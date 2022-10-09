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Путин и президент Киргизии договорились встретиться в Астане - РИА Новости, 09.10.2022
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Путин и президент Киргизии договорились встретиться в Астане
Путин и президент Киргизии договорились встретиться в Астане - РИА Новости, 09.10.2022
Путин и президент Киргизии договорились встретиться в Астане
Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с лидером Киргизии Садыром Жапаровым до начала неформальной встречи глав СНГ в Петербурге, договорились... РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-09T14:01
2022-10-09T14:04
астана
киргизия
снг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
садыр жапаров
павел зарубин
в мире
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ПЕТРОПАЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с лидером Киргизии Садыром Жапаровым до начала неформальной встречи глав СНГ в Петербурге, договорились встретиться на саммите в Астане.В минувшую пятницу, 7 октября, в Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит глав СНГ. Лидер Киргизии не смог его посетить. Официальный саммит запланирован на середину ноября в Астане."До начала саммита президент Путин переговорил с президентом Жапаровым по телефону, они продолжили обсуждение вопросов, связанных с двусторонними отношениями, условились дальше встретиться уже в Астане", - сказал Песков в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" Павлу Зарубину.
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астана, киргизия, снг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, садыр жапаров, павел зарубин, в мире
Астана, Киргизия, СНГ, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Садыр Жапаров, Павел Зарубин, В мире
14:01 09.10.2022 (обновлено: 14:04 09.10.2022)
 
Путин и президент Киргизии договорились встретиться в Астане

Путин и президент Киргизии Жапаров договорились встретиться на саммите в Астане

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с лидером Киргизии Садыром Жапаровым до начала неформальной встречи глав СНГ в Петербурге, договорились встретиться на саммите в Астане.
В минувшую пятницу, 7 октября, в Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит глав СНГ. Лидер Киргизии не смог его посетить. Официальный саммит запланирован на середину ноября в Астане.
"До начала саммита президент Путин переговорил с президентом Жапаровым по телефону, они продолжили обсуждение вопросов, связанных с двусторонними отношениями, условились дальше встретиться уже в Астане", - сказал Песков в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" Павлу Зарубину.
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 14:23
Путин провел телефонные разговоры с лидерами Турции, Киргизии, Кубы и ЮАР
 
АстанаКиргизияСНГДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинСадыр ЖапаровПавел ЗарубинВ мире
 
 
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