, владимир путин, сша, украина, россия
В мире, Джон Болтон, Владимир Путин, США, Украина, Россия
22:59 09.10.2022 (обновлено: 23:00 09.10.2022)
 
Болтон: применив ядерное оружие, Путин будет "законной целью"

Экс-советник Белого дома Болтон: применив ядерное оружие, Путин станет "законной целью"

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент РФ Владимир Путина станет "законной целью" в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины.
"Он (Путин - ред.) - центр принятия решений и контроля российской армии. То, что мы называем "законная военная цель". Я думаю, хотя много других вещей мы можем также сделать, но он должен знать, что он среди списка наших целей на такой случай", - сказал Болтон в интервью CBS News.
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Это заявление он сделал в контексте беседы о перспективах применения ядерного оружия в ситуации вокруг Украины и об ответе США, если такое случится.
"Я думаю, мы должны публично дать это ясно понять не только Путину, но и руководству России, жителям России: если Путин санкционирует применение ядерного оружия, он подпишет собственную предсмертную записку", - заявил Болтон.
В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
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